화성에 돔구장 유치 나선 정명근… 'K-MARS 돔' 경기 남부 문화·스포츠 거점 추진

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 11일 동탄LH인큐베이팅센터 3층 다목적홀에서 열린 ‘K-MARS Arena(Dome) 비전 컨퍼런스’에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시(시장 정명근)가 대한민국을 대표하는 스포츠·공연 복합문화시설인 ‘K-MARS 돔’ 건립을 위한 비전을 제시하고, 문체부 돔구장 후보지 공모에 본격적으로 나선다. 사진은 ‘K-MARS 돔’ 정면 조감도. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시(시장 정명근)가 대한민국을 대표하는 스포츠·공연 복합문화시설인 ‘K-MARS 돔’ 건립을 위한 비전을 제시하고, 문체부 돔구장 후보지 공모에 본격적으로 나선다. 사진은 ‘K-MARS 돔’ 내부 조감도. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시(시장 정명근)가 대한민국을 대표하는 스포츠·공연 복합문화시설인 ‘K-MARS 돔’ 건립을 위한 비전을 제시하고, 문체부 돔구장 후보지 공모에 본격적으로 나선다. 사진은 ‘K-MARS 돔’ 야간경관 조감도. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시(시장 정명근)가 대한민국을 대표하는 스포츠·공연 복합문화시설인 ‘K-MARS 돔’ 건립을 위한 비전을 제시하고, 문체부 돔구장 후보지 공모에 본격적으로 나선다. 사진은 ‘K-MARS 돔’ 야관 공연 조감도. ⓒ 화성시 관련사진보기

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정명근 화성특례시장이 스포츠와 대형 공연, 국제행사를 아우르는 복합형 돔구장 'K-MARS 돔' 건립을 본격적으로 추진한다. 돔구장을 단순한 체육시설이 아닌 스포츠·문화·관광을 결합한 경기 남부의 새로운 성장 거점으로 조성하겠다는 구상이다. 화성특례시는 오는 13일 경기도에 문화체육관광부의 스포츠·공연 복합형 돔구장 건립사업 후보지 공모에 따른 사업제안서를 제출하고 본격적인 유치 경쟁에 나선다.화성시는 지난 10월 26일 경기도에 유치의향서를 제출한 데 이어, 11일 전문가와 시민 150여 명이 참석한 가운데 'K-MARS Arena(Dome) 비전 컨퍼런스'를 열었다. 돔구장 건립 필요성을 알리는 데 그치지 않고 시설의 활용 방향과 지속 가능한 운영 방안까지 구체화하기 위한 자리였다.정명근 시장은 이날 돔구장을 화성의 미래 성장 전략과 연결했다. 그는 "K-MARS 돔은 스포츠와 대형 공연, 국제행사가 어우러지는 새로운 성장 거점을 조성하는 미래 전략 사업"이라며 "화성의 성장 잠재력과 입지 경쟁력을 살려 시민의 문화·여가 기회를 넓히고 지역경제에 활력을 더하는 경기 남부의 스포츠·문화 거점으로 조성하겠다"고 밝혔다.컨퍼런스에서는 돔구장의 구체적인 활용 방향도 제시됐다. 차민태 한양대 교수는 'K-MARS Arena 7대 추진 방향'을 통해 ▲멈추지 않는 야구 ▲중부권 공연 거점 ▲AI·6G 스마트 돔 ▲가족 친화 공간 ▲기업 워케이션 ▲자립형 수익구조 ▲시민 공유 공간을 제안했다.폭염과 우천 등 기상 여건에 영향을 받지 않는 돔구장의 특성을 활용해 프로야구와 대형 공연의 개최 기반을 마련하고, AI·6G 기술을 접목한 스마트 시설로 차별화를 꾀하겠다는 것이다. 평일에는 가족 단위 방문객과 기업 행사 수요까지 끌어들여 시설 가동률을 높이는 방안도 포함됐다.화성시연구원은 지리정보시스템(GIS) 분석을 토대로 화성뿐 아니라 수원·오산·용인 등 인접 도시 주민까지 아우르는 광역 문화시설로서의 가능성을 제시했다. 시민뿐 아니라 경기 남부와 중부권 주민들이 함께 이용하는 시설로 발전시키겠다는 구상이다.이번 논의에서 눈여겨볼 대목은 건립 이후의 운영 문제를 함께 다뤘다는 점이다. 기조강연에 나선 이민상 화성시연구원 원장직무대행은 "돔은 짓는 것보다 채우는 것이 더 어렵다"고 강조했다. 다양한 콘텐츠와 수익구조, 효율적인 운영체계를 설계 단계부터 마련해야 한다는 지적이다.종합토론에서도 지속 가능한 운영 방안과 교통·안전 대책, 인접 도시와의 광역 협력 등이 주요 의제로 다뤄졌다. 대규모 시설을 건립하더라도 충분한 행사 수요를 확보하지 못하면 운영 부담이 커질 수 있다는 점에서, 돔구장 유치 논의는 건립비 확보뿐 아니라 장기적인 재정 부담과 수익성까지 따져보는 과정이 돼야 한다.화성시는 높은 성장 잠재력과 재정건전성, 광역 접근성을 유치 경쟁력으로 내세우고 있다. 13일 제출할 사업제안서에도 입지 경쟁력과 광역 수요, 시설 활용 및 운영 방안을 담을 예정이다. 경기도는 시군 제안서를 대상으로 활용 계획의 타당성, 입지 적정성, 사업 실현성, 기대효과 등을 평가해 대규모와 중규모 후보지를 각각 한 곳씩 선정할 계획이다.정 시장은 "경기도 및 정부와 긴밀히 협력하겠다"며 "사업의 실현 가능성과 지속 가능한 운영 방안을 면밀히 검토해 대한민국을 대표하는 스포츠·문화 랜드마크로 조성하겠다"고 밝혔다.