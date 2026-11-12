심장시술 네 번, 찾아온 우울감... 289.4km를 걸었다

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큰사진보기 ▲지리산주능선26. 9. 17. 지리산둘레길 위태~덕산 구간에서 만난 지리산 주능선(오른쪽이 천왕봉). ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲첫인사26. 3. 14일 지리산둘레길 수철~동강 구간 토요걷기. 수철에서 처음으로 만난 회원들과 간단한 인사를 나누고 준비운동을 하고 있다.(26. 3. 14.) ⓒ 정도길 관련사진보기

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큰사진보기 ▲섬진강지리산둘레길 난동~오미 구간을 걸으며 만난 섬진강 줄기.(26. 5. 9.) ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲큰구슬붕이지리산둘레길 주천~산동 구간에서 만난 야생화 큰구슬붕이(26. 4. 22.) ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲비를 맞으며...비가 내리는 날에도 지리산둘레길 토요걷기는 멈추지 않았다. 지리산둘레길 장항~운봉 구간은 비를 맞으며 걸었다.(26. 4. 4.) ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산둘레길토요걷기지리산둘레길 토요걷기 회원들이 송정~가탄 구간을 걸으면서 기념사진을 남겼다.(26. 5. 23.) ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산둘레길순례증지리산둘레길 21개 구간 289.4km를 완주하고 지리산둘레길 순례증을 받았다. 이 순례증에는 매주 토요일 배낭을 메고 길을 나섰던 시간과 땀, 그리고 수많은 풍경이 고스란히 담겨 있다.(26. 11. 7.) ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬진강지리산둘레길 토요걷기 대축~서당 구간에서 만난 섬진강.(26. 6. 13.) ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲용유담지리산둘레길 토요걷기 금계~동강 구간에서 만난 용유담.(26. 3. 21.) ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을단풍지리산둘레길 21개 구간 중에서 마지막으로 걸은 성심원~수철 구간. 웅석봉 아래 선녀탕에서 만난 짙게 물든 단풍길.(26. 11. 7.) ⓒ 정도길 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다.이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다.그 동안 지리산둘레길 토요걷기를 주관한 사단법인 숲길과 실무를 맡으신 관계자 그리고 함께 도움을 주신 지리산둘레길 지역센터(하동, 산청, 함양, 남원, 구례) 직원분들에게 감사의 말씀을 드립니다. 아울러 함께 길동무, 말동무도 하며 추억에 남겨 주신 토요걷기 회원님들에게도 고맙다는 말씀을 드립니다.

지난 3월 14일부터 시작한 지리산둘레길 걷기가 11월 7일 대장정을 마쳤다. 사단법인 숲길이 주관한 '지리산둘레길 토요걷기' 프로그램에 참여해 매주 토요일 한 차례씩, 모두 21개 구간 289.4km를 걸었다.21주 동안 한 번도 빠지지 않았다. 비가 내리는 날에도, 산길이 미끄러운 날에도, 걷기는 계속됐다. 집에서 출발해 각 구간 들머리까지 차량으로 오간 거리만도 2863km에 이른다. 하지만 돌아보면 자동차로 이동한 거리보다 두 발로 걸은 289.4km가 훨씬 더 오래 기억에 남는다.지리산둘레길은 대한민국 국립공원 제1호 지리산을 중심으로 3개도(전남·전북·경남)와 5개시군(하동·산청·함양·남원·구례)에 걸쳐 이어지는, 우리나라 대표적인 장거리 걷기 길이다. 산길과 숲길, 마을 길, 농로와 강변길이 어우러져 지리산의 자연과 사람들의 삶을 함께 만날 수 있다는 것이 이 길의 매력이다.현재까지 지리산둘레길을 완주한 사람은 4292명이며, 올해만 332명이 완주했다. 완주자 가운데는 50~60대가 약 90%를 차지할 정도로 중장년층의 참여가 두드러진다. 이번 토요걷기 역시 매회 인터넷으로 참가 신청을 받아 20명이 함께 길을 걸었다.21개 구간을 걸으면서 각 구간은 저마다 다른 풍경과 이야기를 보여줬다. 가장 긴 구간은 난동~오미 구간으로 18.9km를 6시간 5분을 걸었다. 사실, 공식적으로 가장 긴 구간은 인월~금계 구간 20.5km이나, 이 구간은 2개로 나눠 걸었다.) 긴 거리만큼 체력적인 부담도 있었지만, 지리산 산자락과 마을 길을 이어 걷는 동안 장거리 걷기의 묘미를 느낄 수 있었다.반면 가장 짧은 구간은 원부춘~대축 구간으로 8.5km에 불과했다. 그러나 거리만으로 산길의 난이도를 판단할 수 없다는 것을 이 구간에서 절실히 경험했다. 5시간 10분이 걸렸고, 개인적으로 가장 힘들었던 구간으로 기억에 남았다. 짧은 거리에도 급경사 오르막과 험한 길이 이어져 체력적으로 가장 큰 도전이었다.가장 기억에 남는 길은 주천~산동 구간이다. 15.9km를 5시간 45분 동안 걸었다. 무엇보다 봄철 길에서 만나는 야생화가 인상적이었다. 다른 구간에서는 쉽게 만나기 어려운 희귀한 야생화들이 눈에 들어왔고, 걷는 속도를 늦추고 꽃 하나하나를 들여다보게 만들었다. 기회가 된다면 다시 걷고 싶은 구간으로 꼽고 싶다.가장 마음이 아팠던 위태~덕산 구간은 12.0km 4시간 35분을 걸었다. 이 구간은 지난해 3월 대형 산불로 인해 큰 피해를 입은 곳으로, 아직도 상흔을 고스란히 안고 있는 길이다. 화마 속에서도 살아남은 소나무 한 그루는 질긴 생명력으로 인간에게도 큰 교훈을 주고 있는 듯한 모습이다. 멀리 지리산주능선을 바라보며 자연의 경외감에 대해 절로 고개가 숙여진다.가을의 정취를 가장 아름답게 느낀 곳은 성심원~수철 구간이다. 15.9km를 5시간 55분 동안 걸으며 산길을 물들인 단풍과 지리산의 가을 풍경을 만났다. 같은 둘레길이라도 계절에 따라 전혀 다른 모습을 보여준다는 사실도 알게 됐다.비가 내리는 날에도 걷기는 계속됐다. 특히 장항~운봉 구간에서는 16.8km를 6시간 20분 동안 걸었다. 비를 맞으며 걷는 것이 쉽지는 않았지만, 오히려 그런 날의 기억이 오래 남았다. 맑은 날의 아름다운 풍경뿐 아니라 비와 안개, 젖은 숲길까지도 지리산둘레길의 한 모습이었다.사실 지리산둘레길을 걷기 시작한 데에는 특별한 이유가 있었다. 그동안 건강이 좋지 않아 심장시술을 네 차례나 받아야 했다. 몸이 힘들다 보니 마음까지 지쳐 한동안 우울감에 빠져 지냈다. 무엇을 해야 할지, 앞으로 어떻게 살아야 할지 막막했던 시기에 우연히 지리산둘레길을 접하게 됐다.처음에는 그저 걷기였다. 그러나 한 번 걷고, 또 한 번 걷다 보니 몸이 조금씩 달라졌고 마음도 변하기 시작했다. 집을 나서 산길을 걷고, 숲을 만나고, 계곡의 물소리를 듣고, 길에서 만난 사람들과 인사를 나누는 시간이 쌓이면서 무기력했던 일상에도 조금씩 활력이 돌아왔다.21개 구간을 모두 걸은 지금 돌아보면 지리산둘레길은 단순한 걷기 코스가 아니었다. 나에게는 몸을 움직이게 하고, 마음을 움직이게 한 회복의 길이었다. 이번 토요걷기에 매회 참여한 20명 가운데 마지막까지 21개 구간을 모두 완주한 사람은 나를 포함해 3명이 전부다.함께 출발했던 사람들 가운데 완주의 기쁨을 함께 나눌 수 있는 동료가 있다는 것도 큰 즐거움이었다. 완주 후에는 지리산둘레길 순례증도 받았다. 한 장의 증서지만 그 안에는 3월부터 11월까지 매주 토요일 배낭을 메고 길을 나섰던 시간과 땀, 그리고 수많은 풍경이 고스란히 담겨 있다.지리산둘레길 289.4km를 완주했다고 해서 걷기가 끝난 것은 아니다. 오히려 이제 걷기는 하루 일과에서 빼놓을 수 없는 중요한 시간이 됐다. 지난 1년 동안 하루 기본 7km 걷기를 하루도 빠지지 않고 이어왔다. 처음에는 건강을 위해 억지로 걸었다면 지금은 걷지 않으면 하루가 허전할 정도로 걷기가 일상이 됐다.걷기운동이 건강에 도움이 된다는 것은 이제 누구나 알고 있는 상식이다. 특히 심혈관 건강을 관리해야 하는 사람에게 꾸준한 걷기는 일상에서 실천하기 좋은 운동이 될 수 있다. 당뇨가 있는 사람에게도 식후 가벼운 걷기가 혈당 관리에 도움이 될 수 있다는 사실 역시 널리 알려져 있다.물론 자신의 건강 상태와 운동 능력에 맞게 강도와 시간을 조절하는 것이 중요하다. 나 역시 무리하지 않는 범위에서 걷고, 몸의 상태를 살피면서 조금씩 거리를 늘렸다. 그래서 이 글을 쓰는 이유도 단순히 '289.4km를 완주했다'는 기록을 남기기 위해서만은 아니다. 혹시 지금 몸이 예전 같지 않다고 느끼는 사람, 건강 때문에 자신감을 잃은 사람, 혹은 마음이 지쳐 어디론가 떠나고 싶은 사람이 있다면, 가까운 길부터 천천히 걸어보라고 권하고 싶다.처음부터 수백 킬로미터를 걸을 필요는 없다. 1km도 좋고 3km도 좋다. 중요한 것은 오늘 한 번 집 밖으로 나서는 것이다. 그리고 그 걸음이 내일의 또 다른 걸음으로 이어진다면, 어느 순간 자신도 모르게 삶의 방향이 조금씩 달라질 수 있다.지리산둘레길은 끝났지만 나의 걷기는 계속된다. 이제 새로운 도전을 준비하고 있다. 내년에는 중국 여행을 계획하고 있다. 중국 최남단 하이난성 싼야에서 출발해 최북단 헤이룽장성 모허까지 약 6,000km를 열차로 이동하는 장거리 여행이다. 지리산둘레길을 걸으며 한 걸음씩 나아가는 힘을 배웠다면, 이제는 기차를 타고 중국의 남쪽 끝에서 북쪽 끝까지 이동하며 새로운 세상을 만나보고 싶다.돌이켜보면 3월 14일 첫걸음을 내디딜 때만 해도 21개 구간 289.4km를 모두 완주할 수 있을지 자신하지 못했다. 그러나 한 구간을 끝내고, 다시 다음 구간을 걷다 보니 어느새 마지막 구간에 도착해 있었다. 인생도 어쩌면 이와 같을 것이다. 먼 길을 한꺼번에 걷는 것이 아니라, 오늘 걸어야 할 길을 한 걸음씩 걷다 보면 어느 순간 목적지에 도착해 있는 것이다.지난 8개월 동안 지리산둘레길 토요걷기를 안전하고 즐겁게 이끌어준 사단법인 숲길 관계자들에게 깊은 감사의 마음을 전한다. 또한 하동·산청·함양·남원·구례 등 5개 지역 센터에서 참가자들을 위해 애써준 직원들에게도 감사드린다. 그동안 함께 걸었던 토요걷기 회원들도 내년에 다시 같이 걸었으면 좋겠다. 길을 걷는 사람에게 길은 단순한 선으로 존재하지 않는다. 누군가 길을 조사하고, 정비하고, 안내하고, 안전을 살피기 때문에 우리가 편안하게 그 길을 걸을 수 있다.21번의 토요일 동안 만난 수많은 풍경과 사람들, 계절의 변화와 야생화, 비와 단풍, 그리고 함께 걸었던 동료들의 모습은 앞으로도 오래 기억에 남을 것이다. 지리산둘레길 289.4km는 이제 나에게 하나의 완주 기록으로 남았다. 하지만 더 소중한 것은 그 길을 걷는 동안 다시 건강을 생각하게 됐고, 다시 일상을 사랑하게 됐으며, 앞으로 걸어갈 새로운 길을 꿈꾸게 됐다는 사실이다.지리산둘레길은 끝났다. 그러나 나의 길은 아직 끝나지 않았다. 오늘도 나는 걷는다. 그리고 내일도 걸을 것이다.