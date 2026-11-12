용인시, 어르신 보이스피싱 보상보험 3천 명 가입... 30일까지 무료 신청

큰사진보기 ▲경기 용인시는 어르신들의 금융사기 피해를 지원하기 위해 마련한 '시니어 보이스피싱 보상보험'에 3천 명 이상이 가입했다고 12일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시는 어르신들의 금융사기 피해를 지원하기 위해 마련한 '시니어 보이스피싱 보상보험'에 3천 명 이상이 가입했다고 12일 밝혔다.시는 지난 7월 NH농협은행, 대한노인회 용인시 처인·기흥·수지구 지회와 업무협약을 체결하고 어르신을 대상으로 무료 보험 가입과 금융사기 예방교육을 지원하고 있다.이 보험은 가입자가 보이스피싱 피해를 입었을 경우 피해 규모와 보험약관에 따라 최대 1천만 원까지 보험금을 지급하는 상품이다.시는 현재까지 가입한 3천여 명의 개인별 보상한도를 합산하면 최대 300억 원 규모라고 설명했다. 다만 이는 가입자별 보상한도를 단순 합산한 금액으로 실제 보험금 지급액이나 확보된 보상 재원을 의미하는 것은 아니다.시는 지역 복지관과 노인대학 등 어르신 이용시설을 중심으로 보이스피싱 예방교육을 진행하고 보험 가입 방법과 피해 보상 제도를 안내해 왔다.무료 가입 신청은 오는 30일까지 가능하다. 시는 NH농협은행과 대한노인회 지역 지회 등 관계기관을 통해 가입 안내를 이어갈 계획이다.3천 번째 가입자인 송난순(79)씨는 "주변에서 보이스피싱 피해 이야기를 자주 들어 걱정이 많았는데 무료로 보험에 가입할 수 있어 안심이 된다"며 "가족과 이웃에게도 보이스피싱 예방의 중요성을 알리고 싶다"고 말했다.시 관계자는 "보이스피싱은 피해 예방이 무엇보다 중요하다"며 "예방교육과 보험 가입 지원을 통해 어르신들의 노후자산을 보호하는 금융안전망을 강화하겠다"고 밝혔다.