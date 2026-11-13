소녀상에 기도한 KIA 김도영, 정의연이 보낸 작은 선물

▲12일 오후 정의기억연대가 운영하는 서울 마포구 소재 전쟁과여성인권박물관에 고 이옥선 할머니에 대한 설명이 적혀있다. 앞서 KIA 타이거즈 김도영(23)은 2026 KBO 리그 정규시즌 최종전을 마친 뒤 광주 남구 양림동에 있는 평화의 소녀상을 찾아 소원을 빌었다고 했다. 양림동 소녀상은 고 이옥선 할머니를 모티브로 했다. ⓒ 박수림 관련사진보기