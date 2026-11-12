청년 160대 1 몰렸다… GH 광교 지분적립형 주택, 240가구에 2만 946이건 청약

큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 3일 수원컨벤션센터에서 열린 제2기 GH 도민주주단의 첫 번째 정책토론회에서 인사말을 하고 있다. 도민주주단은 이날 ‘도민이 선택하는 지분적립형 분양주택’을 주제로 토론회를 진행했다. ⓒ GH 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH)가 지난 11월 9일부터 11일까지 수원 광교신도시 ‘광교 자연앤 센트레빌’ 청약 접수 결과, 전국 최초로 선보인 지분적립형 분양주택 240가구 모집에 총 2만 946건이 몰렸다. 사진은 광교A17BL 공동주택 투시도. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

국내 최초로 선보인 경기주택도시공사(GH)의 지분적립형 분양주택이 청약 단계부터 높은 관심을 끌었다. 특히 청년 특별공급 경쟁률이 160대 1에 달하면서 초기 목돈 부담을 낮춘 새로운 공공분양 모델에 대한 청년층의 수요가 확인됐다. 김용진 GH 사장은 이번 첫 공급 성과를 바탕으로 청년층의 주거 사다리를 넓히겠다는 의지를 밝혔다.GH는 지난 9일부터 11일까지 수원 광교신도시 '광교 자연앤 센트레빌' 지분적립형 분양주택 240가구에 대한 청약을 받은 결과, 모두 2만 946건이 신청했다고 12일 밝혔다. 평균 경쟁률은 특별공급 71대 1, 일반공급 1순위 100대 1을 기록했다.같은 단지에서 함께 공급한 일반 공공분양주택 360가구에도 3만 856건이 접수됐다. 두 유형을 합친 전체 청약 신청 건수는 5만 1,802건이다.가장 눈에 띄는 것은 청년층의 관심이다. 지분적립형 분양주택 특별공급 168가구에는 모두 1만 1,985건이 접수됐다. 이 가운데 청년 특별공급은 36가구 모집에 5,768건이 몰려 특별공급 전체 신청 건수의 48.1%를 차지했다. 평균 경쟁률은 160대 1로 6개 특별공급 유형 중 가장 높았다.특히 전용면적 59㎡B는 청년 배정 물량 22가구에 4,629건이 신청해 210대 1의 경쟁률을 기록했다.지분적립형 일반공급도 72가구 모집에 1순위 7,233건, 2순위 1,728건이 접수되는 등 높은 관심을 보였다.이 같은 청약 결과는 분양가 전액을 마련하기 어려운 청년층에게 초기 자금 부담을 낮춘 주택 공급 방식이 하나의 대안으로 받아들여지고 있음을 보여준다. 주택 가격과 대출 부담이 커지면서 기존 분양 방식으로 내 집 마련에 나서기 어려운 수요층이 새로운 공공주택 모델에 관심을 보인 것으로 풀이된다.광교 지분적립형 분양주택의 가장 큰 특징은 최초 분양가의 25%만 납부하고 입주할 수 있다는 점이다. 입주자는 계약금과 잔금을 합쳐 분양가의 25%를 부담하고, GH가 보유한 지분에 대한 임대보증금을 예치하면 된다.이후 5년마다 최초 분양가를 기준으로 산정한 지분대금에 가산이자를 더해 납부한다. 5년 단위로 20%·20%·20%·15%의 지분을 추가 취득해 20년에 걸쳐 최종적으로 소유권 100%를 확보하는 구조다.함께 공급된 일반 공공분양주택 역시 특별공급 270가구에 1만 521건, 일반공급 90가구에 1순위 1만 6,587건과 2순위 3,748건이 접수됐다. 일반공급 1순위 평균 경쟁률은 184대 1이었다. 전용 84㎡A는 10가구 모집에 2,606건이 몰려 260대 1로 최고 경쟁률을 기록했다.김용진 GH 사장은 "국내 최초로 선보인 광교 지분적립형 분양주택에 청년 세대를 비롯한 많은 도민이 뜨거운 관심을 보내주셨다"며 "이번 첫 공급의 성과를 발판 삼아, 안정적인 소득이 있어도 초기 목돈을 모으기 어려웠던 청년들에게 실질적인 주거 사다리가 될 수 있는 혁신적 공공주택을 지속해서 공급하겠다"고 강조했다.