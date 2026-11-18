큰사진보기 ▲우당 이회영 선생 순국 94주기 추모식. 학술대회2026. 11. 17. 서울역사박물관 야주개홀에서 열린 추모식. 학술회의 포스터 ⓒ 이회영기념관 관련사진보기

큰사진보기 ▲추모식장 앞 헌화대우당 이회영 선생 순국 94주기 추모식이 열린 서울역사박물관 야주개홀 입구에 헌화대가 마련돼있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

"한 민족의 독립운동은 그 민족의 해방과 자유의 탈환이다. 그 운동 자체가 해방과 자유를 의미한다."

큰사진보기 ▲후손인사이종찬 광복회장이 우당 이회영 선생 순국94주기 추모식에서 인사하고 있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

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○○운동의 이면지도자 서거설을 전하는 이회영 씨의 내력- <중앙일보> 1932년 11월 22일자 기사제목

이면의 인물 이회영의 기품 -<조선일보> 1932년 12월 1일자 기사제목

큰사진보기 ▲학술회의 발제2'이회영과 아나키스트 동지들에 대한 연구현황과 과제' 발제하는 김명섭 교수 ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가가 인정한 아나키스트 독립운동가신채호 선생 등 60여 명이 아나키스트 독립운동가로 인정받았다. ⓒ 서광식 관련사진보기

"우당 6형제 일가족 60여 명이 결의하여 망명한 것은 전무후무한 일로, 우리 동포의 가장 좋은 모범이 되리라"-월남 이상재 선생

11월 17일, 우당 이회영 선생 순국 94주기 추모식과 학술회의가 열렸다. 식이 열린 서울역사박물관 야주개홀은 시작 전부터 숙연한 분위기가 감돌았다. '아흔네 번째 난잎' 제하 추모식은 이종걸 우당이회영기념사업회 이사장(이회영 선생 4남 이규동의 아들)의 축문 낭독으로 시작됐다. 선생의 약력 소개가 영상으로 보여지고 이희정 서울북부보훈지청장, 김명섭 상동교회 목사의 추모사가 이어졌다.후손인사에 나선 이종찬(이회영 선생 차남 이규학의 아들) 광복회장은 "'독립운동사에 이회영은 없다'는 등 망발을 일삼는 3류 기자, 3류 학자들이 날뛰는 세태에 비애를 느낀다"라며 울분을 내비쳤다.막연히 우당 이회영과 형제들을 기리는 마음으로 추모식에 참석했다가 정신이 번쩍 들었다. 이 회장의 발언을 확인하는 데는 많은 시간이 걸리지 않았다.곧바로 이어진 '우당 이회영 연구현황과 과제' 학술회의에서 그 전모가 드러났다. 학술회의는 내년 탄생 160주년을 앞두고 우당 선생의 신흥무관학교 관련 활동과 아나키즘 운동을 중심으로 그동안의 연구 성과를 짚어보고 앞으로의 연구 방향과 과제를 논의하는 자리였다.다만 최근 일부 유튜버들이 제기하는 이회영에 관한 여러가지 억측과 주장에 대해 참석자들 사이에 비분강개하는 분위기가 느껴졌다. 이회영 선생의 증손자 이철우(이종찬 광복회장 아들) 교수는 "이회영 선생에 대한 일부 유튜버의 행위는 우리 민족민주주의에 대한 매우 심각한 도발"이라고 성토하기도 했다.첫 번째 발제자로 나선 박환 고려학술문화재단 이사장은 "이회영은 우리나라를 대표하는 독립운동가 가운데 한사람이지만 '이면의 지도자'로 주로 활동하였기 때문에 자료가 제한된다. 그런 까닭에 그의 독립운동을 복원하는데 상당한 어려움이 있다"라고 밝히면서, "이회영과 신흥무관학교에 대한 연구가 더 이루어지길 바란다"고 강조했다.두 번째 발제에 나선 김명섭 단국대학교 연구교수도 "우당 이회영은 중국 망명 과정과 의열단, 다물단 활동 등 평생 보안에 철저해야 했던 의열투쟁 지도자로서 본인 스스로 쓴 회고록이나 언론투고문, 경찰조서, 판결문 등이 거의 남아있지 않다"면서, "그동안 드러나지 않은 이회영 일가의 육필원고, 서한, 사진, 가족사 관련 기록들이 더욱 체계적으로 발굴되어 한국독립운동사의 내면을 재조명할 수 있기를 기대한다"라고 말했다.그러면서 "아나키스트를 정부를 거부하고 조직을 거부한 사람들로 오해하는 무지와 편견이 여전히 남아있는 현실이 안타깝다"고 했다. 종합토론에 나선 김호동 광복회 이사는 "아나키스트 독립운동가들의 서훈이 다른 독립운동가들과 차이가 나는 현실에 분노한다"면서 "아나키스트들은 독립운동을 하지 않은 사람들이 아니라, 가장 치열하게 독립운동을 하고 가장 오래 잊혀진 사람들"이라고 말해 박수를 받았다.이회영은 1867년 3월 17일 한성부 남부 명례방 명례동계 저동 (지금 서울특별시 중구 명동1가 1-2)에서 아버지 이유승과 어머니 동래 정씨 사이에서 태어났다.1910년 경술국치를 당하자 여섯 형제-첫째 이건영(1853~1940 병사), 둘째 이석영(1855~1934 아사), 셋째 이철영 신흥무관학교 교장 (1863~1925 과로사), 넷째 이회영(1867~1932), 다섯째 이시영 대한민국 초대 부통령(1868~1953), 여섯째 이호영(1875~1933 실종)- 가 함께 압록강을 건너 서간도로 갔다.전 재산을 처분한 돈으로 경학사와 신흥무관학교를 세웠다. 1919년 신채호·김창숙 등과 의열단 결성, 1923년 다물단, 1924년 재중국조선무정부주의자연맹 결성에 참여했다. 1932년 11월 17일 뤼순 감옥에서 순국했다.이회영의 6형제와 이회영의 부인 이은숙, 이건영의 장남 이규룡(생부는 이회영), 이석영의 장남 이규준, 이회영의 차남과 3남 이규학, 이규창, 이회영의 사위 장해평(이규숙의 남편) 등 12명이 건국훈장, 이시영의 장남 이규창이 건국포장을 각각 받았다.이회영 기념관(서울특별시 종로구 사직로 6길 15)은 17일부터 오는 22일까지 시민추모주간을 운영한다.학술회의는 정해진 시간을 훌쩍 넘겨 끝났다. 밖으로 나오니 해는 이미 지고 겨울을 재촉하는 비가 내리고 있다. 우당 이회영 선생의 명복을 빈다. 마침 오늘 11월 17일은 대한민국이 정한 '순국선열의 날'이기도 하다.