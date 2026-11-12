수능은 당신의 가치를 매기지 않는다

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덧붙이는 글 | 재미교포 교육자, 인하대학교 교육대학원 초빙교수

11월 19일. 55만 명이 넘는 수험생이 대학수학능력시험을 기다리고 있다. 특히 3교시 영어 듣기평가가 진행되는 오후 1시 10분부터 1시 35분까지 25분 동안은 항공기와 헬리콥터의 이착륙 시간을 조정하고, 포 사격과 전차 이동 등 군사훈련도 일시 중단한다. 정부가 수험생들의 시험 환경을 위해 항공 교통과 군사훈련까지 통제하는 것이다.몇 해 전 나는 늦은 수험생을 태우고 사이렌을 울리며 서울 거리를 달리는 경찰 오토바이를 보았다. 내 눈으로 직접 보았지만 지금도 믿기 어렵다. 온 나라가 이토록 지키고 있는 시험이라면, 이제 물어야 한다. 이 시험은 우리 아이들의 무엇을 지켜 주고 있는가.나는 재미교포 교육자다. 1986년 뉴욕 카도조 고등학교에서 생물 교사로 첫발을 내디뎠고, 미국 학교에서 교장으로 일했으며, 지난 6년 동안 인하대 교육대학원에서 한국 교사들과 전문적 학습을 함께해 왔다. 40년간 교육 현장에 몸담으며 한 가지 사실을 깨달았다. 어떤 시험 하나도 55만 명 아이들의 값을 잴 수는 없다.수능은 모두가 같은 조건에서 시험을 치르도록 엄청난 노력을 기울인다. 같은 날, 같은 시간, 같은 문제. 그러나 같다는 것이 곧 공정하다는 뜻은 아니다. 선생님들과 수업할 때 보여주는 만화가 하나 있다. 책상 앞의 심사위원이 원숭이와 펭귄, 코끼리, 그리고 어항 속 물고기에게 말한다.공정한 선발을 위해 모두 같은 시험을 치니, 저 나무에 올라가라고. 누군가에게는 쉬운 시험이고, 누군가에게는 시작조차 할 수 없는 시험이다. 다음 주 시험장에 들어설 55만 명도 저마다 다른 재능과 역량을 지녔다. 같은 조건은 공정함의 시작일 수 있다. 하지만 공정함의 전부는 아니다.해마다 수능이 끝나면 우리는 불수능이었는지, 물수능이었는지를 이야기한다. 그러나 이 시험이 무엇을 위한 것인지는 좀처럼 묻지 않는다. 답은 이름에 있다. 대학에서 공부할 수 있는 능력, 곧 수학능력을 재는 시험이다. 글을 정확히 읽고, 논리를 따라가고, 제한된 시간 안에 문제를 푸는 힘. 수능은 그것을 비교적 잘 잰다.오랫동안 생물을 가르친 나도 수능 생명과학 문제 앞에서 막힌 적이 있다. 시험이 잘못된 것은 아니었다. 수능은 생물 교사를 뽑는 시험이 아니기 때문이다. 하지만 아무리 정확한 체중계라도 키를 잴 수는 없다. 질문을 만드는 힘, 친구와 함께 끝까지 해내는 힘, 넘어진 뒤 다시 일어서는 힘은 어느 시험지에도 문항이 없다.문제의 일부는 말에 있다. 영어에는 assessment와 evaluation이라는 두 단어가 있지만, 우리말에는 '평가' 하나뿐이다. 평할 평(評), 값 가(價). 처음부터 값을 매기는 쪽의 말이다. 반면 assessment의 먼 뿌리인 라틴어 assidere는 '곁에 앉다'라는 뜻이다.선생님이 아이 곁에 앉아 묻는다. "왜 이렇게 생각했니?" 이때 실수는 낙인이 아니라, 다음 배움이 어디에서 시작되어야 하는지 알려 주는 정보다. 배움이 끝난 뒤 결과를 판단하는 evaluation에서 실수는 감점이다.코치는 선수 곁에서 다음 동작을 함께 고치고, 심사위원은 경기가 끝난 뒤 점수를 매긴다. 둘 다 필요하다. 수능은 우리 교육에서 가장 큰 심사위원석이고, 한국교육과정평가원이 영어 이름에 Evaluation을 쓴 것도 정확하다.문제는 그 심사위원석의 논리가 교실의 하루 전체로 번져 올 때다. 우리말에서 학생이 흔히 '평가 대상'으로 불리는 것도 우연이 아니다. 교육은 아이가 평가의 대상에서 배움의 주체로 서도록 돕는 일이어야 한다.식품의약품안전처(식약처)는 지난 10월 19일부터 11월 18일까지 이른바 '공부 잘하는 약'으로 잘못 알려진 ADHD 치료제의 오남용과 불법 유통에 대한 집중 점검에 나섰. SNS와 온라인 커뮤니티에서 '공부 잘하는 약', '집중력 약' 등의 문구로 수험생과 학부모를 유인하는 불법 판매·알선 게시물에 대한 모니터링도 강화했다.치료가 필요한 학생에게 그 약은 중요한 처방이다. 그러나 더 무거운 질문은 어른들의 몫이다. 아아이들이 약에까지 기대고 싶을 만큼, 우리는 이 하루에 무엇을 걸어 놓았는가. 교육철학자 거트 비에스타는 묻는다. 우리는 재는 것을 소중히 여기는가, 아니면 소중한 것을 재고 있는가.교직 첫해, 가장 다가가기 어려운 학생은 점수가 가장 낮은 아이들이 아니었다. 숫자가 자신이 누구인지 말해 준다고 이미 결론을 내린 아이들이었다. 그들에게 시험은 판결이었다. 나는 오래전부터 어떤 시험 하나도 한 사람의 삶에 그렇게 큰 힘을 가져서는 안 된다고 믿어 왔다. 지금은 그 믿음이 어느 때보다 굳다.나는 수능이 바뀌어야 한다고 믿는다. 지금 시험을 앞둔 학생들에게 부담을 더하자는 것이 아니다. 다음 세대를 위해 시험의 목적부터 다시 생각하자는 것이다. 그 이야기는 시험이 끝난 뒤에 이어 가도 늦지 않다.지금은 지난 한 해 동안 이른 아침과 늦은 밤, 말없는 걱정 속에서 아이들 곁을 지켜 온 선생님들과 부모님들께 감사를 전하고 싶다. 그 수고는 성적표 어디에도 적히지 않겠지만, 아이들은 그것을 품고 시험장에 들어갈 것이다.그리고 수험생 여러분. 국어 45문항, 수학 30문항이 여러분이 배우고 경험하고 자라 온 모든 것을 담을 수는 없다. 남은 며칠, 끝까지 최선을 다하되 휴식과 건강도 꼭 챙기길 바란다. 무엇보다 이것만은 기억해 주었으면 한다.여러분이 받을 점수는 하나의 정보일 뿐, 판결이 아니다. 수능은 그날 시험지 위의 답에 값을 매길 뿐, 여러분이라는 사람의 값을 매기지 않는다. 수능은 단 하루다. 여러분의 삶은 아주 길 것이다.