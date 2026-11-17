글 싣는 순서

① 먹기도 전에 "맛있어요"… 음료 한 캔과 맞바꾼 신뢰(https://omn.kr/2kj0r)

② 리뷰 쓰고 받는 '보상', 한 건당 얼마일까(https://omn.kr/2kj15)

③ "'맛집' 꼭 넣어주세요" 남의 영수증으로 쓴 리뷰의 정체(https://omn.kr/2kirp)

"리뷰를 써야 사이드(메뉴)를 준다고 하니까."

AD

큰사진보기 ▲한 식당의 테이블 주문 화면에 영수증 리뷰를 남기면 음료나 영양죽을 제공한다는 안내가 표시돼 있다. ⓒ 김서현 관련사진보기

큰사진보기 ▲한 식당의 리뷰 이벤트 안내문. 사진을 포함한 영수증 리뷰를 작성한 뒤 직원에게 보여주면 계란찜이나 음료를 제공한다고 안내하고 있다. ⓒ 박주혜 관련사진보기

리뷰 이벤트 혜택을 받으려고 먹기도 전에 쓴 '맛있다'는 후기를 믿어도 될까. 이렇게 남긴 평가는 다른 소비자에게 식당을 고르는 정보가 된다. 식사와 함께 리뷰 이벤트 혜택을 받으려고 후기를 미리 쓰는 소비자들이 있다. 이들은 가게에 보여줘야 한다는 점을 의식해 긍정적인 표현을 고르기도 한다.이 같은 '선제적' 리뷰가 얼마나 많은지 확인하기 위해, 서울 홍대·건대·을지로 등지에서 소비자 24팀을 만나 리뷰 이벤트 경험을 물었다. 24팀 중 20팀은 식사를 마치기 전에 후기를 남긴 경험이 있다고 답했다. 나머지 4팀은, 리뷰 이벤트에 참여하지 않거나 배달 등의 리뷰 이벤트에만 참여했다고 답했다.20팀 중 12팀은 음식을 먹기 전에, 8팀은 먹는 도중에 후기를 작성했다고 답했다. 한 점이나 몇 입을 맛본 뒤 작성한다는 답변도 있었다. 식사와 함께 음료나 사리를 먹으려는 소비자에게 리뷰 작성은 혜택을 받기 위해 먼저 거쳐야 하는 절차가 되기도 했다.16팀은 리뷰 이벤트에 참여하면서 긍정적인 평가를 남기거나 좋은 점을 중심으로 후기를 썼다고 답했다. 실제 생각보다 좋게 쓰거나 직원이나 사장이 읽을 것을 의식해 표현을 골랐다는 답변도 나왔다.한국리서치가 2025년 1월 전국 만 18세 이상 1,000명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 64%는 외식할 음식점을 고를 때 방문객 리뷰 수에 영향을 받는다고 답했다. 리뷰가 식당 선택에 영향을 주는 만큼, 이벤트로 쌓이는 후기가 어떤 경험을 담고 있는지도 중요하다. 그러나 음식을 충분히 먹기 전에 작성하거나, 혜택 제공 여부를 의식해 쓴 후기는 실제 식사 경험을 온전히 반영하기 어렵다.건대 인근에서 만난 A씨(22, 여)는 음식을 먹기도 전에 "맛있었다"라는 후기를 썼다고 말했다. 가게가 리뷰를 확인한 뒤 사리를 제공해, 사리를 넣으려면 후기를 먼저 남겨야 했다는 설명이다. 혜화의 한 식당에서 리뷰 이벤트에 참여한 김정영(27, 여)씨도 식사 전에 리뷰를 쓴 이유를 묻자 "써야 사이드를 준다고 하니까"라고 답했다.혜택의 종류도 작성 시점과 맞물렸다. 하남의 한 주꾸미 식당을 이용한 B씨(30, 여)는 음료를 식사와 함께 마시려고 먹는 중에 리뷰를 썼다고 설명했다. 사리나 음료처럼 식사에 곁들이는 혜택이 후기 작성을 앞당긴 것이다.한 점을 맛본 뒤 후기를 쓴 경우도 있었지만, 식사를 마친 뒤 작성했다는 답변은 없었다. 취재에서 소비자들이 언급한 리뷰 이벤트 혜택은 주로 사리나 음료, 사이드 메뉴였다.취재에 응한 소비자 24팀 중 16팀은 리뷰 이벤트에 참여하면서 긍정적인 평가를 남기거나 좋은 점을 중심으로 후기를 썼다고 답했다. 이 가운데 7팀은 혜택을 받기 위해서 혹은 이미 받았다는 이유로 표현을 좋게 하거나 아쉬운 점을 적지 않았다고 설명했다. 하남의 주꾸미 식당을 이용한 B씨(30, 여)는 "서비스를 받았으니 좋게 써주자"라는 생각으로 후기를 남겼다고 말했다.물론 좋은 평가를 남겼다고 해서 모두 실제보다 과장한 것은 아니다. 맛을 본 뒤 긍정적으로 평가하거나 평소에도 좋은 후기를 쓴다는 답변도 있었다. 다만 이승민(28, 여)씨는 "다른 사람에게 도움이 되는 방향으로 리뷰를 쓰려고 한다"라면서도 "정직했냐고 물어보면 정직하지 않았다"라고 말했다. 이승주(25, 남)씨 역시 "실제 경험보다 긍정적으로 쓰는 편"이라며 "아쉬웠던 점은 후기에 거의 적지 않았다"라고 답했다.가게에서 후기 내용을 확인하는 절차를 의식한 소비자도 있었다. 직원이나 사장에게 리뷰를 확인받았다는 답변은 5팀에서 나왔다. 서대문역 인근 식당을 방문했던 임규연(33, 여)씨는 "긍정적으로 쓰는 거 같다. 보여줘야 되니까"라고 언급했다. 후기와 실제 경험에 차이가 없었다거나 최대한 일치하게 쓰려고 했다는 답변도 있었지만, 혜택을 받았다는 사실이나 가게에 후기를 보여줘야 한다는 부담이 평가에 영향을 미치기도 했다.을지로 한 식당의 직원은 손님이 보여주는 리뷰 화면에서 사진 첨부와 리뷰를 썼는지 여부만 확인한다고 말했다. 가게에서는 단순히 리뷰 작성 여부만 확인하더라도, 앞서 임씨의 답변에서 드러났듯 소비자는 가게에 후기를 보여줘야 한다는 점을 의식해 긍정적인 표현을 고르기도 했다.리뷰는 음식을 직접 맛본 사람이 자신의 경험과 의견을 남기고, 다른 소비자가 이를 참고해 식당을 선택하도록 돕는 정보다.후기에 실제 경험이 담겨야 한다는 기준은 플랫폼 정책에서도 확인할 수 있다. 네이버는 '플레이스 리뷰 이용정책'에서 허위 내용이나 과장 광고 내용을 포함한 리뷰 작성을 금지한다고 밝히고 있다. 공정거래위원회의 '추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사 지침'도 소비자의 사용 경험을 담은 광고는 실제로 사용해 본 사실을 바탕으로 해야 하며, 그 내용 역시 실제 경험과 일치해야 한다고 규정한다.하지만 취재 현장에서는 이 같은 기준과 다른 방식으로 리뷰가 작성되는 사례가 확인됐다. 후기를 쓰는 사람과 읽는 사람은 따로 정해져 있지 않다. 오늘 리뷰 이벤트에 참여한 소비자도 내일은 다른 사람의 후기를 참고해 식당을 고른다. 실제 사리를 받으려고 식전에 맛있었다는 후기를 쓴 A씨 역시 식당을 선택할 때는 "최근 리뷰만 찾아보고 있다"고 답했다.