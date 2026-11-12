"홍북읍 영유아 2611명... 검진기관은 3곳"

큰사진보기 ▲홍성군의회 김호진 의원은 영유아 건강검진 접근성과 야간·긴급 돌봄 실태를 집중 점검하고, 수요에 맞춘 지원 확대와 구체적인 추진 계획 마련을 촉구했다. ⓒ 홍성군의회 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

내포신도시의 영유아 의료·돌봄 여건을 개선해야 한다는 목소리가 군의회에서 제기됐다.홍성군의회 김호진 의원은 영유아 건강검진 접근성과 야간·긴급 돌봄 실태를 집중 점검하고, 수요에 맞춘 지원 확대와 구체적인 추진 계획 마련을 촉구했다.지난 12일, 김 의원은 박정주 군수를 대상으로 한 군정질문에서 영유아 인구와 검진 수요, 의료기관 운영 현황부터 보건기관의 검진 가능성, 돌봄서비스 이용 실태와 미충족 수요까지 다섯 가지 현안을 물었다.시설 수를 늘리는 데 그치지 말고, 검진과 돌봄이 실제 필요한 시간에 이용 가능한지 살펴야 한다는 취지다.박 군수 답변에 따르면 2026년 8월 말 기준 홍북읍의 0~6세 영유아는 2611명으로, 읍 전체 인구의 6.7%를 차지한다.군은 2025년 출생아 502명을 기준으로 연간 영유아 건강검진 수요를 약 4000건으로 추산했다.홍북읍에는 소아청소년과 의원 2곳, 영유아 건강검진 지정기관 3곳이 운영 중이다.김 의원은 지역별·연령별 수요와 기관별 검진 가능 규모를 함께 따져 접근성 개선책을 마련해야 한다고 강조했다.특히 홍북보건지소의 검진기관 지정 가능성과 인력·장비 확보 방안도 물었다.박 군수는 홍북보건지소 의과 공중보건의사 1명이 금마보건지소와 순회 진료를 맡아 주 2회 진료하고 있으며, 영유아 검진에 필요한 일부 시설·장비와 전문 인력이 부족하다고 밝혔다.공중보건의사 감소 추세도 안정적인 운영의 제약으로 꼽았다. 현 단계에서 직접 검진기관으로 지정하기는 어렵다는 설명이다.박 군수는 기존 지정기관을 활용해 검진 불편을 줄이고, 보건소 누리집과 SNS를 통해 기관 정보를 안내하겠다고 답했다.임산부 등록 가정과 의료급여수급권자 등에게도 검진 시기와 기관을 적극 알릴 계획이다.2028년 10월 개원 예정인 내포어린이병원에 영유아 검진 기능을 확보하도록 충남도와 협의하겠다고 덧붙였다.돌봄 분야에서는 시간제보육 6곳, 365일 24시간 어린이집 1곳, 야간연장보육 6곳을 운영하고 있다고 밝혔다.다만 운영기관 확인 결과 별도 대기 민원은 파악되지 않았으며, 군은 앞으로 미연계 사례와 돌봄 수요를 지속적으로 살피겠다는 입장이다.김 의원은 신청 포기나 이용조건 불일치처럼 실적에 드러나지 않는 공백까지 확인하고, 기관별 정보를 한 번에 찾고 신청할 수 있도록 연계 체계를 점검해야 한다고 주문했다.다함께돌봄센터는 내포신도시 내 6곳에서 정원 210명, 현원 204명으로 운영 중이다.박 군수는 2027년 정원 20명 규모의 센터 1곳을 추가 설치할 예정이며, 국·도비 확보도 건의하고 있다고 밝혔다.