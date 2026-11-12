주민이 예산 우선순위 결정… 충남형 주민주권 모델 제안

큰사진보기 ▲충남 주민주권 실현을 위한 정책연구모임 ⓒ 충남도의회 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

주민이 지역 사업과 예산의 우선순위를 직접 정하고, 읍·면장 후보를 검증·추천하는 방안이 충남도의회 정책연구모임에서 제시됐다. 주민이 지역 문제를 발굴하는 데서부터 예산 배분과 사업 집행, 결과 평가까지 참여 권한을 넓히겠다는 구상이다.충남도의회 '충남 주민주권 실현을 위한 정책연구모임'은 지난 11일 의회 세미나실에서 제2차 회의와 연구용역 중간보고회를 열고 '충남형 주민주권 정책모델'을 논의했다고 12일 밝혔다.이날 공주대 김정태 교수 연구팀은 주민주권을 의제설정·계획·결정·재정·집행·통제 등 6개 권한으로 구분하고, 이를 구체화할 실천모델 4가지를 제안했다.'주민총회'는 주요 지역 사업과 예산의 우선순위를 주민 전체가 직접 결정하는 구상이다. '자율예산제도'는 가용 재원 안에서 생활밀착형 사업의 우선순위를 정하고 예산을 배분하는 모델이다. 주민이 사업을 제안하는 데 그치지 않고 어떤 사업에 먼저 재원을 투입할지 결정하도록 하겠다는 취지다.'면장추천제'는 주민이 읍·면장 후보를 검증하고 추천하는 방안이다. 소득 지원이 주민 참여 여건에 어떤 변화를 가져오는지 검증하는 시범 모델도 포함됐다.이번에 제시된 모델은 연구용역 중간보고 단계의 안이다. 연구팀은 앞으로 전문가와 주민 인터뷰를 진행해 가용 재원과 전담 인력 등 현실적인 제약 조건을 검토하고 모델을 보완할 계획이다.연구모임은 김영권 도의원(아산1·더불어민주당)이 대표를 맡고, 유해중 도의원(서산1·더불어민주당)과 각계 전문가 등 12명으로 구성돼 있다. 간사는 충남연구원 박경철 연구위원이다.김영권 의원은 "주민 스스로 지역 문제를 발굴하고 결과까지 함께 책임지는 진정한 자치 구조를 만들 것"이라고 말했다. 연구모임은 후속 논의를 거쳐 오는 12월 주민주권 실현을 위한 조례 제·개정안을 도출할 계획이다.