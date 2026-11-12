"장애인 재난안전 사각지대 해소해야"... 맞춤형 대피시설·AI 기술 도입 제안

큰사진보기 ▲한소울장애인자립생활센터는 12일 유엔장애인권리협약(UN CRPD) 제11조 이행을 위한 '지역사회 재난안전 인프라 구축 토론회'를 개최했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한소울장애인자립생활센터는 12일 유엔장애인권리협약(UN CRPD) 제11조 이행을 위한 '지역사회 재난안전 인프라 구축 토론회'를 개최했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

재난 발생 시 장애인의 생명과 안전을 보호하기 위해 거주지 중심의 맞춤형 대피시설을 확충하고 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 활용한 재난 대응체계를 구축해야 한다는 제안이 나왔다.한소울장애인자립생활센터는 12일 유엔장애인권리협약(UN CRPD) 제11조 이행을 위한 '지역사회 재난안전 인프라 구축 토론회'를 개최했다.이날 토론회에는 장애인 당사자 단체와 학계, 건축·방재 전문가, 정·관계 인사 등이 참석해 장애인의 재난 대응 과정에서 발생하는 문제점을 짚고 제도 개선과 기술 도입 방안을 논의했다.한동식 한소울장애인자립생활센터장은 "화재 발생 시 장애인 사상자 중 사망자 비중이 57.4%에 달하고, 인구 10만 명당 화재 사망자 수가 비장애인의 9배에 이른다"며 기존 재난관리 체계의 한계를 지적했다. 이어 "서류상 지침을 넘어 장애인이 실제 거주하는 주택과 지역사회에 실질적인 피난시설을 구축해야 한다"고 강조했다.주제발표에 나선 우주형 나사렛대학교 명예교수는 장애인의 재난안전권 보장을 위한 5대 과제로 다중 감각 경보체계 구축, 연속적인 피난 동선 확보, 대피소 내 의료·생활 지원 유지, 소방대원의 장애인 구조 역량 강화, 관계기관 협력과 당사자 참여 확대를 제시했다.김효진 국가인권위원회 전문위원은 고층 아파트 등 공동주택을 중심으로 장애인별 개별 피난계획을 수립하고 119상황실과 관련 정보를 공유하는 체계가 필요하다고 주장했다. 장애인자립생활센터를 지역 재난 대응 거점으로 활용하는 방안도 제안했다.안형진 박사는 현행 건축·소방 관련 제도가 장애인의 대피 특성을 충분히 고려하지 못하고 있다고 지적하며 피난용 승강기 설치 확대와 전동 대피의자 등 이송 장비 보급을 강조했다.고경민 사유특허법률사무소 변리사는 AI 기반 위험도 분석과 안전관리 미비점 추적, 피난 시뮬레이션으로 이어지는 3단계 디지털 재난관리 모델을 제시했다.화재 위험 감지 센서와 진동 경보 장치, 건물 내 수직 위치 추적 기술, 계단 이동이 가능한 휠체어 등 국내외 기술 사례를 소개하고 소방관 가상현실(VR) 구조훈련과의 연계 필요성도 설명했다.토론회에 참석한 소병훈 국회의원은 장애 유형별 맞춤형 피난시설의 법제화와 관련 기술 예산 확보를 위해 노력하겠다고 밝혔다.이상현 복지국장은 소방·보건·복지 분야 간 협력을 강화해 지역사회 재난안전망을 구축하겠다는 뜻을 밝혔다.이영석 한국장애인단체총연합회 상임대표는 장애인 당사자가 재난안전계획 수립과 예산 심의 과정에 실질적으로 참여할 수 있도록 권한을 강화해야 한다고 강조했다.한소울장애인자립생활센터는 이번 토론회에서 제시된 방안을 바탕으로 지방자치단체 및 소방기관과 협력하고, 경보 인지율과 대피 소요 시간 등 재난안전 관련 데이터를 축적해 정책 개선에 활용할 계획이다.