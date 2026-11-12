"최민희, 왜곡된 언론관 깊이 돌아봐야"

큰사진보기 ▲진보당 이미선 대변인?이 12일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 최근 논란이 된 더불어민주당 최민희 최고위원의 잇따른 언론 비하와 태도와 관련해 발언하고 있다. ⓒ 국회생방송 갈무리 관련사진보기

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진보당이 최근 논란이 된 더불어민주당 최민희 최고위원의 잇따른 언론 비하와 태도를 두고 "언론인들의 비판을 겸허히 받아들여야 하며 왜곡된 언론관과 부적절한 태도를 깊이 돌아봐야 한다"라고 제언했다.진보당 이미선 대변인은 12일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 그간의 사정을 나열하며 이같이 밝혔다.진보당은 "최민희 최고위원은 지난 5일 본인의 당원·지지자 단체대화방에 국회 사진·영상기자들의 사진을 올리며 '하이에나 떼들'이라 지칭했고, '어떻게든 이간 영상 찍으려 저러고 있습니다'라는 부적절한 표현도 서슴지 않았다"라고 지적했다.이어 "논란이 커지자 11일 국회 소통관에서 사과 회견을 열었지만, 입장 과정부터 사과하는 사람의 태도가 아니었다는 지적까지 받고 있다"라며 "질의응답조차 없이 자리를 떠나며 사과의 진정성마저 스스로 무너뜨렸다. 과연 이것이 상처 입은 언론인에게 진심으로 고개 숙이는 공직자의 모습인가"라고 물었다.진보당은 또 "최민희 최고위원의 왜곡된 언론 대응은 이번이 처음이 아니기에 더욱 문제가 크다"라며 "지난해 10월 국회 과방위원장 시절에는 보도가 편향됐다며 MBC 보도본부장을 비공개 업무보고에서 퇴장시켰고, 올해 8월 민주당 전당대회에서도 오마이TV의 영상 취재를 방해하고, 특정 기자의 언론 출신 경력을 공개하며 낙인찍기 논란까지 일으켰다"고 상기했다.그러면서 "보도에 대한 정당한 언론 비판과, 취재진 자체를 비하하고 적대시하는 것은 명백히 다른 태도의 문제"라며 "특히 공인으로서 언론인을 비롯한 대중을 대하는 오만한 태도는 없었는지 스스로 돌아봐야 한다"라고 조언했다.또한 "한국입법기자협회가 지적했듯 공개석상과 비공개 대화방에서 공직자의 언론관이 다를 수는 없다"라며 "언론의 감시 기능과 취재의 자유는 민주주의의 가장 기초적인 원리"라고 강조했다.그러면서 "최민희 최고위원은 이번 사태를 순간의 말실수로 가벼이 넘기지 말고, 언론인들의 비판을 겸허히 받아들여야 한다"라며 "왜곡된 언론관과 부적절한 태도를 깊이 돌아보고, 존중하는 자세부터 다시 갖추길 바란다"라고 충고했다.