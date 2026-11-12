오늘도 오락가락 코스피... '개미' 달래기 나선 대통령

큰사진보기 ▲12일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 32.63p(0.61%) 내린 5,342.73로, 코스닥 지수는 전장보다 8.57p(1.22%) 내린 696.53으로 마감했다. 2026.11.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 자본시장 관련 발언을 하고 있다. 2026.11.12 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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코스피가 연일 오르락내리락하면서 주식시장의 불안정성이 계속되고 있다. 이재명 대통령은 그럼에도 "거시경제의 기초체력과 기업들의 경쟁력을 놓고 보면 국내 자본시장은 여전히 저평가된 매력적인 투자대상"이라며 정부의 정책적 지원 마련을 주문했다.이 대통령은 12일 청와대 수석보좌관회의에서 "자본시장은 대한민국 경제의 지속 성장을 위한 핵심토대"라며 "다행히 우리 정부 출범 이후 세 차례 상법 개정으로 기업 지배구조의 투명성이 높아지고, 주주 권익 보호장치들이 다양하게 마련됐다. 그런데 아직 많이 부족하다"고 했다. 그는 "여기 그치지 말고, 우리 자본시장이 세계적 경쟁력을 갖춘 선진 시장으로 거듭날 수 있도록 고삐를 더욱 조여야되겠다"고 강조했다.이 대통령은 이를 위해 "기업가치 제고와 주주 환원 확대를 위한 개혁을 일관되고 속도감 있게 추진할 뿐 아니라 장기 투자 활성화 대책도 다각도로 수립해야 할 것"이라고 당부했다. 또 "혁신적인 기술과 아이디어를 가진 기업들이 성장 단계에 따라 필요한 자본을 원활하게 조달할 수 있도록 코스닥 시장과 벤처캐피탈 생태계 혁신에도 박차를 가해야겠다"고 했다.이 대통령은 동시에 "대외환경의 불안정 등으로 국내 시장도 많은 영향을 받고 있다"면서도 "거시경제의 기초체력과 기업들의 경쟁력을 놓고 보면 국내 자본시장은 여전히 저평가된 매력적인 투자대상"이라고 말했다. 이어 "단기변화에 일희일비하지 않고 우리 자본시장이 제대로 평가받는 환경을 조성하는 데에 보다 집중해야겠다"며 정부의 제도적, 정책적 노력을 주문했다.정부·여당은 최근 변동성이 커진 자본시장을 안정화할 수 있는 대책을 다각도로 살피고 있다. 더불어민주당은 10일 정책의원총회에서 오기형 의원 발제로 '코리아 디스카운트(한국 자본시장 저평가)' 해소 방안을 논의했고, 기업 인수합병(M&A) 과정에서 인수자가 최대주주뿐 아니라 일반주주 주식도 같은 가격으로 사도록 하는 의무공개매수 제도 도입도 검토 중이다. 금융위원회는 13일 자본시장 현안을 논의하는 간담회도 개최할 예정이다.