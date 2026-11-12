'성소수자 조롱' 논란 교회 목사 "상처받은 분들께 진심으로 사과"

큰사진보기 ▲성소수자를 조롱하는 영상을 올린 개신교 목사가 결국 고개를 숙였다. ⓒ A교회 인스타그램 릴스 갈무리 관련사진보기

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성소수자를 조롱하는 영상을 올린 개신교 목사가 결국 고개를 숙였다.충남 천안에 위치한 A 교회의 남성민 담임목사는 최근 교회 청년들과 함께 동성애를 희화화하는 인스타그램 릴스 영상을 제작해 게시했다가 거센 비판이 일자 영상을 삭제하고 공식 사과문을 발표했다.논란이 된 영상은 '동성애자인데 천국 갈 수 있을까요?'라는 질문에 남 목사와 교회 신도들이 차례로 마이크 앞에 나와 답하는 형식으로 제작됐다. 가장 먼저 나선 남 목사는 "죄는 미워해도 사람은 미워하지 말라 그랬어. 죄는 맞아. 근데 그래도 하나님이 사랑하실 거야"라며 손으로 하트를 만들고 우스꽝스러운 말투로 답변했고, 뒤에 서 있던 청년들은 박장대소했다. 이어 등장한 한 남성 청년은 '동성'으로 2행시를 하겠다며 "동일한 사랑이지만, 성경에 나온 사랑은 다르다"고 외쳤고, 또 다른 남성은 "너 원하는 대로 살면 하나님이 원하시는 건?"이라고 반문했다.영상은 '너는 여자와 교합하듯 남자와 교합하면 안 된다. 그것은 망측한 짓이다'라는 레위기 18장 22절 구절을 띄우며 끝났다.해당 영상이 온라인을 통해 확산하며 성소수자에 대한 도를 넘은 조롱이라는 비판이 쏟아지자 영상은 내려갔다. 이후 12일, 남성민 목사는 자신의 페이스북에 "최근 A교회 인스타그램에 게시되었던 동성애 관련 영상으로 인해 상처와 불편함을 느끼신 모든 분께 진심으로 사과드린다. 특히 당사자분들과 그 가족분들께 깊이 사과드린다"라는 내용의 사과문을 게시했다.남 목사는 "목회자로서 더욱 신중하고 깊이 고민했어야 할 주제와 내용을 충분한 숙고 없이 경솔하게 다루었다"며 "저의 부족하고 부적절한 행동으로 인해 상처를 드리고, 나아가 교회와 기독교 공동체에 대한 부정적인 인식을 갖게 한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 고개를 숙였다.또한 이번 사안이 소속 교단 등과는 무관한 개인의 잘못임을 강조하면서 "오히려 사람을 사랑하고 존중하며, 예수님의 마음으로 이웃을 섬기고자 하는 교단의 정신에 부합하지 않는 저의 개인적인 경솔함"이었다고 해명했다.아울러 "이번 일을 단순히 지나가는 논란으로 여기지 않겠다. 저 자신과 사역을 돌아보는 계기로 삼겠다"며 "무엇보다 사람을 향한 예수님의 마음을 더 깊이 배우고, 말과 행동으로 사랑을 나누고 전하는 목사가 되겠다"고 덧붙였다.이번 사태를 두고 교계 내에서도 목회자의 그릇된 인식이 청년들에게 미칠 악영향과 무책임한 태도를 향한 자성의 목소리가 나왔다.평화나무 기독교회복센터 소장 김디모데 목사는 페이스북을 통해 이번 논란에 대해 "문제는 단순히 동성애에 대한 교리적 비판을 담았다는 데 있지 않다. 영상의 전반적인 분위기가 성소수자에 대한 조롱과 비아냥에 가까웠다는 점"이라고 지적했다.김 목사는 "성 정체성으로 고민하며 숨죽이고 살아가는 성소수자 기독교인들이 있다"며 "그런 이들의 이야기를 충분히 경청하고 헤아리는 노력 없이 교리적 판단부터 앞세우거나 조롱과 배제의 언어로 그들의 존재와 신앙을 재단한다면 그것이 과연 복음을 전하는 태도인지 돌아볼 필요가 있다"고 짚었다.또한 "더욱 우려스러운 것은 목회자의 기획 아래 청년들이 타인을 조롱하고 비아냥대는 일에 참여하면서 그것을 신앙적 용기나 전도의 실천으로 받아들일 수 있다는 위험성"이라며 "신학은 하나님과 사람을 깊이 이해하고 사유의 폭을 넓히는 도구이지 자신이 옳다고 여기는 교리적 해석을 강화시켜 타인을 쉽게 속단하고 심판하기 위한 잣대와 면허로 쓰여서는 안 된다"고 강조했다.마지막으로 김 목사는 SNS 조회 수와 화제성에 매몰된 교회 홍보 방식에 대해서도 일침을 가했다. 그는 "교회 성장은 릴스 영상 조회 수나 교인들 숫자와 예배당 크기로 증명되는 것이 아니며 선교의 열매는 누군가를 조롱하고 배제한 숫자로 측정되는 것도 아니다"라며 "목회자의 권위는 얼마나 단호하게 타인을 판단하느냐에서 나오는 것이 아니라 얼마나 겸손하게 배우고 사람을 깊이 이해하며 고통받는 이들의 곁에 진실하게 머무느냐에서 드러난다"고 제언했다.