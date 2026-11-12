징역 3년 구형받은 병역거부자가 '무죄' 주장하는 까닭

반전과 평화라는 비종교적 이유로 양심적 병역거부를 선언했던 김민형(28·활동명 두부) 한베평화재단 활동가가 병역법 위반 혐의 사건 1심에서 징역 3년을 구형받았다. 김 활동가는 "어떤 이유로든 전쟁이 일어나선 안 되며 사람을 죽이고 이를 훈련하는 행위를 중단해야 한다"라며 무죄를 주장했다.
12일 오후 서울중앙지법 형사3단독에서 열린 병역법 사건 첫 변론기일에선 판·검사의 질문과 피고인 김 활동가의 답변이 오갔다. 먼저 변호인(임재성 법무법인 해마루 변호사)과 김 활동가의 질의응답이 이어졌다.
"더 강한 군대, 납득되지 않아"
변호인: 입영일인 2026년 2월 23일 훈련소 대신 국회의사당 앞에서 왜 공개적으로 병역거부를 하겠다고 선언했나?
김민형: 더 많은 사람에게 대체복무제의 문제점을 알리고 싶었다. 그리고 대체복무제를 실질적으로 개선할 수 있는 국회의원들에게 이 문제를 전달하고 싶었다.
변호인: 2021년 말 양심적 병역거부에 대한 고민을 시작하게 된 계기는?
김민형: 평화통일단체에서 같이 활동하던 사람들이 '남북이 통일되면 더 강한 자주 국방을 이룰 수 있다', '남북 군사 합동훈련을 해야 한다'고 이야기하곤 했는데, 저는 평화를 위한 문제해결 방식이 더 강한 군대라는 게 잘 납득되지 않았다. 제가 생각하는 평화는 서로 총을 겨누지 않는 것이고, 그러려면 제가 먼저 총을 들지 않고 군사훈련에 나가지 않아야 한다고 생각했다. 그런 과정 속에서 자연스럽게 병역거부를 고민하기 시작했다.
변호인: 양심적 병역거부를 주장하는 피고인의 '양심'은 무엇인가?
김민형: 남을 해치기 위해 힘을 준비하는 데 제 몸과 삶을 보태지 않겠다는 것이다. 아무리 전쟁이라 할지라도 누군가를 해치는 행위는 정당하지 않다. 그런 방법으로 안위를 지킨다는 데 동의할 수 없고, 그러한 군대에 복무할 수 없다.
변호인: 국방의 의무를 부정하는 건가?
김민형: 그렇지 않다. 대체복무도 국방의 의무의 한 종류이고, 대체복무가 제 양심에 부합한다면 수행하고 싶었다.
김 활동가는 앞서 2월 23일 입영 당일 훈련소로 가지 않고 여의도 국회 앞에서 한국 사회 최초의 완전 병역거부를 선언한 뒤 병역법 위반 혐의로 기소돼 재판을 받고 있다. 병역법 제88조에 따르면 현역 입영 통지서를 받은 사람이 정당한 사유 없이 입영일이나 소집일로부터 3일 이내 입영하지 않을 경우 3년 이하 징역에 처해진다.
변호인: 대체역을 신청조차 하지 않은 이유는 뭔가?
김민형: 대체복무는 약 2만 명의 병역거부자가 감옥에 가며 만들어진 소중한 제도다. 그러나 지금의 대체복무제는 병무청·국방부와 완전히 독립돼 있지 않다. 특히 대체역 심사위원회가 병무청 산하에 있다. 군대와 병역을 거부하기 위해 대체복무제를 신청하면 또다시 군사행정의 심사와 승인을 받아야 하는 구조다. 저는 이런 구조를 도저히 받아들일 수 없다.
변호인: 군사행정으로부터 독립된 대체복무라면 기간(현역 복무의 2배)과 방식(교도소 복무로 제한)에 상관없이 수행할 의사가 있나?
김민형: 그렇다. 군사행정으로부터 완전히 독립된 대체복무제라면 수행할 의사가 있다.
김 활동가는 '완전 병역거부자'다. 2018년 양심적 병역거부에 대한 헌법재판소 헌법불합치 이후 2020년 대체복무가 시행됐지만 그 대체복무까지도 거부하고 있다. ①기간 ②기관 ③군 독립성 세 가지 측면에서 대체복무가 징벌적이고 인권 침해적이라고 보기 때문이다. 대체복무 기간(36개월)은 현역 기간(18개월)의 2배이고, 대체복무 기관은 교정시설로 한정돼 있다. 대체역 심사위원회는 병무청 소속으로 국방부·병무청 추천 인사가 심사위원에 포함된다.
"어떤 이유로든 전쟁 안 돼"
이어 검사의 피고인 신문이 이어졌다. 대체복무제의 군 독립성에 관한 질문이 집중적으로 나왔다.
검사: 대체복무제가 군사행정으로부터 독립돼야 하는 이유는 뭔가?
김민형: 병역을 거부해 대체복무제를 신청한 사람들이 봤을 때 (현재 심사 과정이) 공정한지 의문이 들 수밖에 없다.
검사: 2020~2024년 대체역 편입심사 현황을 따지면 인용 3486건, 기각 6건, 각하 8건이 확인됐다. 굉장히 많은 수가 인용되고 있음에도 피고인은 이게 공정하지 못한 심사로 이어질 수 있다는 건가?
김민형: 아무리 승인율이 높더라도 (심사위원회) 구조 자체가 달라지는 건 아니다.
검사: 대체역 편입심사가 기각되는 경우 행정심판을 받거나 법원에 행정소송을 제기할 수 있도록 구제방안도 마련돼 있지 않나?
김민형: 병무청·국방부로부터 독립돼 있지 않은 심사위에서 심사·승인받아야 하는 게 잘못된 구조라고 생각한다.
검사는 그러면서 "현역 입영을 기피하는 행위는 병역 의무를 면탈하는 중한 범죄인 점, 피고인에게 현역병 입대와 대체복무를 기대하기 어려운 점 등을 종합적으로 고려해 피고인에게 징역 3년을 선고해 달라"라고 요청했다.
김 활동가 변호를 맡은 임재성 변호사는 "대체복무제가 도입된 지 5년이 넘었지만 국회에서 이 문제에 대한 개선 가능성은 높지 않다"라며 "재판부가 대체역의 위헌성을 지적하며 피고인에게 무죄를 선고한다면 제도 변화에 무엇과도 비교할 수 없는 큰 힘이 될 것"이라고 주장했다. 김 활동가도 최후 진술을 보탰다.
"이 재판을 준비하는 동안에도 세계 곳곳에서 교전과 폭격 소식이 들린다. 전쟁은 지금 이 순간에도 계속된다. 집과 일터, 학교와 병원 등 평범했던 생활공간이 전장이 되고 있다. 병역을 거부하는 지금 제 선택이 당장 전쟁을 멈출 순 없음에도 어떤 이유로든 전쟁이 일어나선 안 된다고, 사람을 죽이고 이를 훈련하는 행위를 중단해야 한다고 힘껏 전하고 싶다."
이날 재판엔 20여 명이 방청 연대에 나섰다. 시민들은 김 활동가의 1심 선고까지 무죄 판결을 요청하는 탄원
을 모으고 있다(현재까지 400명 참여). 1심 선고는 오는 12월 10일 오전 10시다.
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