'하이에나' 사과한 최민희 "언론 허위공격엔 적극 반론할 것"

최민희 더불어민주당 의원(경기 남양주갑)이 12일 자신을 향한 한국인터넷기자협회 지적에 반박했다.
최 의원은 이날 오후 '한국인터넷기자협회 성명서에 대한 입장'이라는 글을 페이스북에 올리고 "저와 관련된 3개 지적에 입장을 밝힌다"고 썼다. 그는 앞서 자신이 국회 기자들을 향해 "하이에나 떼들"이라고 한 데 대해서는 재차 사과했지만, 이른바 '카틀막' 사건과 '기자 공개 저격' 지적은 받아들일 수 없다고 밝혔다.
전날(11일) 한국인터넷기자협회(아래 인기협)는 긴급 성명을 내고 "집권여당 민주당 일부 의원들의 반복되는 취재 방해와 기자 공격에 깊은 유감을 표명한다"며 최 의원 행위를 지적했다. 이들이 문제 삼은 건 ①11월 5일 최 의원이 취재 중인 기자들을 '하이에나 떼들'이라고 조롱 ②지난 8월 오마이TV 카메라를 가리는 등 최 의원 보좌진의 촬영 방해 ③최 의원의 기자 실명 저격 등 3가지다.
그러나 최 의원은 세 가지 지적 중 '하이에나' 부분 외 나머지는 수용하기가 어렵다고 했다. 그는 특히 지난 8월 8일 민주당 전당대회 합동연설회 '카틀막' 사건과 관련해 "(지적을) 받아들일 수 없다"며 오마이TV가 의원실에 먼저 사과하라고 요구했다. 해당 사건은 촬영 중인 오마이TV 카메라를 최민희 의원실 보좌진이 제지하면서 불거졌다(관련 기사: 최민희 후보는 왜 오마이TV 카메라를 들여다봤나 https://omn.kr/2jcsu
).
최 의원은 당시 사안을 두고 "(애초) 폭력적 촬영에서 빚어진 사안"이라고 반박했다. 그는 "오마이TV는 전대 당시 친석(김민석)계 홍보매체란 비난을 받았다. 전대 현장에서 노골적으로 개혁파 후보들을 표적 촬영했다"며 "오마이TV는 일반인인 저희 8급 비서관에게 위협적으로 카메라를 들이댄 점을 (먼저) 사과해야 한다"고 요구했다.
전날 인터넷 언론 <취재편의점> 장윤선 기자를 실명 저격한 데 대해서도 사과하지 않았다. 최 의원은 장 기자가 라디오 방송에서 친청(정청래)계 요구사항으로 '새 지도부 구성', '공천권 보장', '조국혁신당 합당' 등을 언급했다며 "사실이라면 엄청난 파장과 논란을 몰고 올 사안"이라고 짚었다.
그는 "그런데도 어떻게 (장 기자는) 이른바 친청계에 크로스체크도 하지 않고 말할 수 있느냐"며 "기자는 방송에 나가 허위사실을 말해서 특정 정치인이나 개혁파 의원들을 모욕하고 공개 저격해도 되고, 저는 사실이 아니라고 항의하면 공개 저격과 좌표찍기식 공격이 되는 거냐"고 반문했다.
최 의원은 "'정치인은 언론의 비판과 질문을 감당해야 하며, 언론의 취재 활동을 존중해야 한다'는 협회 지적에 전적으로 동의하며 앞으로 더욱 유념하겠다"면서도 "언론의 허위 공격에 대해서는 팩트체크하고 적극 반론하겠다"고 밝혔다.
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