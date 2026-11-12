한전, 3분기 누적 영업이익 6조 5569억... 13분기 연속 흑자

큰사진보기 ▲한국전력(KEPCO). ⓒ 한국전력 홈페이지 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국전력 206년 3분기 연결 요약 손익계산서 ⓒ 한국전력 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 3분기 별도 요약 손익계산서 ⓒ 한국전력 관련사진보기

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큰사진보기 ▲별도기준 영업이익, 부채, 차입금, 이자비용 추이 ⓒ 한국전력 관련사진보기

큰사진보기 ▲연결기준 부채, 차입금, 이자비용 추이 ⓒ 한국전력 관련사진보기

한국전력이 중동 전쟁에 따른 국제 연료가격 상승과 전력 판매 부진에도 올해 3분기까지 6조 5000억 원이 넘는 영업이익을 기록하며 13분기 연속 흑자를 이어갔다. 고강도 재무개선으로 비용 상승 충격을 완화했지만, 과거 국제 에너지 위기 당시 불어난 부채가 여전히 200조 원을 웃돌아 재무건전성 확보는 여전히 과제로 남았다.12일 한국전력에 따르면 '2026년 3분기 결산실적'에서 올해 1~9월 연결 기준 매출액 73조 1691억 원, 영업비용 66조 6122억 원, 영업이익 6조 5569억 원을 기록했다.2월 말 시작된 중동 전쟁에 따른 연료가격 상승 영향이 3분기부터 본격적으로 실적에 반영됐지만, 위기관리시스템을 조기에 가동하고 재무개선 노력을 강화하면서 흑자 기조를 유지했다는 것이 한전의 설명이다.실적을 전년 동기와 비교하면 발전자회사 연료비는 2조 2007억 원, 민간발전사로부터의 전력 구입비는 9034억 원 증가했다.연료비는 석탄발전 출력제한 완화 등 선제적인 전력시장 안정화 조치로 석탄 발전량이 늘어난 데다 유연탄 가격까지 상승하면서 증가했다. 전력 구입비 역시 민간발전사로부터 구매한 전력량은 줄었지만, LNG 가격 상승으로 전력도매가격(SMP)이 오르고 신재생에너지 공급의무비율(RPS)이 14%에서 15%로 확대되면서 신재생에너지 공급인증서(REC) 비용이 늘어난 영향이다.반면 전기판매수익은 1조 1606억 원 감소했다. 중동 전쟁에 따른 업황 부진 등으로 전력 판매량과 판매단가가 모두 하락한 결과다. 발전·송배전 설비 자산 증가에 따른 감가상각비 등 기타 영업비용도 1조 3030억 원 늘었다.별도재무제표 기준으로는 매출액 70조 9278억 원, 영업비용 68조 9040억 원으로 영업이익 2조 238억 원을 기록했다. 이는 전년 동기보다 3조 5122억 원 감소한 규모다.한전은 전력망 투자 재원을 확보하고 전기요금 인상 요인을 최소화하기 위해 재정건전화 계획을 추진한 결과, 올해 3분기까지 1조 9000억 원의 재무개선 실적을 달성했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 3000억 원 증가한 규모다.분야별로는 계통운영 방식 개선을 통한 송전제약 완화와 미세먼지 계절관리제의 탄력적 운영, 예산 절감 등을 통해 1조 원의 비용을 줄였다. 에너지 소비 합리화를 위한 영업제도 개선 등으로 3000억 원의 수익을 개선했으며, 사업 공정 재검토와 투자 우선순위 조정 등을 통해 투자비 6000억 원을 절감했다.이 같은 자구노력으로 2023년 47조 8000억 원까지 늘어났던 누적 영업적자는 올해 3분기 34조 1000억 원으로 28.7% 감소했다. 89조 6000억 원까지 증가했던 차입금도 86조 2000억 원 수준으로 3.8% 줄었다.그러나 한전의 재무 부담은 여전히 크다. 과거 러시아·우크라이나 전쟁 당시 국제 연료비 급등의 여파로 210조 원에 달하는 부채가 남아 있어 흑자 기조를 이어가는 것만으로 재무구조를 정상화하기에는 한계가 있다는 지적이다.한전은 국제 에너지가격 상승세가 장기화할 가능성에 대비해 원가 절감과 수익성 중심의 비상경영체계를 지속 가동하기로 했다. 기저전원 이용률 제고와 발전연료 세제 인하 등 정부의 전력시장 안정화 정책에도 적극 협력하고, 전력시장 제도 개선 방안을 발굴해 국민의 전기요금 부담을 완화한다는 계획이다.특히 인공지능(AI) 데이터센터 등 첨단산업 육성에 필요한 국가 전력망을 적기에 구축하는 데도 힘을 쏟기로 했다. 재무개선을 통해 투자 여력을 확보하고 전력 설비와 전력망 운영의 효율성을 높여 안정적인 전력공급 체계를 확립하겠다는 것이다.한편 한전은 국제 연료가격 변동성을 예의주시하면서 중장기적으로 안정적인 재무구조를 유지하는 데 역량을 집중하겠다고 밝혔다.