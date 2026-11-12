미래대응기금으로 국가채무 상환? 더 큰 걸 잃을 수 있다

큰사진보기 ▲11일 국회 문화체육관광위원회 전체회의에서 국민의힘 문체위원들이 2027년도 미래대응기금운용계획안에 대한 의견제시의 건 처리에 반발해 퇴장, 자리가 비어 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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빚을 줄였는데 오히려 살림살이가 더 어려워질 수 있을까? 가계라면 빚을 갚는 것이 우선일 수 있다. 그러나 국가재정은 다르다. 나라의 빚을 줄이는 것도 중요하지만, 국민이 돈을 벌고 기업이 성장하며 세금이 걷힐 수 있는 경제적 기반을 만드는 일도 그만큼 중요하다.당장의 빚을 갚느라 미래를 위한 투자를 포기한다면 국가채무는 줄어들지 몰라도 일자리는 줄고 경제는 활력을 잃을 수 있다. 결국 국민의 살림살이는 더욱 어려워진다.이재명 정부의 미래대응기금을 둘러싼 논쟁을 바라보는 핵심은 바로 여기에 있다. 국민의힘은 기금의 여유자금 104조 4000억 원을 국가채무 상환에 우선 사용해야 한다고 주장한다. 빚을 줄여 이자 부담을 낮추자는 취지는 이해할 수 있다.그러나 지금 대한민국이 미래를 위한 투자까지 미뤄가며 빚부터 갚아야 할 만큼 재정적으로 위험한 상황인가? 국제사회의 평가는 그렇지 않다. 국제통화기금(IMF)의 2026년 10월 수정 전망에 따르면 한국의 일반정부 총부채비율은 국내총생산(GDP) 대비 47.3%다. 쉽게 말해 우리 경제가 1년 동안 만들어 내는 부가가치를 100이라고 할 때 정부부채가 약 47이라는 뜻이다.선진국 평균은 107.8%, 주요 7개국(G7) 평균은 123.9%다. 한국보다 각각 60.5%포인트, 76.6%포인트 높다. 미국은 120%대, 일본은 200% 안팎이다.비기축통화국과 비교해도 한국의 국가채무 수준은 상대적으로 낮다. 지난 4월 IMF 전망을 토대로 분석한 비기축통화국 11개국의 2026년 평균 채무비율은 54.7%였다. 한국의 10월 수정 전망치 47.3%는 이보다 7.4%포인트 낮다.더구나 IMF는 2031년 한국의 부채비율도 49.7%로 전망했다. 지난 4월 전망보다 13.4%포인트 낮아진 수치다. 이는 한국의 국가채무가 주요 선진국과 비교해 상대적으로 낮은 수준이며, 중장기적으로도 관리 가능한 범위에 있다는 것을 의미한다.또한 세계 3대 국제신용평가사들의 판단도 안정적이다. 무디스 Aa2, S&P AA, 피치 AA-라는 높은 국가신용등급과 안정적 전망을 유지하고 있다.이러한 평가들은 국제사회가 대한민국의 빚 갚을 능력과 경제적 신뢰를 여전히 높게 평가하고 있다는 뜻이다.그렇다면 지금 우리가 고민해야 할 것은 단순히 빚을 얼마나 빨리 갚느냐가 아니라, 현재의 재정적 여력을 어떻게 활용해 더 잘사는 대한민국을 만들 것인가이다.여기에 중요한 재정학의 원리가 있다. 국가채무는 빚의 크기만으로 판단하지 않는다. 경제가 얼마나 성장하는지, 빚에 대한 이자를 얼마나 내는지, 정부가 세금으로 거둔 돈과 지출한 돈의 차이가 얼마인지에 따라 채무 부담은 달라진다.예를 들어 국가채무비율이 50%이고 경제가 명목 기준으로 4% 성장하며 정부가 부담하는 이자율이 3%라고 가정해 보자. 다른 재정수지 변화가 없다면 성장률과 이자율의 차이로 채무비율은 1년에 약 0.48%포인트(=(0.03-0.04)÷1.04×50%) 낮아진다. 반대로 성장률이 2%로 떨어지면 채무비율은 약 0.49%포인트(=(0.03-0.02)÷1.02×50%) 높아지는 압력을 받는다.이는 같은 규모의 빚을 지고 있어도 경제가 성장하면 빚을 감당하기가 쉬워지고, 경제가 정체되면 그 부담이 커진다는 뜻이다.이것이 바로 국가재정의 역설이다. 빚을 줄이는 데만 매달리다 경제성장의 기회를 놓치면, 오히려 나라의 빚을 감당할 능력까지 약해질 수 있다.실제로 국제신용평가사 피치는 한국의 잠재성장률 추정치를 2.1%에서 1.9%로 낮췄다. 잠재성장률은 우리 경제가 물가에 큰 부담을 주지 않으면서 지속적으로 성장할 수 있는 기초체력이다. 이 체력이 약해지면 기업의 투자와 일자리가 줄어들고, 가계소득과 세금 수입도 위축될 수 있다.반면 고령화로 연금과 의료, 돌봄에 필요한 재정지출은 계속 늘어날 가능성이 높다. 지금 대한민국의 더 큰 위험은 빚이 조금 늘어나는 것 자체보다, 앞으로 그 빚을 감당할 경제의 힘이 약해지는 데 있다.이것이 미래대응기금이 필요한 이유다. 정부가 제시한 미래대응기금 162조 3000억 원은 모두 당장 써버리는 돈이 아니다.이 가운데 45조 4000억 원은 미래 성장산업 등에 투자하는 사업비이고, 12조 5000억 원은 새로 발행할 국채를 줄이는 데 활용한다. 나머지 104조 4000억 원은 경기변동과 미래의 위기에 대비하기 위한 여유자금이다.지난 2023년에는 정부가 당초 예상했던 것보다 세금이 56조 4000억 원 덜 걷혔다. 2024년에도 30조 8000억 원이 부족했다. 불과 2년 동안 발생한 세수결손이 87조 2000억 원이나 되었다.세금이 예상보다 적게 걷히자 중앙정부뿐 아니라 지방정부도 어려움을 겪었다. 지방교부세와 지방교육재정교부금 미교부 등으로 지방재정에 부담이 발생했고, 지역에서 계획했던 사업과 재정운용에도 차질이 생겼다.국가재정의 불안정이 결국 시민의 생활과 지역경제에까지 영향을 미친 것이다. 그렇기 때문에 경기가 좋을 때 재정여력을 확보해 두었다가 경제가 어려워질 때 활용할 수 있는 장치가 필요하다. 경기가 나빠졌다고 갑자기 지역사업을 줄이고, 복지지출을 압박하고, 필요한 투자를 중단한다면 경제는 더욱 위축될 수 있다.미래대응기금의 여유자금은 이러한 상황에서 정부가 선택할 수 있는 대응 수단을 확보한다는 의미가 있다. 물론 여유자금을 보유하는 데 따른 비용과 실제 운용수익도 함께 따져야 한다.또한 기금의 적립과 사용 기준을 명확히 하고, 국회의 예산심의·통제권과 지방재정의 안정성도 보장해야 한다. 이는 미래대응기금을 반대할 이유가 아니라, 국민의 세금이 제대로 쓰이도록 더 정교하게 설계해야 할 이유다.특히 무엇보다 국가경제의 성장이 국민의 생활 속에서 체감되어야 한다. 첨단산업이 성장해도 동네 중소기업의 매출이 늘지 않고, 투자가 확대되어도 청년의 일자리가 생기지 않으며, 경제지표가 좋아져도 서민의 지갑이 나아지지 않는다면 성공한 재정정책이라고 할 수 없다.국가재정의 성과는 결국 국민의 삶에서 증명되어야 한다. 재정건전성을 지키는 일과 국민의 삶을 따뜻하게 만드는 일은 서로 반대되는 목표가 아니다. 두 가지를 함께 실현하는 것이 국가재정의 책임이며 정치적 리더십의 본질이다.지금 대한민국에 필요한 것은 빚을 갚는 데만 재정의 역량을 집중하는 것이 아니다. 미래의 성장동력을 키우고, 경제위기에 대비하며, 그 성과가 국민의 삶과 골목경제로 돌아오도록 만드는 일이다.조일출(한양대 경영학박사 / 정부회계 전공)