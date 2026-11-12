장동혁 "내가 대표인 한 한동훈 복당은 1도 고려 안 해"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 잠시 생각에 잠겨 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"제가 당 대표로 있는 한 복당이든 뭐든 1도 고려하고 있지 않다."

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큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표(왼쪽)가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 신동욱 최고위원의 이야기를 듣고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표가 12일 한동훈 무소속 의원의 복당 가능성을 일축했다. 오세훈 서울특별시장과 당내 중진 의원들이 2028년 총선 승리를 위한 복당 필요성을 제기하는 가운데, 장 대표가 자신의 임기 동안은 복당을 받아들일 뜻이 없다고 못 박은 것이다.한동훈 의원의 징계가 '조작'이라는 주장이 중앙윤리위원의 입을 통해 나오면서, 한 의원 복당 문제가 보수 야권의 '뜨거운 감자'로 재부상하고 있다.장 대표는 이날 오전 <중앙일보> 유튜브 '불편한 여의도'에 출연해 "한동훈 의원은 당원게시판 사건으로 제명됐다"라며 "무슨 연대고 통합이고 할 이유가 없다고 생각한다"라고 잘라 말했다. 그는 당원게시판 사건에 관해 "내용은 패륜이다. 여론 조작이다. 범죄 행위다"라며 "단순히 댓글을 올린 게 아니다. 우리끼리 내부의 분열을 조장하는 행위다"라고 주장했다.이어 "이건 패륜 정치다. 여론 조작 정치다. 분열 정치다"라며 "어떤 해결이 있었나? 어떤 입장이라도 있나?"라고 물었다. 그러면서 "이걸 그대로 우리 당에서 받아들인다면 패륜 정치와 여론 조작 정치와 분열 정치를 받아들이자는 것인가?"라며 "도대체 복당을 주장하는 분들은 어떤 점에서 도움이 된다고 생각하는지 오히려 묻고 싶다"라고 했다.한 의원을 향해서도 "크게 달라지지 않았다고 본다. 공격하는 방향이 달라졌을 뿐"이라고 주장했다. 여권을 향한 한 의원의 강경 메시지에 큰 의미를 두지 않는다는 취지로 읽힌다.오 시장이 비상대책위원회 체제 전환 가능성을 언급한 데 대해서는 "지금 당내에서 누가 비대위로 가야 한다고 목소리를 내나?"라며 "전제 사실이 틀린 질문에 적극 긍정하는 답변을 낸 것은 적절치 않았다"라고 비판했다. 다만 오 시장과의 협력에는 "국민의 삶을 살뜰하게 보살피는 정치의 본령으로 가는 데 있어서는 어떤 협력도 가능하다"라고 여지를 남겼다.이날 아침 라디오에 출연한 지도부도 복당에 신중한 입장을 보였다. 수석최고위원을 맡은 신동욱 의원은 BBS <정혜승의 아침저널>에서 "한동훈 대표 문제도 그렇게 시급하게 생각하지 않는다"라며 "바늘을 꿰지 않고 바느질할 수 있나? 스스로 해결해야 할 문제가 많이 있다"라고 말했다.김재원 최고위원도 MBC <김종배의 시선집중>에서 복당 가능성에 대해 "전혀 없다고 말씀드릴 상황은 아니라고 본다"라면서도 "징계 과정에 대해 그 당시에 언급되었던 상황이 정리가 전혀 되지 않았고, 복당했을 때 당내에 많은 갈등 소지가 있다"라고 지적했다. 그는 "지금보다는 다른 국면이 만들어져야 하지 않겠나"라고 했다.중진들의 의견도 쏟아졌다. 권영세 의원은 CBS <박성태의 뉴스쇼>에서 "지금 당에서 거부감이 좀 있으니 그런 부분을 위해 노력을 해야 된다"라며 당원게시판 문제에 관해서도 "그걸 분명하게 해명하는 조치가 있든지 이럴 필요가 있다"라고 말했다.특히 안철수 의원은 자신의 페이스북에 "복당 운동권들은 '조작 징계'라는 단어 하나에 꽂혀 요란을 떠는 모양이다"라며 "'복당'만 제기되면 보수통합, 대여투쟁, 민생정책 등 모든 현안이 잠식된다"라고 썼다.이어 "복당의 강에 보수우파와 국민의힘 당원 모두 다 빠져 죽자는 물귀신 행태가 아니고 무엇인가"라며 "차라리 창당을 하기 바란다. 집을 흔들며 문을 열라 할 게 아니라 새집을 따로 짓는 게 방법이다"라고 했다. 장 대표 역시 인터뷰 말미에 "안철수 의원께서 지금 상황에 딱 맞는 말씀을 주셨더라"라며 그의 주장에 맞장구를 쳤다.반면, 윤상현 의원은 안 의원의 글을 공개적으로 반박하며 "복당의 강보다 더 두려운 것은 분열의 늪이다"라며 "갈등이 두렵다고 문을 닫고, 생각이 다르다고 각자의 길을 가서는 보수의 미래를 열 수 없다"라고 밝혔다.그는 "보수통합과 대여투쟁, 민생정책은 서로 경쟁하는 과제가 아니다"라며 "지금 국민의힘에 필요한 것은 배제가 아니라 성찰이고, 분열이 아니라 혁신과 통합이다"라고 주장했다. 그러면서 "이제 당 지도부가 먼저 나서야 한다"라고 촉구했다.'친한동훈계'로 꼽히는 진종오 의원은 YTN <장성철의 뉴스명당>에서 "복당은 무조건 최대한 빠르게 이루어져야 한다"라며 "복당이 문제가 아니라 지금은 징계 자체가 무효냐 아니냐 이런 논리가 맞다고 본다"라고 했다.또 "현직 윤리위원이 양심선언을 한 부분은 당 대표가 더 명확히 밝혀야 한다"라며 "지도부의 해명은 앞뒤가 맞지 않는다"라고 비판했다. 오 시장의 복당 필요 주장에는 감사를 표하면서 "공감대를 잘 만들어서 책임 있게 함께해 주면 더 좋겠다"라고 말했다.한편 국민의힘 최고위원회는 이날 오전 황경성 윤리위원의 '조작 징계' 주장을 확인하기 위해 당사자에게 출석을 요청하기로 했다. 최보윤 수석대변인은 회의 뒤 "황 위원이 오겠다고 하면 오늘이라도 비공개 최고위를 열어 어떤 근거로 그런 발언을 했는지 정확히 파악하는 절차를 거칠 것"이라고 밝혔다. 징계 무효 여부에는 "지금 정확히 파악하는 게 우선이다"라고 말했다.장 대표도 유튜브 인터뷰에서 "윤리위원장을 딱 한 번 만난 것뿐이다. 당원게시판 사건 징계가 다 끝난 이후다"라며 개입 의혹을 부인했다. 이어 "조작을 했다면 무엇이 조작인지 떳떳하게 밝히면 된다"라고 요구했다.그러나 황 위원은 이날 오후 별도의 입장문을 내고 "저는 최고위원회에 출석하지 않는다"라며 "이번 주까지는 당 대표와 윤리위원장에게 사과하고 스스로 징계를 바로잡을 시간을 드리겠다"라고 밝혔다.그는 "가장 중요한 징계 당사자 선정과 징계 형량이 외부에서 결정돼 전달되고, 징계 결정문 작성이 외부 관리자와 협의·조율돼 결정된 후 윤리위는 거수기 역할만 했다면 그것은 조작 징계"라고 재차 강조했다. 또한 지난 8월 지인의 휴대전화로 장 대표와 통화했다고도 추가로 주장했다.