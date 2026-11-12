우크라이나 지원에 엇갈린 유럽... 동맹의 딜레마 '비용 분담'

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲동맹의 결속력은 공동의 적을 상대할 때뿐 아니라 그에 따른 부담을 나누는 과정에서도 시험받는다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

우크라이나 전쟁을 지원하는 유럽 국가들 사이에서 비용 분담을 둘러싼 갈등이 커지고 있다. 공동의 안보 위협에 대응한다는 목표는 같지만, 누가 얼마나 부담할 것인지를 놓고 이견이 표출되고 있다.11일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면, 프리드리히 메르츠 독일 총리는 유럽연합(EU) 27개 회원국 모두가 우크라이나 지원에 공정하게 기여해야 한다고 촉구했다. 지원금 분담에 합의하지 못하면 EU의 차기 장기예산 협상도 진전시키기 어렵다는 입장이다.우크라이나는 2027년 약 700억 유로의 재정 부족에 직면할 것으로 전망된다. EU가 이 가운데 약 450억 유로를 부담하는 방안이 논의되고 있지만, 구체적인 재원 조달 방식은 아직 확정되지 않았다. 헝가리와 슬로바키아, 체코 등은 추가 공동차입에 소극적인 입장을 보이고 있다.이들 국가는 지난해 합의된 900억 유로 규모의 우크라이나 지원 대출에서도 참여하지 않기로 했다. 이에 로베르트 피초 슬로바키아 총리는 독일의 요구를 사실상 협박이라고 비판했다. 반면 독일은 유럽 전체의 안보를 위한 지원인 만큼 비용도 함께 부담해야 한다는 입장이다.안보 협력이 재정 문제로 충돌하는 상황이다. 이 같은 갈등은 역사적으로도 반복됐다. 국가들은 공동의 적에 맞서 동맹을 결성했지만, 전쟁비용과 지원 부담을 둘러싼 이해관계까지 일치하지는 않았다.제1차 세계대전은 동맹국 사이에서도 전쟁비용이 갈등 요인이 될 수 있음을 보여준 대표적인 사례다. 영국과 프랑스는 독일에 맞서 막대한 전쟁비용을 지출했고, 전쟁이 장기화하면서 미국으로부터 대규모 자금을 빌렸다. 미국은 참전 이전부터 민간 금융기관을 통해 연합국에 자금을 공급했으며, 1917년 참전 이후에는 정부 차원의 대출도 확대했다.문제는 종전 이후였다. 미국은 전쟁채무 상환을 요구했다. 반면 영국과 프랑스는 독일의 전쟁배상금 지급과 대미 채무 상환을 연계하려 했다. 그러나 미국은 두 문제를 별개로 취급했다. 결국 공동의 적에 맞섰던 국가들이 종전 이후 채권국과 채무국으로 갈라진 것이다. 독일의 배상금과 연합국의 대미 채무가 복잡하게 얽히면서 유럽경제에도 부담을 줬다.제2차 세계대전에서는 제1차 세계대전의 경험을 반영해 다른 방식의 지원이 이뤄졌다. 미국은 1941년 무기대여법을 제정해 영국과 소련 등 연합국에 무기와 군수물자를 공급했다. 당장 대금을 지급하지 않고도 전쟁 수행에 필요한 물자를 확보할 수 있도록 한 것이다.지원 물자의 대가는 전후 반환이나 상환, 별도 합의에 따른 경제적·외교적 혜택 등 다양한 방식으로 처리됐다. 두 차례 세계대전은 전쟁비용과 지원 방식이 동맹국 사이의 외교관계뿐 아니라 전후 국제질서에도 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.제2차 세계대전 이후에도 동맹국 사이의 비용 분담 문제는 사라지지 않았다. 대표적인 사례가 1949년 출범한 북대서양조약기구(NATO)다.냉전기 미국은 유럽 방위의 핵심 역할을 담당했다. 대규모 병력을 유럽에 주둔시키고 핵우산을 제공했다. 반면 서유럽 국가들은 미국의 군사력에 상당 부분 의존했다. 이에 미국에서는 유럽 동맹국들이 경제력에 비해 충분한 방위비를 부담하지 않는다는 불만이 제기됐다. 유럽 국가들은 재정 여건과 사회복지 지출 등을 고려해야 한다는 입장이었다.냉전 종식 이후에도 논쟁은 이어졌다. 특히 2014년 러시아의 크림반도 강제병합을 계기로 NATO는 국내총생산(GDP)의 2%를 국방비로 지출한다는 목표를 재확인했다. 당시 2%에 미달했던 회원국들은 10년 안에 목표 수준에 도달하도록 노력하기로 했다.그러나 국가마다 목표 달성 속도에는 차이가 있었다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 유럽 동맹국들의 방위비 증액을 강하게 요구했다. 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 유럽 국가들도 국방비를 확대하기 시작했다.2025년 NATO 회원국들은 2035년까지 GDP의 5%를 국방 및 관련 안보 지출에 투입한다는 새로운 목표에 합의했다. 그러나 경제력과 재정 상황, 안보 위협에 대한 인식이 다른 만큼 분담 논쟁은 여전히 남아 있다. 이는 동맹이 공동의 안보 목표를 공유하더라도 비용 부담에서는 서로 다른 판단을 내릴 수 있음을 보여준다.과거와 현재의 사례에는 공통점이 있다. 동맹국들은 공동의 위협에 대응하면서도 비용 문제에서는 자국의 이해관계를 우선한다는 것이다. 다만 오늘날 EU의 우크라이나 지원 갈등은 세계대전 당시의 전쟁채무 문제와 성격이 다르다. 직접적인 전쟁비용 상환이 아니라 제3국 지원을 위한 재정 분담이 쟁점이다.그럼에도 근본적인 질문은 같다. 공동의 안보를 위해 각국이 어느 정도까지 부담할 수 있느냐는 것이다. 경제 규모와 재정 여건이 다른 국가들에 동일한 부담을 요구하기는 어렵다. 안보 위협에 대한 인식도 국가마다 차이가 있다. 전쟁이 장기화하고 지원 규모가 커질수록 이러한 차이는 더욱 부각될 수 있다.반대로 비용 분담에 합의하지 못하면 공동의 안보정책도 약화될 수 있다. 특정 국가에 부담이 집중되면 국내 정치적 반발이 커질 가능성도 있다. 따라서 동맹의 지속가능성을 높이려면 공정하고 예측 가능한 분담체계가 필요하다. 각국의 경제력과 안보상 이해관계를 함께 고려해야 한다. 비용의 규모뿐 아니라 분담 원칙에 대한 신뢰도 중요하다.이는 한미동맹에도 시사하는 바가 있다. 방위비 분담 문제는 단순한 금전적 협상이 아니다. 양국이 공동 안보의 책임을 어떻게 나눌 것인지에 관한 문제이기도 하다. 역사는 공동의 적이 존재한다는 사실만으로 동맹이 영원히 유지되지는 않는다는 점을 보여준다. 전쟁에서는 힘을 합치더라도 비용 문제에서는 갈등이 발생할 수 있다.결국 동맹의 결속력은 공동의 적을 상대할 때뿐 아니라 그에 따른 부담을 나누는 과정에서도 시험받는다. 동맹을 만드는 것은 공동의 위협이지만, 이를 지속시키는 것은 공정한 책임 분담과 상호 신뢰다.