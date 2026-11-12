경기도, '경기지속협' 예산 미편성... "문 닫으라는 말인가"

큰사진보기 ▲경기지속가능발전협의회 누리집 캡쳐 ⓒ 이민선 관련사진보기

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민관 협치 기구인 '경기도지속가능발전협의회(아래 지속협)'가 경기도에 예산 편성을 촉구했다.지속협 관계자는 12일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "예산이 한 푼도 반영 안 됐다는 사실을 최근에 알게 됐다"며 "아예 문을 닫으라는 말인지, 정말 이해할 수 없는 일"이라고 밝혔다. 그러면서 "예산이 축소된 적은 있지만, 사전 논의도 없이 이러는 건 처음 겪는 일"이라며 "예산이 편성될 수 있도록 목소리를 높일 계획"이라고 강조했다.지속협은 지난 11일 예산 편성을 촉구하는 내용의 성명을 발표했고, 성명 전문을 누리집에 게시했다.이들은 성명에서 "2027년도 경기도 예산안에 경기 지속협 예산이 편성되지 못한 현 상황에 깊은 우려를 표한다"고 밝혔다. 이어 "경기도지속가능발전협의회 지원조례 등에서 민관 협력 기구의 안정적 운영을 위한 지방정부의 지원 책무를 명시하고 있다"며 "예산 미편성은 그동안 쌓아온 경기도 행정의 신뢰성과 연속성을 흔드는 일"이라고 지적했다.또한 지속협은 "경기도가 수립한 기본 전략에도 도민 실천을 이끌어내는 경기도지속협의 역할이 명확히 정의되어 있다"며 "예산 지원 중단은 경기도 스스로 세운 기본전략의 실행 동력을 약화시티는 일"이라고 질타했다.지속협은 "미래 세대를 향한 약속이자 지속가능발전목표 달성의 추진 동력이 될 2027년도 경기도지속가능발전협의회 예산을 조속히 정상 편성하라"고 촉구했다.