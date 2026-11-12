민경선 고양시장 "주민 목소리 시정에 담겠다"… 중산1동·정발산동서 공감토크

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 12일 열린 ‘주민소통 공감토크’에서 중산1동 주민들과 의견을 나누고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 12일 열린 ‘주민소통 공감토크’에서 정발산동 주민들과 의견을 나누고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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민경선 고양특례시장이 일산동구 중산1동과 정발산동을 잇달아 찾아 주민들과 지역 현안을 논의했다. 생활 속 불편을 해결하기 위한 도시 기반시설 정비부터 지역의 역사·문화 자원을 활용한 관광 콘텐츠 개발까지 다양한 의견이 제시됐다. 주민들의 목소리를 실제 정책과 사업으로 연결하겠다는 민경선 시장의 현장 중심 소통 행보가 이어지고 있다.고양시는 지난 12일 중산1동과 정발산동에서 '2026 열린 주민소통 공감토크'를 개최했다고 밝혔다.중산1동 간담회에서는 주민 생활과 직결된 도시 기반시설 개선 요구가 집중적으로 나왔다. 주민들은 주변 교통문제 해소 대책을 비롯해 노후 공원시설 정비, 가로수 가지치기, 보도 환경 개선 등을 요청했다. 특히 상습 침수구역의 빗물받이 준설과 정비 등 안전한 주거환경을 위한 의견도 제시했다.시는 주민들의 건의 사항에 대해 신속하게 현장 조사를 시행하고 정비 계획을 수립하기로 했다. 교통과 보행환경, 침수 예방 등 주민들이 일상에서 체감하는 문제인 만큼 구체적인 개선 일정과 실행 계획을 마련하는 것이 중요하다.정발산동에서는 지역의 역사·문화 자원을 활용한 발전 방안이 논의됐다. 주민들은 과거의 생활 문화유산인 밤가시 초가와 김대중 대통령 사저, 현재의 보넷길과 밤리단길을 연결하는 '정발산 마실길' 관광 프로그램 개발을 제안했다.지역의 역사적 장소와 특색 있는 골목상권을 하나의 관광 동선으로 연결해 방문객을 유치하고 지역경제 활성화로 이어가자는 취지다. 고양시는 정발산동만의 고유한 자원을 특화 관광 콘텐츠로 발전시키는 방안을 관계 부서와 함께 검토할 계획이다.관광 콘텐츠가 실제 사업으로 구체화하면 지역의 역사·문화 자원과 골목상권을 연계하는 지역 활성화 사업으로 발전할 가능성도 있다.민경선 시장은 "주민투표로 직접 선정해 주신 시정 슬로건 '가치있는 고양, 같이 가는 고양'에 담긴 뜻처럼, 시정의 답은 항상 현장에 있고 주민과 함께 걸어갈 때 비로소 완성된다"며 "소중한 의견들을 바탕으로 주민들이 체감할 수 있는 공감 행정을 끝까지 펼쳐 나가겠다"고 강조했다.이번 간담회는 고양시가 전체 44개 동을 대상으로 추진하는 주민소통 공감토크의 일환이다. 앞서 16개 동 방문을 마친 데 이어 이번에 2개 동을 추가하면서 모두 18개 동의 방문 일정을 마쳤다.고양시는 간담회에서 나온 건의 사항을 시정 사업에 반영하고 추진 경과도 주민들과 투명하게 공유할 계획이다.