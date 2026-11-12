강릉AIDC 허위논란, 민주 강릉시당 "국힘 정쟁 소모품 삼지 말라"

큰사진보기 ▲우상호 더불어민주당 강원도지사 후보가 5월 19일 서울 여의도 국회에서 열린 전남광주-충북-강원을 잇는 강호축 철도망 합동 공약 발표에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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국민의힘 강원도당이 지난 지방선거 당시 우상호 강원지사의 '70조원 규모 SK 강릉 AI 데이터센터 유치 확정' 발언이 공직선거법상 허위사실공표에 해당한다며 공세를 이어가는 가운데, 더불어민주당 강릉시지역위원회가 "강릉의 미래와 민생을 정쟁의 소모품으로 삼지 말라"고 반박하고 나섰다.더불어민주당 강릉시지역위원회(위원장 직무대행 최욱철)는 12일 "국민의힘의 목표는 다른 곳에 있습니까? 강릉의 미래와 민생을 정쟁의 소모품으로 삼지 마십시오"라는 제목의 성명서를 통해 "SK AI 데이터센터 유치 발표는 실제 기업과의 투자 협의를 바탕으로 이뤄진 것"이라며 "강릉의 새로운 성장 동력을 확보하고 지역경제 도약을 이끌 수 있는 프로젝트를 시민께 알리고 그 가능성을 함께 나눈 것"이라고 밝혔다.앞서 국민의힘 강원도당은 "70조 투자 AI데이터센터 강릉 유치 확정은 거짓이었다"며 지난달 19일 우상호 강원지사를 공직선거법 위반으로 경찰서에 고발장을 제출했다. 우 상호 지사가 당선목적으로 '70조 유치확정'이라는 허위사실로 유권자의 선택을 왜곡하는 중대한 선거범죄를 저질었다는 취지다.강릉시당은 당선 이후 전력 공급 여건 등 현실적인 제약을 고려해 단계적 추진 방안을 논의한 것도 "사업을 구체화하고 실현 가능성을 높이기 위한 과정"이라고 설명하고, 이어 "대규모 투자 사업은 추진 과정에서 여러 여건을 조율하며 규모와 방식을 구체화해 나가기 마련"이라며 "이후의 사업 여건 변화가 당시 투자 협의와 그에 기초한 발표의 의미까지 부정하는 근거가 될 수는 없다"고 주장했다.국민의힘을 향해서는 "확인되지 않은 주장과 무분별한 고발을 앞세워 투자 유치 노력 자체를 정치 공방의 대상으로 만들고 있다"고 비판했다. 시당은 "정당한 검증의 범위를 넘어 사업의 추진 동력마저 흔들 수 있다는 점에서 매우 우려스럽다"며 "과도한 정치 공세는 기업의 투자 심리를 위축시키고, 어렵게 마련한 지역 발전의 기회를 훼손할 수 있다. 그 부담과 피해는 결국 강릉시민과 강원도민에게 돌아갈 것"이라고 밝혔다.시당은 또 "강릉의 미래를 위해 힘을 보태지는 못할망정, 어렵게 마련한 투자 기회에 찬물을 끼얹는 것이 과연 지역을 위한 정치인가"라고 따져 물었다. 이어 "지금 필요한 것은 도정과 기업을 향한 의심과 압박이 아니라, 기업이 안심하고 투자할 수 있는 환경을 만드는 일"이라며 "전력과 기반시설 등 필요한 여건을 갖추고 기업과 긴밀히 협력해 투자가 실제 성과로 이어지도록 힘을 모아야 한다"고 강조했다.시당은 "지역 발전과 시민의 삶을 위한 일에 여야가 따로 있을 수 없다"며 "대안 없는 비판에 머물 것이 아니라 사업 성공을 위해 무엇을 보태고 함께할 수 있을지 고민해야 한다"고 촉구했다. 또 "지금은 정쟁으로 기회를 소진할 때가 아니라 지역의 성장 가능성을 현실로 만들어야 할 때"라고 덧붙였다.그러면서 "언제나 강릉시민, 강원도민과 함께하겠다"며 "SK AI 데이터센터 사업이 강릉의 새로운 성장 동력이 되고 실질적인 지역 발전으로 이어질 수 있도록 지속적인 관심과 책임 있는 노력을 다하겠다"고 말했다.