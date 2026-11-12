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26.11.12 18:15최종 업데이트 26.11.12 18:15

용인시, 어르신 보이스피싱 보상보험 3천 명 가입... 30일까지 무료 신청

NH농협은행·대한노인회와 협력... 피해 발생 시 최대 1천만 원 보상

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경기 용인시는 어르신들의 금융사기 피해를 지원하기 위해 마련한 '시니어 보이스피싱 보상보험'에 3천 명 이상이 가입했다고 12일 밝혔다.
경기 용인시는 어르신들의 금융사기 피해를 지원하기 위해 마련한 '시니어 보이스피싱 보상보험'에 3천 명 이상이 가입했다고 12일 밝혔다. ⓒ 용인시

경기 용인시는 어르신들의 금융사기 피해를 지원하기 위해 마련한 '시니어 보이스피싱 보상보험'에 3천 명 이상이 가입했다고 12일 밝혔다.

시는 지난 7월 NH농협은행, 대한노인회 용인시 처인·기흥·수지구 지회와 업무협약을 체결하고 어르신을 대상으로 무료 보험 가입과 금융사기 예방교육을 지원하고 있다.

이 보험은 가입자가 보이스피싱 피해를 입었을 경우 피해 규모와 보험약관에 따라 최대 1천만 원까지 보험금을 지급하는 상품이다.

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시는 현재까지 가입한 3천여 명의 개인별 보상한도를 합산하면 최대 300억 원 규모라고 설명했다. 다만 이는 가입자별 보상한도를 단순 합산한 금액으로 실제 보험금 지급액이나 확보된 보상 재원을 의미하는 것은 아니다.

시는 지역 복지관과 노인대학 등 어르신 이용시설을 중심으로 보이스피싱 예방교육을 진행하고 보험 가입 방법과 피해 보상 제도를 안내해 왔다.

무료 가입 신청은 오는 30일까지 가능하다. 시는 NH농협은행과 대한노인회 지역 지회 등 관계기관을 통해 가입 안내를 이어갈 계획이다.

3천 번째 가입자인 송난순(79)씨는 "주변에서 보이스피싱 피해 이야기를 자주 들어 걱정이 많았는데 무료로 보험에 가입할 수 있어 안심이 된다"며 "가족과 이웃에게도 보이스피싱 예방의 중요성을 알리고 싶다"고 말했다.

시 관계자는 "보이스피싱은 피해 예방이 무엇보다 중요하다"며 "예방교육과 보험 가입 지원을 통해 어르신들의 노후자산을 보호하는 금융안전망을 강화하겠다"고 밝혔다.

#용인시

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