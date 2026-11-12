금천시민대학 수료생 "배우는 기쁨에 강남 사는 사람 부럽지 않아"

"금천시민대학에서 수업을 듣고 배울 때는 강남 사는 사람들이 부럽지 않습니다."

큰사진보기 ▲금천시민대학 수료식에서 최기찬 금천구청장이 수료증을 수여하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲금천시민대학 수료식 문화특강에서 사진촬영기법을 강의하는 김미경 사진작가 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲금천시민대학 수료생들이 졸업기념 인물사진을 촬영하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

서울 금천구 금천시민대학 인문사회 학부를 수료한 박 모씨가 그 소감을 흥분하듯 말했다. 사는 곳은 강남만 못해도 중장년에 배우는 기쁨과 행복은 그에 못지않다는 의미다.지난 11일 '2026년 금천시민대학 하반기 수료식'이 금천평생학습관에서 개최됐다. 8월부터 시작해 10월 말까지 인문사회, 문화예술, 미래디지털 등 3개 학부 총 23개 과정에 290명이 수료했다. 여기에는 고성미 금천구의회 의장과 졸업선배 등 내빈도 자리했다.이날 금천시민대학 총장을 겸한 최기찬 금천구청장은 축사를 통해 금천시민대학에서 배운 경험을 22만 구민들에 나누는 배움의 선순환을 강조하고 금천시민대학 수료생들이 지역사회에 봉사하는 기회를 확대할 것이라고 약속했다.수료식 이후 2025년부터 문화예술 학부에서 강의한 김미경 사진작가의 문화특강이 이어졌다. 김 작가는 인물사진 촬영에 대한 기술을 전수하고 수료생들의 졸업 프로필을 직접 촬영하기도 했다. 이어 수료생들은 내년도 시민대학에 바라는 희망과 바람을 소원지 나무에 부쳤다.이날 워크숍 형태로 진행된 수료식은 선배 졸업생들이 참석해 후배들의 수료를 축하해 눈길을 끌었다. 지난해 '스마트폰 카메라 빛과 구도로 떠나는 사진여행' 기본과정과 심화과정을 수료한 하 모씨는 올해 수료식에 초대돼 기쁘고 이런 기회를 통해 서로 긴밀한 정보교환과 소통을 기대한다고 말했다.이어 그는 동기 수료생들이 사진 동아리를 만들어 지속적인 교류와 출사를 했다고 전했다. 동아리 회원들은 이날 수료식에서도 수료생들의 졸업 기념사진 촬영을 강사를 도와 봉사했다.수료생들도 소감발표를 통해 여러 의견을 제시했다. 관내 평생교육학습관이 생긴 지 얼마 안돼 아직도 모르는 구민이 많아 홍보를 강화하고, 프로그램 중 일부는 점심시간과 중첩돼 식사와 생업에 불편한 점에 대한 개선을 요청했다.한편 금천구는 2024년 평생교육학습관 완공을 계기로 2025년부터 금천시민대학을 개설하고 구민들의 평생교육 저변 확대에 박차를 가하고 있다. 이에 금천구는 교육부와 국가평생교육진흥원이 주관한 '2026년 평생학습도시 평가인증'에서 최상위 5개 지방자치단체에 주어지는 '우수 평생학습도시'로 선정됐다.금천시민대학은 내년에 보다 전문화 프로그램이 강화될 전망이다. 구는 2년에 걸쳐 졸업생을 배출함으로써 구민들이 강의 및 봉사활동 등 지도역량을 키우는 전문가 과정을 통해 긍지와 보람을 느끼게 하고 이들이 지역사회에 공헌할 수 있는 활동처를 적극 발굴할 계획이다.해를 거듭하면서 금천시민대학 정체성을 대표하는 특화된 프로그램이 필요하다는 목소리도 있다. 일테면 금천문화와 예술을 대표하는 ' 시흥행궁 정조대왕 리더십' 프로그램을 개발하고 구민의 '인공지능 활용' 과정을 시민대학을 통해 육성하는 방안 등이 시급하다는 것이다.고령화 시대를 맞아 평생교육과 학습활동은 마음과 신체를 건강하게 하고 일상의 행복도 끌어올린다. 나아가 시민대학의 궁극적인 목표가 민주시민 의식을 높이는 것이라고 할 때 단순히 지식을 전달하는 기능에서 벗어나 소통과 협력 역량을 갖춘 지역사회 일꾼을 양성하는 역할도 기대된다.이날 조정원 교육지원과 담당은 수료생들이 제안한 개선 및 건의사항을 시민대학 프로그램 편성에 적극 반영해 보다 내실 있는 운영이 되도록 노력하겠다고 말했다.