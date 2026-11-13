소녀상에 기도한 KIA 김도영, 정의연이 보낸 작은 선물

12일 오후 찾은 서울 마포구 일본군성노예문제해결을 위한 정의기억연대(아래 정의연) 사무실. 강나래 정의연 활동가가 손바닥만 한 '작은 평화의 소녀상'을 책상 위에 놓았다. 지난 10월 말, 정의기억연대가 KIA 타이거즈 김도영(23)에게 보낸 것과 같은 것이다.
김도영은 지난 10월 12일 광주기아챔피언스필드에서 열린 정규시즌 최종전에서 LG 트윈스를 상대로 8회 말 결승 2점 홈런을 쳐 팀의 4-2 승리와 정규시즌 3위를 확정 지었다. 김도영의 시즌 45호이자 통산 100호 홈런이었으며 이로써 생애 첫 홈런왕도 차지했다.
이 경기 직후 김도영은 "어젯밤(경기 전날 밤) 새벽에 혼자 산책하다가 평화의 소녀상이 있길래 앞에서 소원을 빌었다"고 말했다(관련 기사: '슈퍼스타' 김도영이 이뤄낸 8회의 기적... "평화의 소녀상 앞에서 소원 빌기도" https://omn.kr/2k3h9)
. 이후 KIA 타이거즈 팬들은 전국의 소녀상을 방문한 뒤 온라인에 인증 글을 올렸다.
"받아만 줘도 고마운데"... 조심스레 보낸 선물에 돌아온 답장
이날 정의연 사무실에서 <오마이뉴스>와 만난 강나래 활동가는 "처음엔 '좋은 일이네' 했는데 팬들이 계속 소녀상을 찾아간다는 인증 글이 올라와 더 감사했다"고 했다. 감사한 마음을 전하고자 김도영에게 작은 소녀상을 보내는 아이디어를 제안한 것도 그였다.
강 활동가는 지난달 23일 김도영의 에이전시 측에 "괜찮으시면 선물을 보내드려도 될까요"라고 먼저 물었고, "좋다, 감사하다"는 답을 받아 10월 말 작은 소녀상과 편지를 보냈다고 한다.
이 과정에서 조심스러웠던 마음도 전했다. 그는 "우리는 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 인권 단체이고 김도영 선수는 야구선수잖나"라며 "우리 단체가 다루는 문제는 인권 이슈지만 정치적 문제로 보는 사람들도 일부 있다. 이에 선수에겐 우리가 보내는 선물이 부담될 수도 있겠다 싶었다"고 했다.
이어 "그런 이유로 모든 소통은 에이전시를 거쳐서 했고, 김도영 선수의 정확한 의사를 직접 알 수도 없어 선물 사실을 언론에 따로 알리지 않았다. 정말 감사한 마음으로 드린 것"이라고 설명했다.
정의연이 김도영에게 선물을 보낸 사실은 지난 11일 <스포츠경향> 보도로 알려졌다. 보도에 따르면 김도영은 삼성 라이온즈와의 플레이오프 2차전 대구 원정을 마친 뒤 선물을 받았다.
김도영은 "뜻깊은 단체에서 좋은 선물 해주셔서 정말 감사하다. 앞으로도 좋은 영향을 많은 사람에게 줄 수 있게 잘하겠다"고 했다. 강 활동가는 "받아만 주셔도 고마운 일인데 그렇게 답장해주실 줄 몰랐다. 감동했다"고 했다.
늙지도 죽지도 않는 증언자, 소녀상의 '뉴스 결'이 바뀌었다
작은 소녀상은 정의연이 운영하는 전쟁과여성인권박물관 내 기념품점에서도 만날 수 있다. 이 박물관에서 만난 관계자는 <오마이뉴스>에 "김도영 선수가 지난달 평화의 소녀상을 언급한 이후부터 문의가 늘었다"며 "어제, 오늘만 7명 정도가 보러 왔고 구매해 가는 분도 있었다"고 전했다.
강나래 활동가는 "소녀상은 늙지도, 죽지도 않기에 우리는 이를 '불멸의 증언자'라 부른다"며 "거리로 나가야 볼 수 있는 소녀상을 집이나 회사에 두고 언제든 생각할 수 있게 만든 것"이라고 설명했다.
정의연은 작은 소녀상과 함께 편지도 보냈다. 편지는 30년 넘게 KIA 타이거즈를 응원해 온 정의연 소속 활동가가 썼다. 이 활동가는 편지에서 "많은 팬분이 도영 선수 얘기를 듣고 소녀상을 찾아가기도 한다니 정말 고마웠다. 방 한편에 두시고 계속 봐주시면 좋겠다"라며 "앞으로도 건강하고 행복하게 오랫동안 야구해 달라"고 적었다.
강나래 활동가가 가장 고마워하는 건 소녀상 소식을 다루는 뉴스의 결이 바뀐 점이었다. 그는 "그간 언론이 주되게 다뤘던 소녀상 이슈는 역사 부정 세력의 테러, 혹은 일본 정부의 철거 압박이었다"며 "부정적인 뉴스로만 소비되는 소녀상의 이미지를 되돌리는 게 우리 선에서 가능한 일인지 고민이 많았다"고 했다.
이어 "돌파구를 찾던 차에 김도영 선수 덕분에 유의미한 인식 전환이 이뤄졌다"고 했다. 그러면서 "김도영 선수 개인에게 '올바름'에 대한 기대가 주어지는 건 버거울 것이다. 그건 개인이 할 수 없는 일"이라며 "그럼에도 (<스포츠경향> 인터뷰에서) '주어진 영향력을 좋은 방향으로 쓰겠다'고 말해준 게 고마웠다"고 말했다.
한편 김도영 인터뷰에 대한 피해자들의 반응은 정의연 측에 아직 전해진 게 없다고 한다. 강 활동가는 남은 피해 생존자들이 이제 다섯 명뿐이고, 그들이 100세를 바라보는 고령인 점을 언급했다.
다만 그는 "(김도영 선수가 소원을 빌었던) 양림동 소녀상은 피해자이자 인권운동가였던 고 이옥선 할머니의 모습을 본떠 만들어진 것"이라며 "고 이옥선 할머니가 소식을 들으셨다면 참 좋아하셨을 것"이라고 전했다.
그러면서 "저는 야구를 하나도 몰랐는데 'KIA 타이거즈를 응원하기 위해서 야구를 보기 시작해야 할까?'라는 생각도 든다"고 웃어 보였다.