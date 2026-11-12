대전 트램 레일 공급 업체 실적, 8만→2만 톤으로 완화 논란

큰사진보기 ▲대전도시철도 2호선 트램 예상도. ⓒ 대전시 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전도시철도 2호선 트램에 깔릴 레일의 제조사 납품실적 기준이 최근 10년간 8만 톤에서 2만 톤으로 낮아진 것으로 나타났다. 이에 대전참여자치시민연대는 12일 입장문을 내고 대전시에 납품실적 기준을 낮춘 근거와 전문가 자문 내용을 공개하라고 촉구했다. 사진은 대전참여자치시민연대가 공개한 대전시 공고문. 이 공고문을 통해 납품실적 기준이 변경됐다. ⓒ 대전참여자치시민연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전도시철도 2호선 트램에 깔릴 레일의 제조사 납품실적 기준이 최근 10년간 8만 톤에서 2만 톤으로 낮아진 것으로 나타났다. 이에 대전참여자치시민연대는 12일 입장문을 내고 대전시에 납품실적 기준을 낮춘 근거와 전문가 자문 내용을 공개하라고 촉구했다. 사진은 대전참여자치시민연대가 공개한 '대전 트램 레일 구매 경과'. ⓒ 대전참여자치시민연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전도시철도 2호선 트램에 깔릴 레일의 제조사 납품실적 기준이 최근 10년간 8만 톤에서 2만 톤으로 낮아진 것으로 나타났다. 이에 대전참여자치시민연대는 12일 입장문을 내고 대전시에 납품실적 기준을 낮춘 근거와 전문가 자문 내용을 공개하라고 촉구했다. 사진은 대전참여자치시민연대가 공개한 '홈붙이 게일 자재 제안서 제출안내 공고문' ⓒ 대전참여자치시민연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전도시철도 2호선 트램에 깔릴 레일의 제조사 납품실적 기준이 최근 10년간 8만 톤에서 2만 톤으로 낮아진 것으로 나타났다. 이에 대전참여자치시민연대는 12일 입장문을 내고 대전시에 납품실적 기준을 낮춘 근거와 전문가 자문 내용을 공개하라고 촉구했다. 사진은 대전참여자치시민연대가 공개한 공고문에서 '중국' 문구가 수정된 내용. ⓒ 대전참여자치시민연대 관련사진보기

대전도시철도 2호선 트램에 깔릴 레일의 제조사 납품실적 기준이 최근 10년간 8만 톤에서 2만 톤으로 낮아지자, 대전참여자치시민연대(아래 대전참여연대)가 공급업체 선정과 구매계약을 보류하라고 요구했다. 입찰 문턱을 낮춘 만큼 대전에 설치할 규격의 레일을 안정적으로 생산할 수 있는지 업체 선정 전에 검증해야 한다는 것이다.이에 대전시는 기존 기준을 충족하는 제조사가 적고 자재 가격도 올라 구매가 어려웠다며, 생산국과 국내에서 각각 시험을 거쳐 기준에 맞는 제품만 쓰겠다고 밝혔다.대전참여연대는 12일 입장문을 내고 대전시에 납품실적 기준을 낮춘 근거와 전문가 자문 내용을 공개하라고 촉구했다.대전도시철도 2호선 트램에 쓰이는 '홈붙이레일'은 도로에 묻어 설치할 수 있도록 트램 바퀴의 돌출 부분이 지나는 홈을 낸 레일이다. 대전에 들어가는 레일의 단면 규격은 '54G2'로, 이번에 바뀐 것은 레일의 규격이 아니라 입찰에 참여할 제조사의 과거 납품량 기준이다.대전참여연대가 확보한 자료에 따르면, 대전시는 지난해 12월 자재 제안 공고에서 제조사에 최근 10년간 8만 톤 이상의 홈붙이레일 납품실적을 요구했다. 이에 따라 올해 3월 1순위 업체가 선정됐으나 4월 자격을 포기하면서 해당 절차는 취소됐다.이후 시공사들의 현장소장협의회가 공동구매를 위한 업체 선정에 나섰고, 대전시는 공사 현장의 요청을 받아 지난달 12일 납품실적 기준을 2만 톤으로 낮추는 시방서 개정을 조건부로 승인했다.대전참여연대는 기준을 낮춘 폭뿐 아니라 무슨 실적을 언제 확인하느냐가 문제라고 지적했다. 협의회 공고에 따르면 54G2가 아닌 다른 규격의 홈붙이레일 납품실적으로도 요건을 충족할 수 있고, 실적 증빙 서류는 업체 선정 뒤 한 달 안에 내면 된다.대전참여연대는 "설비를 갖췄다는 것과 그 규격을 기준에 맞춰 대량으로 생산해 본 경험이 있다는 것은 다르다"며 제조사의 실적을 선정 전에 확인하고, 54G2 납품 이력이 없는 제조사는 첫 생산품을 별도로 시험해야 한다고 밝혔다.18m짜리 일반 레일 1개의 구매 상한은 186만 8400원으로 설계단가 268만 7000원의 약 70%다. 요건을 통과한 업체 가운데 최저가를 제시한 곳이 선정된다.대전참여연대는 가격으로 업체를 가리는 만큼, 품질 검수가 중요하다고 강조했다. 업체 선정은 협의회가 맡고 구매계약은 각 시공사가 맺더라도, 시방서 변경을 승인한 대전시가 검수에 직접 참여하고 시험 항목과 합격 기준, 결과를 공개해야 한다는 주장이다.이들은 대전시의 조건부 승인 문서에 '중국 내 공인기관 1차 시험'이라고 적힌 점도 문제 삼았다. 협의회의 최초 공고에도 중국 측 은행과 중국 내 시험기관을 명시한 문구가 있었으나 수정 공고에서 각각 '지정 은행'과 '생산업체 공인기관'으로 바뀌었다.대전참여연대는 공고가 수정됐더라도 대전시가 처음부터 특정 국가를 명시한 경위는 밝혀야 한다고 요구했다. 이번 구매에서 빠진 곡선 구간용 열처리레일 708개의 구매 계획에 대해서도 투명한 공개를 요구했다.이러한 주장에 대해 대전시 트램건설과 관계자는 12일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 설계 당시 국내 생산처가 없어 유럽 업체들의 견적을 토대로 가격을 산정했으나, 이후 환율과 비용이 올라 설계 당시 가격으로는 구매하기 어려웠다고 설명했다.대전시가 파악해 보니 8만 톤 기준 충족 업체는 유럽의 3곳에 그쳤다는 것. 이 때문에 시공사와 감리단이 공급처를 넓혀 가격 경쟁이 가능하도록 해 달라고 요청했고, 대전시는 당초 설계를 맡은 업체와 전문가들의 의견을 다시 들었다고 했다.이 관계자는 레일이 한꺼번에 들어오는 것이 아니라 나눠서 납품되는 만큼, 노선 전체 물량뿐 아니라 레일이 가장 많이 필요한 공구의 소요량과 분할 납품 방식도 고려했다고 설명했다. 다만 2만 톤 기준을 충족하는 업체 수를 대전시가 별도로 조사한 것은 아니며, 시공사들이 접촉한 업체는 약 7곳이라고 밝혔다.업체 선정과 관련해서는 지난 11일 공정회의에서 시공사 측으로부터 이번 주 중 선정할 예정이라는 설명을 들었다고 밝혔다. 또한 승인 문서에 중국 내 시험기관을 명시한 데 대해서는, 중국 업체가 다른 규격의 홈붙이레일을 생산한 경험과 시험성적서를 갖고 있더라도 대전에 쓰일 54G2의 성적서를 대신할 수 없으므로 해당 규격의 시험을 받도록 한 것이라고 설명했다. 수정 공고에서 중국 관련 문구가 빠진 이유는 공고를 낸 주체가 시가 아니어서 알지 못한다고 답했다.납품 검사는 시공사가 주관한다. 대전시는 제조국 공인기관에서 먼저 시험하고, 현지에서 가져온 시제품을 국내 공인기관에서 같은 항목으로 다시 시험하도록 요구했다고 밝혔다. 시공사는 자재 반입 10일 전까지 시험성적서 등 관련 자료를 제출해 공급원 승인을 받아야 한다.대전시 관계자는 이 과정에서 감리 측이 성적서와 치수·성분 등이 54G2 기준에 맞는지 검토하며, 기준을 충족한 자재만 현장에 쓸 수 있다고 설명했다.곡선 구간용 열처리레일에 대해서는 마모에 견디도록 표면을 강화한 자재여서 일반 레일의 납품실적 기준을 완화하는 문제와는 별도로 검토하고 있다고 밝혔다. 대전시는 전문가 의견을 듣고 있으며, 구체적인 구매 방식은 아직 정해지지 않았다고 설명했다.