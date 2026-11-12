26세 환경미화원 사망에 "본인도 책임" 도의원, 결국 사과

▲이에 운동본부는 서면 사과문 발표만으로는 도의원으로서의 무책임한 인식과 구조적 문제를 덮을 수 없다고 보고 12일 오전 충북도의회 의장실을 직접 찾았다. 이날 면담 자리에는 이상식 충북도의회 의장과 신현광 도의원이 함께 참석했다. 신 의원은 항의 방문단 앞에서 "현장 실태를 잘 알지 못하고 말을 해 정말 죄송하다. 깊이 반성하겠다"며 여러번 고개를 숙였다. ⓒ 비정규직없는충북만들기운동본부 제공 관련사진보기