'TV조선 점수 수정사건' 피고인 6인 모두 무죄

큰사진보기 ▲12일 한상혁 전 방통위원장 등이 재판을 마치고 동료들의 환영 인사를 받고 있다. ⓒ 임순혜 관련사진보기

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서울북부지방법원 형사합의 13부(재판장 나상훈)가 12일 오전 10시 열린 한상혁 전 방송통신위원회 위원장 외 5인의 피고인에 대한 'TV조선 재승인 점수 수정 사건' 1심 선고에서 모두 무죄를 선고했다.이날 재판을 마친 한상혁 전 방통위원장은 "수사 및 기소 동기 자체가 정치적 목적으로 왜곡 조작한 사건"이라며 "무죄를 받았지만 많은 사람의 고통을 어떻게 보상을 해야 하냐"고 반문했다.부당한 검찰의 구형에 맞서 언론 관련 단체 및 대표, 시민 등 1047명은 지난 10월 13일 서울북부지방법원에 탄원서를 제출하기도 했다. 탄원인들은 "윤석열 정권이 공영방송을 장악하기 위해 일부 정치검찰을 동원해 기획·실행한 사안으로 판단한다"며 "검찰이 법 상식을 넘어서 권한을 남용하고 사건을 악의적으로 확대했다"고 주장했다.이어 "6인의 피고인들은 가혹한 표적 수사와 오랜 재판으로 인해 큰 고통을 받아 왔다"며 "이에 피고인들이 억울함을 풀 수 있도록 담당 재판부에 증거와 법리에 근거한 공정한 판결 요청을 위해 탄원서를 제출한다고"고 밝히기도 했다.한편 'TV조선 재승인 점수 수정 사건'은 2020년 종합편성채널 재승인 심사 당시 방송통신위원회 담당자들과 심사위원들이 TV조선의 점수를 일부러 감점하는 데 개입했다며 지난 2023년에 검찰이 기소한 사건이다.2022년 5월 윤석열 정부 출범 직후, 방통위에 대한 감사원 감사와 대대적인 수사를 통해 서울북부지검 형사5부(박경섭 부장검사)는 당시 방송정책국장과 방송지원과장 그리고 심사위원장을 구속기소 했고, 한상혁 당시 방통위원장에 대해서는 구속영장이 기각되자 불구속기소 했다.점수를 수정한 3명의 심사위원 중 2명도 불구속기소 하는 등 총 6명을 기소했다. 이후 3년이 넘는 기간 동안 재판이 이어졌다. 지난 9월 1일 서울북부지방법원 형사합의 13부 1심 결심공판에서 검찰은 한상혁 당시 방통위원장 징역 3년, 당시 방송정책국장 징역 2년 6개월 등 6명의 모든 피고인에게 징역 3년에서 1년 6개월의 실형을 구형했다.