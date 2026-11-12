경찰, 김상욱 울산시장 '대부업체' 고발건 무혐의 '종결'

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장이 9월 11일 울산시청 프레스센터에서 제3회 추경예산 편성 관련 시민 호소문을 발표하고 있다. ⓒ 울산시 사진 자료 관련사진보기

AD

경찰이 김상욱 울산시장의 "국회의원 재직 당시 울산의 한 대부업체의 사내이사로 겸직해 급여를 받았다"는 의혹에 대해 무혐의 처분을 내렸다.경찰이 이번 의혹에 대한 수사를 종결하면서 그동안 김상욱 시장에 가해지던 공세가 일단락될 전망이다.서울 영등포경찰서는 지난 2일 김 시장의 정치자금법과 청탁금지법 위반 혐의에 대해 불송치 결정을 내렸다. 경찰은 두 고발 사건을 병합해 수사한 결과 돈이 오간 사실이 없다고 판단했다.이 혐의는 시민단체 자유호국단과 가로세로연구소(가세연)가 지난해 8월, 김상욱 시장이 울산의 대부업체 마다스컨설팅대부에서 사내이사로 겸직해 있던 사실을 문제 삼으며 영등포경찰서에 고발해 불거졌지만 경찰은 수사 끝에 무혐의 처분했다.그동안 김상욱 시장은 "당시 해당 업체에 사내이사로 등재된 사실을 알지 못했고, 국회의원 재직 중 급여를 받거나 의사결정에 참여한 적이 없다"고 반박했고 업체도 "사임 처리가 지연됐을 뿐 급여를 지급한 적은 없다"는 입장을 밝힌 바 있다.김상욱 시장은 이번 무혐의 결정에 별다른 입장 발표 없이 12일 자신의 SNS에 '무혐의 처분' 관련기사를 공유했다.