하남시, 영구 불임 예상 시민에 난자·정자 냉동비 지원

큰사진보기 ▲경기 하남시는 질병 치료 과정에서 생식기능 손상이 우려되는 시민을 대상으로 난자·정자 냉동 및 보존 비용을 지원하고 있다고 12일 밝혔다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시는 질병 치료 과정에서 생식기능 손상이 우려되는 시민을 대상으로 난자·정자 냉동 및 보존 비용을 지원하고 있다고 12일 밝혔다.지원 대상은 모자보건법 시행령 제14조에 따른 의학적 사유로 생식건강이 손상돼 영구 불임이 예상되는 남녀다. 소득에 따른 제한은 없으며, 생애 1회 지원받을 수 있다.지원 금액은 본인부담금의 50%로, 여성은 최대 200만 원, 남성은 최대 30만 원이다.지원 항목에는 난자·정자 냉동·보존을 위한 검사비와 과배란 유도비, 생식세포 채취비, 동결시술비 및 초기 보관 비용 등이 포함된다.다만 입원료와 생식세포 동결·보존에 직접 관련이 없는 검사비, 초기 보관 기간 이후의 연장 보관료 등은 지원 대상에서 제외된다.신청을 원하는 시민은 난임시술 의료기관에서 난자·정자 채취와 냉동·보존 시술을 받은 뒤 관련 비용을 납부해야 한다.이후 진단서와 영구불임예상 난자·정자 동결·보존 확인서, 진료비 영수증, 세부산정내역서, 통장 사본 등 구비서류를 준비해 신청하면 된다.신청 기한은 생식세포 채취일부터 6개월 이내이며, 미사보건센터를 방문하거나 온라인 e보건소를 통해 접수할 수 있다.자세한 사항은 미사보건센터 모자보건팀으로 문의하면 된다.하남시보건소 관계자는 "질병 치료 과정에서 생식기능 손상이 우려되는 시민들이 가임력 보전의 기회를 놓치지 않도록 지원사업을 적극 안내하겠다"고 말했다.