얼어붙은 냉동 삼겹살, 비닐을 억지로 뜯었다간...

큰사진보기 ▲냉동실 서랍에 비닐과 랩으로 밀봉해 보관 중인 냉동육. ⓒ Pixabay 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

냉동실에서 꺼낸 삼겹살이나 소고기를 손질하려다 보면 난감할 때가 있다. 고기 표면의 수분이 꽁꽁 얼어붙어 지퍼백과 한몸처럼 달라붙어 떨어지지 않는 경우가 있다.당장 요리를 시작해야 할 때는 성에가 낀 비닐을 힘으로 잡아당기거나, 칼끝 또는 가위로 억지로 긁어내게 된다. 주방에서 고기를 다루다 보면 누구나 한 번쯤 겪는 일이고 대수롭지 않게 넘기기 쉽지만, 사실 이 과정에는 식재료 위생과 직결된 의외의 위험이 숨어 있다.가정에서 식품을 소분해 얼릴 때 주로 쓰는 지퍼백이나 위생백은 대부분 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 소재로 만들어진다. 상온에서는 유연하고 질기지만, 영하의 냉동실 환경에 오래 노출되면 플라스틱 분자의 움직임이 둔해지면서 표면이 딱딱해지고 물리적 충격에 약해진다.이 상태에서 수분과 함께 고기에 단단히 얼어붙은 비닐을 힘으로 잡아당기면 어떻게 될까. 포장재와 얼어붙은 고기 표면 사이에 강한 마찰력과 전단력(물체를 자르거나 찢으려는 힘)이 동시에 작용하고, 이때 비닐 표면이 미세하게 찢기거나 마모되면서 눈에 보이지 않는 미세플라스틱 조각들이 떨어져 나와 고기 표면에 스며들거나 묻어날 수 있다.또한, 칼끝으로 얼어붙은 비닐을 긁어내는 행동은 더욱 위험하다. 칼날이 비닐을 긁고 지나가면서 다량의 플라스틱 부스러기를 만들어내기 때문이다. 신선하게 보관하려고 밀폐해 얼린 고기가, 정작 포장을 벗기는 과정에서 미세플라스틱을 뒤집어쓰게 되는 셈이다.번거롭더라도 해동 순서만 조금 바꾸면 포장재 마찰과 식중독 위험을 동시에 줄일 수 있다. 현장에서 가장 권장하는 방법은 다음과 같다.가장 이상적인 방법은 요리하기 전날이나 반나절 전에 고기를 냉장실로 옮겨두는 것이다. 이때 지퍼백이 고기에 달라붙어 있다면 무리하게 떼어내려 하지 말고 포장된 상태 그대로 냉장실에 넣는다. 표면의 성에가 살짝 녹아 비닐이 자연스럽게 분리될 때 벗겨내면 마찰로 인한 미세플라스틱 발생을 막을 수 있다. 또한 낮은 온도를 유지하며 서서히 해동되기 때문에 육즙 손실이 적고 세균 번식 위험도 낮다.냉장 해동을 할 시간이 없다면 밀봉된 상태 그대로 찬물에 담가 해동한다. 단, 이때도 비닐이 찢어지지 않도록 주의해야 하며, 물의 온도가 높아지면 세균이 빠르게 증식하므로 반드시 차가운 물을 사용해야 한다. 해동이 어느 정도 진행되어 비닐이 고기와 떨어지기 시작할 때 포장을 제거하는 것이 가장 안전하다.급하다고 비닐에 싸인 채로 전자레인지에 넣고 해동 버튼을 누르는 것은 피해야 한다. 열이 가해지면 포장재가 변형되거나 유해 물질이 나올 수 있다. 전자레인지를 써야 한다면 냉장실이나 찬물에서 겉면만 살짝 녹여 비닐을 먼저 벗겨낸 뒤, 내열 용기에 옮겨 담아 해동해야 한다.해동할 때 고생하지 않으려면 냉동 보관 단계에서 작은 습관을 들이는 것이 좋다. 고기를 지퍼백에 넣기 전 키친타월로 표면의 핏물과 수분을 가볍게 닦아내면 얼어붙는 현상을 크게 줄일 수 있다. 또한 공기를 최대한 빼서 밀착 포장하되, 특히 지방이 적은 소고기나 닭가슴살 표면에 식용유나 올리브유를 아주 얇게 발라두는 것도 현장에서는 자주 쓰이는 방법이다. 형성된 기름막은 수분이 어는 것을 막아줄 뿐 아니라 공기 접촉을 차단해 냉동 화상(동결건조 현상)을 예방하고, 나중에 포장을 벗길 때도 훨씬 수월하게 분리된다.좋은 식재료를 고르는 것만큼이나 보관하고 손질하는 과정의 작은 습관이 중요하다. 꽁꽁 언 포장재를 만났을 때 힘으로 뜯어내기보다 잠시 녹을 시간을 기다려주는 여유가 식탁을 더 안전하게 만들고, 가족의 건강을 지키는 일이다.