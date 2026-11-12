강창일 "트럼프, 외교 점수 딸 카드 북한뿐... 방치하지 않을 것"

큰사진보기 ▲강창일인터뷰에 응하는 강창일 민주평통 수석부의장 ⓒ 고창남 관련사진보기

- 트럼프 대통령이 중간선거 후 북미 대화 등 외교 돌파구를 찾을 것이라 보는 결정적 정황이나 시그널은 무엇인가?

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- 11월 APEC 계기로 북미정상 만남 가능성을 언급하셨다. 트럼프 행정부가 북한을 움직일 파격적 초기 제안을 내놓을 수 있다고 보는지?

- 북미 톱다운 직거래 재개 시 '한국 패싱' 우려가 크다. 그럼에도 우리 정부가 대북 협상의 주도권을 유지할 수 있다고 보시는 현실적 근거나 장치는 무엇인지?

- 트럼프 행정부가 완전한 비핵화 대신 ICBM 포기 수준의 '스몰딜'을 추진할 수 있다는 관측이 나온다. 이때 우리가 북·미에 제시할 최후의 레드라인은 어디까지라고 보는지?

- 베이징 강연에서 강조하신 '4자회담'에 중국이 선뜻 응하지 않고 있다. 중국과 북한을 협상 테이블로 이끌 제안은 무엇인지?

- 북한이 러시아 파병과 북중 밀착 등 '신냉전 구도'에 편승해 남북 대화가 밀리고 있다. 중·러 블록화 속에서 북한의 고립감을 해소하고 4자회담으로 이끌 '다자 안보 보장' 제안이 가능하다고 보시는지?

- 수석부의장의 '평화공존' 주장은 북한의 '적대적 두 국가론'과 어떻게 다르며, 북한을 설득할 논리는 무엇인가?

- 북한의 체제 불안을 해소할 '인도적·경제적 대북 패키지'는 무엇인가?

- 당국 간 대화가 막혀 있는 상황에서 민주평통 차원에서 물밑 추진하거나 정부에 건의할 '민간 물자 지원 및 민간교류 재개' 방안은 무엇인가?

큰사진보기 ▲강창일 1분단 비용보다 통일 편익이 월등히 많다는 점을 강조하는 강창일 수석부의장 ⓒ 고창남 관련사진보기

- 최근 2030 세대에서는 통일에 대한 부정적 인식이 높고 '남남으로 살자'는 기류가 강하다. 이들에게 '평화공존'의 실질적 이점은 무엇인가?

- 민주평통 차원에서 청년·청소년을 위해 추진 중인 구체적인 소통 프로그램이 있다면?

- 극단화되는 진영 갈등과 디지털 시대의 고립 속에서 평화 담론을 지켜나갈 해법은 무엇인지?

- 신압록강대교 개통으로 북중 물류가 본격화됐고, 이재명 대통령은 '서울-평양-베이징 고속철도'를 제안했다. 중국 물류망 확장을 고리로 북한을 다자 철도·인프라망에 유인할 '대북 인프라 인센티브 제안'은?

- 마지막으로 민주평통 자문위원들과 국민들, 그리고 동북아 정세에 전달하고 싶은 메시지와 통일과 관련하여 평소 지론이 있다면?

강창일 민주평통 수석부의장이 지난 3~7일 중국 베이징과 상하이를 방문해 통일정책 강연회를 열고 귀국했다. '한반도 평화공존의 새 시대와 더 나은 미래'를 주제로 열린 이번 행사에는 각 100여 명의 동포가 참석해 평화 비전을 모색했다.귀국 직후인 11일 집무실에서 강 수석부의장을 만나 미 중간선거 후 정세와 북미회담 전망, 남북미중 '4자회담' 및 중국 역할, 이재명 정부의 '평화공존·공동성장' 비전 등을 짚어봤다."트럼프 대통령의 행보는 누구도 예측하기 어렵지만, 그의 강온전략 혼용과 급선회라는 '패턴'은 읽어야 한다. 2017년 김정은 위원장을 '리틀 로켓맨'이라 조롱하다 2018년 싱가포르 북미회담을 열고 친서를 주고받았고, 대중국 제재 중 시진핑에게 우호관계를 과시한 선례가 있다. 트럼프 2기 출범 후 뚜렷한 외교 성과가 없는 만큼, 중간선거 결과와 무관하게 북미관계를 방치하지 않을 것이다. 판을 흔들어 외교 점수를 딸 핵심 카드는 북한뿐이기에 돌파구를 찾을 가능성이 높다.""북한이 대화 테이블에 나온다면 고강도 제재를 풀기 위한 자발적 선택일 수도, 중·러의 설득 결과일 수도 있다. 제안 방식보다 중요한 것은 양측의 '만남의 의지'다. 한반도 평화의 열쇠가 북미 대화에 있기 때문이다. 오는 선전 APEC 정상회의는 좋은 기회다. 당장 북미정상회담 가능성은 낮아도 실무 접촉 가능성은 열려 있다. 김정은 위원장이 단둥을 찾아 북중 협력을 다진 것도 APEC을 앞둔 사전 전략 조율의 연장선으로 볼 수 있다.""한국은 한반도 문제의 당사자다. 한국 패싱은 상상하기 어렵고 미국에도 실익이 없다. 국제무대에서 한국의 위상에 자신감을 가져야 한다. 미 내부의 고물가·민생고와 중간선거 여파 속에서 한국을 소외시켜 한미관계를 냉랭하게 만드는 것은 미국에도 손해다. 대규모 산업·투자협력이 진행 중이라 미국 역시 잃을 것이 훨씬 많다. 주도권 다툼보다 한미 협력 방안에 초점이 맞춰질 것이다.""우리의 궁극적 지향점은 '핵 없는 한반도'다. 해결 방식은 '동결 → 감축 → 폐기'의 단계적 수순이 바람직하다. 완전한 비핵화(CVID)에만 집착하면 기회를 놓치고 시간만 흐른다. 부분 핵 동결이나 ICBM만 폐기하는 '스몰딜'은 여론 지지를 받지 못하고 핵확산금지 원칙에도 맞지 않아 공개 추진할 수 없는 카드다. 레드라인의 구체적 언급은 전략상 부적절하나, 원칙적 단계론을 바탕으로 다자대화를 시작해야 한다.""북핵은 중국에도 위협적이다. 중국을 이끌 힘은 우리의 변치 않는 평화 의지다. 이미 이재명 대통령이 '한반도 평화공존과 공동성장' 비전을 제시했다. 8·15 경축사의 3대 기조('포용적 평화공존', '안정적 평화공존', '책임 있는 평화공존')를 일관되게 추진하는 것이 중·북 모두를 평화 노력에 동참시키는 지름길이다. 동아시아와 세계 평화에 기여하는 평화공존의 일관성을 보여줄 필요가 있다.""충분히 가능하다. 다자 안보 보장은 북한이 요구하는 체제 안전 보장을 특정 국가의 단독 보장이 아닌 주변국들이 공동으로 제공하는 방식이다. 2004년 6자회담 시기에도 북핵 폐기를 전제로 한·미·일·중·러 등이 참여하는 불가침 보장이 논의된 바 있다. 정전체제를 평화체제로 전환하려면 남북 간 신뢰 구축과 대외적 다자 논의가 병행되어야 한다. 북한을 다자 협력체제에 편입시켜 체제 불안을 해소하고 평화를 정착시키는 노력을 지속해야 한다.""북한의 '적대적 두 국가론'은 남북을 전쟁 중인 적대 관계로 규정하며 통일을 지향하는 동족 관계를 부정한다. 이재명 정부의 '평화공존'은 군사 대립과 적대 행위를 멈추고 충돌 없는 평화 속에 신뢰를 쌓아가자는 출발점이다. '적대'는 상수가 아닌 변수다. 평화협정이 맺어지면 평화적 두 국가가 된다. 헌법상 '유일 합법정부'는 염원이 담긴 표현이나, 1991년 남북 유엔 동시 가입에서 보듯이 국제법적으로는 이미 두 국가다. 이 현실을 인정하되 적대가 아닌 상생의 철학으로 공동성장을 이루자는 것이 평화공존의 핵심이다.""대규모 재난재해 시 인도적 지원이나 WHO나 UNICEF 등 국제기구를 통한 간접지원은 무방하다. 중요한 것은 남북 경제협력이다. 북극항로, 철도 연결 등 시너지를 낼 사업은 무궁무진하다. 특히 '광역두만개발계획(GTI)'은 한국·중국·러시아·몽골 4개국 정부가 참여하는 동북아 다자 경제협력 협의체다. 북한은 2009년 탈퇴했지만 두만강 접경 개발과 철도·물류·에너지 연결은 남북 모두에 큰 시너지를 줄 것이다. 이재명 대통령도 지난 1월 방중 때 시진핑 주석에게 GTI 협력을 설명하고 논의했다. 동북아 지역 협력의 필요성이 커지는 만큼 북한 역시 실익을 깨닫고 다시 함께할 것이라 전망한다.""민간교류 재개는 꼭 필요하지만 남북관계가 막혀 지금은 쉽지 않다. 제주 바둑대회나 예술단 교류·공연, 이산가족 왕래 등 할 일이 많다. 조금이라도 숨통이 트이면 즉시 대통령 정책건의에 반영할 것이다. 민주평통은 '평화통일 공감 시민대화'를 진행 중이다. 지난 9월 제주 행사에서 한 여중생이 이념 대결보다 기후위기 대응이나 청소년 교류처럼 공감할 프로그램이 늘었으면 좋겠다고 당부했다. 쉬운 분야부터 시작해야 한다. 민주평통은 기후·산림·종교 등 비정치적 협력을 심도 있게 다루어 정책 건의에 반영하고 있다.""청소년·대학생들과 대화해 보면 '남남으로 살면 되지 왜 통일을 해야 하느냐'고 많이 묻는다. 맹목적인 '같은 민족' 논리는 이제 통하지 않는다. 기성세대가 통일의 실리와 이득을 제대로 설명하고 소통하지 못한 점은 반성해야 한다. 통일은 퍼주기가 아닌 '윈윈'이다. 분단 폐해를 극복해 휴전선에 막힌 철도가 시베리아를 거쳐 유럽까지 연결되면 수많은 교류·교역이 일어난다. 청년들이 수긍하도록 통일 편익이 분단 비용보다 월등히 크다는 점을 합리적으로 설명해야 한다.""민주평통은 '평화통일 공감 시민대화' 등 다양한 사회적 대화 프로그램을 운영 중이다. 지난 9월 제주에서도 고등학생·대학생·시민과 자문위원 100여 명이 토론을 벌였고, 학생들은 '통일의 필요성을 느꼈다'며 감동을 받았다. 40대 중후반 세대에서도 '우리끼리 잘 사는데 왜 통일해 재산·세금을 빼앗기느냐'는 우려가 늘 있었다. 기성세대가 분단 비용의 실상과 통일이 줄 이익을 진솔하게 설명해야 한다. 기후위기·청소년 교류·산림·종교 등 비정치적이고 일상적인 영역부터 접근해 평화 공감대를 넓혀가야 한다.""지금은 IT 문명의 발전으로 스마트폰 속에서 보고 싶은 정보만 취사선택하며 생각이 양극단으로 치닫는 현상은 전 세계적이다. 유럽·미국의 극우 득세도 이와 무관하지 않다. 그러나 인간에게는 '자정 능력'과 '집단 지성'이 있다. 지나친 감성과 광신적 대립은 스스로 바로잡히기 마련이다. 우리 사회가 이 시기를 지혜롭게 극복하고 평화와 공존의 길로 나아갈 것이라는 희망을 잃지 않고 있다.""북한은 두만강 자동차 다리로 북러 관계를, 신압록강대교와 방중으로 북중 관계를 챙기며 실익을 얻었다. 북·중·러 밀착으로 경제 통로가 확보되면 남북 경협이 후순위로 밀려 다자 철도 협력 유인이 쉽지 않다. 그럼에도 광역두만개발계획(GTI)처럼 북한이 참여할 다자 협력은 계속 제안돼야 하며, 우리도 한중·한러 외교안보와 경제교류를 한층 강화해야 한다.""한반도에 평화 시대가 열린다는 것은 남과 북이 동시에 세계로 크게 비상하는 계기가 된다. 분단 속에서도 대한민국은 국방력 6위, 수출 4위, 경제력 9~10위권을 유지하며 세계 3대 AI 강국으로 도약하고 있다. 평화체제 속에서 남북이 손을 잡는다면 세계 무대에 우뚝 설 수 있다. 북한에도 대승적으로 역사를 바라보며 대화에 나와 달라 당부하고 싶다.제가 강조하는 한국의 세계 전략은 '결미일(結·美日), 연중러(連·中露), 화북(和·北)'이다. 수석부의장이 아닌 개인 철학으로, 미·일과는 굳건히 결속(結)하고 중·러와는 전략적으로 연대(連)하며 북한과는 평화(和) 관계를 유지하자는 것이다. 섬나라 일본과는 달리, 한국은 유라시아 대륙과 국경·경제가 직접 얽혀 있다. 이 지리적·외교적 조건을 활용하는 지혜가 한반도와 동아시아의 평화, 민족 융성의 길이다."