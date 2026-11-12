26세 환경미화원 사망에 "본인도 책임" 도의원, 결국 사과

청주시 20대 기간제 환경공무직 노동자의 산재 사망 사고를 두고 피해 노동자 개인에게 책임을 돌리는 발언을 해 공분을 산 신현광 충북도의원(영동·국민의힘)을 향해 지역 노동계와 정당, 시민사회단체가 직접 항의에 나섰다. 신 의원은 이들을 만나 "정말 죄송하다. 깊이 반성하겠다"고 사과했다.
비정규직없는충북만들기운동본부(아래 운동본부)는 12일 오전 9시 30분 충북도의회 의장실을 항의 방문해 신 의원의 망언을 강력히 규탄하고, 충북도 내 폐기물 수집·운반 노동자들의 열악한 노동환경 개선과 근본적인 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.
이날 항의 방문에는 김민우 민주노총 충북지역본부 수석부본부장, 선지현 삶과노동을잇는배움터 이짓 활동가, 이인선 정의당 충북도당위원장, 이종은 청주노동인권센터 사무국장 등 지역 노동계와 진보정당, 시민사회단체 대표자들이 함께 참여해 목소리를 높였다.
신현광 도의원, 노동자 사망 개인 탓 돌리는 발언에 비판 잇따르자 "진심으로 사과"
이번 논란은 지난 5일 새벽 청주시 청원구의 한 도로에서 5톤 쓰레기 수거 차량 후미 발판에 매달려 이동하던 26세 기간제 환경 노동자가 뒤따르던 화물차에 추돌당해 숨진 참사에서 비롯됐다.
지역사회의 애도와 청주시의 안전관리 소홀에 대한 책임론이 잇따르던 지난 10일, 신 의원은 고인의 죽음을 "모든 사고가 나면 업주 처벌만 하는데 본인한테도 책임성을 좀 물어야 한다. 모든 위험은 자기 스스로 판단해야 한다"라며 개인의 부주의 탓으로 돌리는 발언을 쏟아냈다(관련 기사 : 26살 환경미화원 사망 사고에 충북도의원 "본인에게도 책임 물어야"
).
해당 발언이 알려지자 운동본부를 비롯한 지역 노동계와 시민사회, 정당들은 즉각 규탄 성명을 내고 의원직 사퇴와 도의회 제명을 요구했다. 비판 여론이 거세지자 신 의원은 11일 오후 언론 공지를 통해 공식 사과문을 발표했다.
신 의원은 사과문에서 "지난 10일 행정사무감사에서 이 사고와 관련한 저의 발언은 부적절했다"며 "고인과 유가족, 그리고 현장에서 일하시는 환경미화원 여러분께 큰 상처를 드린 점을 머리 숙여 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "노동자의 안전은 개인의 주의만으로 지켜질 수 없으며, 안전한 작업 환경과 제도를 갖출 책임은 무엇보다 행정과 의회에 있다는 점을 깊이 새기겠다"고 덧붙였다.
지역 노동·정당·시민사회 항의방문 "사건 본질 모른 경솔한 발언에 강한 유감"
이에 운동본부는 서면 사과문 발표만으로는 도의원으로서의 무책임한 인식과 구조적 문제를 덮을 수 없다고 보고 12일 오전 충북도의회 의장실을 직접 찾았다. 이날 면담 자리에는 이상식 충북도의회 의장과 신현광 도의원이 함께 참석했다. 신 의원은 항의 방문단 앞에서 "현장 실태를 잘 알지 못하고 말을 해 정말 죄송하다. 깊이 반성하겠다"며 여러번 고개를 숙였다.
신 의원의 사과에 참석자들은 자신들이 사과를 받아야 할 당사자가 아님을 분명히 하며, 고인과 유가족 및 동료 노동자들을 향한 진정성 있는 공개 사과와 도의회 차원의 엄중한 징계를 요구했다. 특히 "도의원으로서 사건의 본질을 깊이 인지하지 못한 채 경솔한 발언을 한 것에 대해 강한 유감을 표한다"며 "청소 노동자들이 왜 목숨을 걸고 불법 발판에 오를 수밖에 없는지 그 구조적 원인을 직시해야 한다"고 지적했다.
참석자들은 이날 면담에서 충북도 내 각 기초지자체의 폐기물 수집·운반 노동 실태를 구체적으로 짚었다. 현재 도내 대부분의 지자체 수거 현장에서 여전히 차량 후미 발판이 사용되고 있으며, 특히 신 의원의 지역구인 영동군의 청소 노동자들 역시 동일한 환경에서 일하고 있다는 점을 강조했다.
이상식 충북도의회 의장 "비극 되풀이되지 않도록 도의회 차원 재발 방지 대책 마련"
항의 방문단은 "영동군 청소 노동자들도 똑같이 열악한 현실에서 일하고 있는데, 지역구 도의원이 현장을 한 번도 살펴보지 않고 밖에서 그런 발언을 했다는 사실에 노동자들이 큰 상처를 받았다"며 "결국 노동자들이 위험을 무릅쓰고 발판을 타는 근본적인 이유는 만성적인 인력 부족과 과도한 노동강도 때문"이라고 꼬집었다.
이어 참석자들은 "진정으로 깊은 사과를 하는 마음이라면 말이 아닌 행동으로 보여달라"며 충북도의회가 주도적으로 나서서 도내 전 지자체 폐기물 수집·운반 노동자들의 작업환경을 전수 조사하고, 실질적인 인력 충원과 발판 전면 제거 등 본질적인 문제 해결에 나설 것을 강력히 주문했다.
항의 방문단의 요구에 동석한 이상식 충북도의회 의장은 "다시는 이 같은 비극이 되풀이되지 않도록 도의회 차원에서 재발 방지 대책을 마련하는 데 힘을 쏟겠다"고 답했다. 운동본부와 이날 방문에 함께한 노동·시민사회단체들은 향후 충북도의회와 각 지자체가 청소 노동자들의 생명과 안전을 지키기 위한 인력 충원 및 작업환경 개선 조치를 실제로 이행하는지 끝까지 주시할 방침이다.
한편 신 의원은 이날 청주시 환경미화원 노동조합에도 방문해 노조원들에게 사과를 한 것으로 알려졌다.