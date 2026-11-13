장 봐온 제철 재료, 무조건 냉장고부터 열면 안 됩니다

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큰사진보기 ▲고구마를 냉장 진열대가 아닌 상온 매대에 쌓아두고 판매하는 데는 다 그만한 이유가 있다. ⓒ 이민호 관련사진보기

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주방에서 매일 수많은 식재료를 마주하다 보면, 좋은 재료를 고르는 것만큼이나 중요한 것이 바로 '어디에 어떻게 두느냐'는 보관의 문제라는 걸 새삼 느끼게 된다.장을 보고 나면 주방 한쪽에 쌓이는 제철 식재료들이 있다. 꽃게나 밤, 고구마 같은 재료들이다. 흔히 마트나 시장에서 사 오면 "일단 냉장고에 넣어야 상하지 않는다"는 생각에 무심코 신선실부터 열기 쉽다. 하지만 제철 식재료라고 해서 무조건 냉장고가 정답은 아니다.재료마다 알맞은 온도와 습도가 제각각인데, 이를 놓치고 차가운 냉장고에 넣어두면 며칠 만에 물러지거나 냄새가 변하고 싹이 터서 결국 버리게 된다. 설령 겉보기에 멀쩡해 보여 요리를 하더라도, 본연의 식감과 단맛이 사라져 모처럼 사 온 제철 음식을 맛없게 먹게 되는 경우가 많다.살이 꽉 찬 꽃게를 사 오면 냉장고에 넣어두고 며칠 동안 천천히 요리해 먹을 생각을 하기 쉽다. 하지만 꽃게는 생물일 때 수분이 쉽게 빠져나가고 살이 녹아내리거나 비린내가 심해지는 식재료다. 바로 요리해 먹지 않을 거라면 냉장 보관보다 냉동 보관이 훨씬 낫다.- 현장 보관 팁: 살아 있는 꽃게는 흐르는 물에 솔로 껍질과 다리 사이를 깨끗이 씻어 불순물을 털어낸 뒤, 키친타월 등으로 물기를 닦아낸다. 그 후 한 마리씩 랩으로 꼼꼼히 감싸고 지퍼백에 넣어 공기를 최대한 빼고 밀봉해 냉동실에 넣는다. 여러 마리를 한꺼번에 뭉쳐 얼리면 나중에 해동할 때 살이 부서지거나 식감이 떨어질 수 있으므로, 한 번 먹을 분량씩 나누어 두는 것이 좋다.가을철 대표 간식인 밤은 단단한 껍질이 있어도 수분과 습기에 꽤 취약하다. 습한 상태로 두면 금세 하얀 곰팡이가 피거나 벌레가 생기기 쉽다. 그렇다고 비닐봉지에 그대로 담아 상온에 오래 두는 것도 좋지 않다. 밤은 수확 후에도 계속 숨을 쉬기 때문에 공기가 통하지 않는 곳에 습기가 차면 금방 상한다.- 현장 보관 팁: 밤을 사 오면 먼저 소금물에 잠시 담가 씻은 뒤, 채반에 넓게 펴서 물기를 충분히 말려준다. 이때 껍질에 상처가 있거나 벌레 먹은 밤은 미리 골라내야 나머지 밤까지 상하는 걸 막을 수 있다. 겉면이 보송보송하게 마른 밤은 밀폐용기나 지퍼백에 담아 냉장고 신선실에 보관하면 오랫동안 단맛과 촉촉함을 유지할 수 있다. (장기 보관할 때는 껍질을 까서 냉동실에 두는 것도 방법이다.)가장 흔하게 겪는 시행착오 중 하나가 고구마를 냉장고에 넣는 일이다. 고구마는 원래 따뜻한 지역에서 자라는 아열대성 작물이라 추위에 약하다. 섭씨 10도 이하의 찬 공기에 오래 노출되면 내부 세포가 냉해를 입어 며칠 지나지 않아 속이 까맣게 변하고 쿰쿰한 냄새가 나면서 고유한 단맛을 잃어버린다.- 현장 보관 팁:고구마는 냉장고가 아니라 서늘하고 바람이 잘 통하는 실온에 두는 것이 좋다. 신문지나 구멍을 뚫은 종이상자에 담아 직사광선과 습기를 피해 보관한다. 특히 흙이 묻은 상태 그대로 두는 것이 가장 안전하며, 만약 물에 씻었다면 표면의 물기를 완전히 말린 뒤 종이에 하나씩 감싸 두어야 썩지 않는다.주방에서 요리를 맛있게 잘하는 것도 중요하지만, 식재료를 어떻게 보관하느냐는 그에 못지않게 중요한 일이다. 좋은 재료가 가진 제맛은 화려한 양념이나 불 조절이 아니라, 각 재료의 성질에 맞게 잘 보관 하는것이 요리사에게나 가정에서나 늘 기본이 되는 출발점이다.꽃게는 꼼꼼히 밀봉해 냉동실에 두고, 밤은 물기를 말려 냉장실에 넣으며, 고구마는 서늘한 실온에 두는 것. 이처럼 재료마다 알맞은 온도와 습도를 맞춰주는 습관만 들여도 식재료가 버려지는 일을 줄이고 제철의 맛을 훨씬 오래 즐길 수 있다.