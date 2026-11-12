"주차장만 지어선 광천이 살아나지 않는다"

큰사진보기 ▲12일, 홍성군의회 신경진 의원이 박정주 군수를 대상으로 군정질문을 하고 있다. ⓒ 이은주 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

광천역 주변에 도로와 주차장을 확충하는 것만으로 광천이 살아날 수 있을까.홍성군의회 신경진 의원은 광천역세권 개발이 시설 조성에 머물지 않고, 줌벵이뜰과 광천시장·문화시장까지 잇는 장기 발전계획으로 추진돼야 한다고 강조했다.지난 11일 신 의원은 박정주 군수를 대상으로 한 군정질문에서 광천역 주변 기반시설 사업에 총 150억 원이 계획된 점을 짚으며, 폐철도부지 활용을 주차장과 소공원 조성에만 한정해서는 안 된다고 지적했다.시설의 위치와 규모가 앞으로 주변 지역 개발에 영향을 미치는 만큼, 부지 활용 범위와 주변 지역 연계 가능성을 폭넓게 검토해야 한다는 것이다.주민과 민간의 의견을 모아 철도 관계기관과 협의하고, 군의 재정 부담을 낮출 방안도 함께 찾아야 한다고 주문했다."한번 시설이 들어서면 바꾸거나 확장하기 어렵다"는 우려는 줌벵이뜰 개발에도 이어졌다.신 의원은 현재 구상 중인 문화·체험·휴식 기능에 더해 주민 생활편의와 상업 기능을 조화롭게 담고, 인접 부지와 향후 확장 가능성을 초기 단계부터 고려해야 한다고 밝혔다.10년, 20년 뒤 광천에 필요한 기능까지 내다보는 중장기 공간계획이 필요하다는 취지다.신 의원이 제기한 핵심은 사업 간 연결성이다. 광천역과 줌벵이뜰, 기존 시장이 각각 따로 개발되면 새로운 시설이 기존 상권의 회복으로 이어지기 어렵다.도로·주차장 확충부터 문화·관광 공간, 청년창업과 전통시장 활성화까지 여러 사업을 한 방향으로 묶고, 부서 간 우선순위와 추진 방향을 조정해야 한다는 것이다. 이를 위해 총괄 컨트롤타워나 행정협의체 운영 계획도 물었다.박정주 군수는 광천역을 관문으로, 줌벵이뜰을 문화·체험·휴식 거점으로, 광천시장과 문화시장을 먹거리와 청년창업이 어우러지는 상권으로 키우겠다고 답했다.폐철도부지에는 약 220면 규모 주차장과 공공공지·소공원 조성이 계획돼 있다. 도시계획도로 3개 노선은 2027년 실시설계 완료, 2028년 보상, 2029년 착공을 목표로 하며, 주차장 등은 2030년 폐철도 철거와 용도폐지 시기에 맞춰 추진할 예정이다.줌벵이뜰에는 복합문화센터와 센트럴파크 조성이 구상되고 있다. 군은 2028년까지 군계획시설 결정 등 행정절차를 밟고, 주민·상인 의견을 수렴해 도입 기능과 운영방식을 구체화할 계획이다.시장에는 청년맛집 육성, 특산물 먹거리 개발, 창업환경 개선 등을 추진하겠다고 밝혔다.그러나 계획의 성패는 사업 목록이 아니라 연결의 결과로 판가름 난다. 역을 찾은 사람이 줌벵이뜰에 머물고, 시장을 방문해 소비하며, 그 효과가 기존 상권에 남아야 한다.신 의원의 질문은 광천 개발의 초점을 '무엇을 지을 것인가'에서 '어떻게 광천 전체를 살릴 것인가'로 옮겼다.폐철도부지의 활용 폭을 넓힐 수 있는지, 줌벵이뜰의 미래 확장성을 계획에 담을지, 부서별 사업을 조정할 행정체계를 마련할지. 광천 신르네상스가 이름에 그치지 않으려면 이 세 과제에 구체적인 답을 내야 한다는 것이다.