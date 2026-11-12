'하이에나' 사과한 최민희 "언론 허위공격엔 적극 반론할 것"

▲최민희 더불어민주당 의원이 국회에서 취재 중인 언론사 기자들 사진을 지인·지지자가 있는 단체대화방에 올리며 '하이에나 떼들'이라고 비하한 사실이 확인된 11일 최 의원이 국회 문화체육관광위원회 전체회의에 참석한 후 이동하며 휴대폰으로 얼굴을 가리고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기