부유식 해상풍력 활기 찾은 울산시, 기후부에 '조기 추진' 건의

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장이 12일 서울역 부울경 비즈니스라운지에서 임국현 기후에너지환경부 해상풍력발전추진단장을 만나 울산 부유식 해상풍력 관련 건의사항을 전달했다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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민선7기 송철호 시장 때 본격 추진되다 민선8기 들어 답보상태였던 울산 부유식 해상풍력사업이 민선9기 들어 다시 활기를 띠기 시작했다.김상욱 울산시장이 12일 서울역 부울경 비즈니스라운지에서 기후에너지환경부 관계자들을 만나 울산 부유식 해상풍력 사업의 조기 추진과 재생에너지 보급 확대를 위한 제도 개선을 건의하며 적극 추진에 나선 것.김상욱 시장은 이날 오전 임국현 해상풍력발전추진단장을 만나 "울산은 자동차·조선·석유화학 등 에너지를 많이 사용하는 산업이 집적된 산업도시로, 주력산업의 경쟁력을 유지하고 미래산업을 육성하기 위해서는 안정적인 전력 확보가 중요하다"라고 강조했다.이어 "특히 울산의 해양 입지 여건을 활용한 부유식 해상풍력은 대규모 재생에너지를 확보할 수 있는 주요 수단인 만큼 사업을 조기에 추진할 필요가 있다"라고 설명했다.김 시장은 아울러 '해상풍력 발전 비용을 낮추고 사업 추진의 불확실성을 줄이기 위해 터빈 등 주요 기자재 공급망을 다변화해야 한다'라는 발전사업자와 관련 업계의 의견도 전달했다.이어 오후에는 이경수 재생에너지정책관을 만나 정부의 재생에너지 보급 목표 달성을 위한 태양광 보급 확대 방안을 논의하고 "정부의 재생에너지 정책에 적극 협력하겠다"는 뜻을 밝혔다.김 시장은 앞서 지난 5일과 6일 중국 밍양그룹의 초청으로 중산시와 양장시를 방문해 울산 지역기업과 함께 부유식 해상풍력 기술과 해상 발전단지, 밍양그룹 생산기지를 살펴봤다. 또한 중산시장 권한대행과 양장시장을 각각 만나 해상풍력 산업 육성과 제조·항만 기반(인프라) 구축, 기업지원 방안 등에 대해 의견을 나누는 등 울산 부유식 해상풍력 활성화를 위한 견문을 넓혔다.중국 방문 후 울산시는 부유식 해상풍력 발전사업자와 지역기업, 유관기관 등이 참여하는 '지역기업 공급망 협의체' 구성 계획을 밝혔다.울산시 관계자는 "협의체는 울산 앞바다에서 추진 중인 3.5GW 규모 부유식 해상풍력 사업의 추진 동향과 공급망 수요를 공유하고, 조선·해양설비(플랜트)·기자재 등 지역기업이 보유한 기술과 사업 수요를 연결하는 소통창구로 활용할 계획"이라고 말했다.