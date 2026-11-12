"옷 아닌 것처럼" 만든 옷... 이런 런웨이가 있습니다

수원시 '청개구리 기자단(Press)'이 수원 지역의 주요 행사와 이슈, 인물을 취재해서 작성한 기사입니다. 수원시 교육브랜드 '청개구리 스펙(SPPEC)' 사업 중 하나인 '청개구리 기자단'은 청소년들이 기자 활동을 통해 수원 지역을 취재하고 알리는 역할을 합니다.

큰사진보기 ▲지난 7일 수원 권선청소년청년센터에서 제13회 SYDFF 패션쇼에 나선 학생 모델들. ⓒ 수원청소년청년재단 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7일 수원 권선청소년청년센터에서 제13회 SYDFF 패션쇼에서 한 학생 모델이 런웨이에서 워킹을 하고 있다. ⓒ 수원청소년청년재단 제공 관련사진보기

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"아뇨, 아뇨. 저희 엄청 친해요."

큰사진보기 ▲지난 7일 수원 권선청소년청년센터에서 제13회 SYDFF 패션쇼 시작 전 고준우 학생 모델이 수원 청개구리 기자단과 인터뷰하고 있다. ⓒ 수원청소년청년재단 제공 관련사진보기

"한 가지 이미지만 가진 게 아니라 다양한 이미지랑 다양한 옷을 소화할 수 있는 모델이 되고 싶습니다."

큰사진보기 ▲지난 7일 수원 권선청소년청년센터에서 제13회 SYDFF 패션쇼. ⓒ 수원청소년청년재단 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7일 수원 권선청소년청년센터에서 제13회 SYDFF 패션쇼 막바지, 패션쇼에 참가한 학생 디자이너와 학생 모델 그리고 행사 관계자들이 단체 기념사진을 촬영하고 있다. ⓒ 수원청소년청년재단 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 이다윤(상촌중1), 김하늘(삼일중1), 김서영(호매실중1), 김보민(수원중1) 기자가 작성했습니다.

한 팀은 입던 옷을 해체해 새 의상을 만들었다. 다른 팀은 인공지능(AI)에 지나치게 의존하면 어떻게 될지 생각하며 "옷이 아닌 것처럼" 보이는 옷을 만들었다. 이 옷을 입고 런웨이에 선 청소년들 가운데는 모델을 꿈꾸는 학생도, 친구의 부탁을 받고 나선 학생도 있었다.지난 7일 수원 권선청소년청년센터에서 제13회 SYDFF 패션쇼가 열렸다. 주제는 'RE - 디자인 : 다시, 나를 디자인하다'. '패션메이커스' 청소년들이 직접 디자인하고 만든 옷을 학생 모델들이 입고 무대에 섰다. 수원 청개구리 기자단은 공식 행사 시작 전 옷을 만든 학생 디자인들에게 작품에 어떤 생각을 담았는지, 런웨이를 앞둔 모델들에게는 어떻게 무대를 준비했는지 물었다.강예나 학생(안산디자인문화고2)은 이미 만들어진 옷을 뜯어 새 옷으로 만드는 과정에서 원래 옷의 느낌을 살리려고 했다. "서로 다른 옷을 조화롭게 만드는 게 어려웠지만, 팀원들과 여러 차례 작업하며 옷을 완성해 낸 것이 가장 뿌듯했다"고 한다.의상에 담고 싶었던 뜻을 묻자 강예나 학생은 "의류 쓰레기 같은 게 많이 나오잖아요"라고 말했다. "쓰레기를 줄이려면 원래 입던 옷을 고쳐 입거나 재활용하는 것도 중요하다는 생각을 옷에 담고 싶었다"고 설명했다.김아영 학생(안산디자인문화고3)이 속한 팀의 이름에는 '불완전한 AI'라는 뜻이 담겼다. AI를 많이 쓰는 시대에 너무 의존하면 과부하가 걸려 망가질 수도 있다는 생각을, 얼핏 옷처럼 보이지 않는 의상으로 표현했다. 평소와 다른 옷을 만드는 일은 쉽지 않았다고 한다. 김아영 학생은 "처음에는 어떻게 될지 몰라 막막했지만, 시간이 지날수록 옷이 조금씩 완성됐고 마지막 리허설에서 기대보다 잘 만들어진 것을 보고 만족스러웠다"고 말했다.아이디어를 어디에서 얻느냐고 묻자 한 디자이너는 평소 팀원들과 대화를 많이 한다고 설명했다. 서로 아이디어를 주고받으면서 디자인을 발전시킨다는 것이다. 그러다가 다투기도 하느냐는 질문에는 곧바로 답이 돌아왔다.무대가 시작되기 전 만난 학생 모델 4명에게 패션 쪽으로 진로를 생각하는지 물었다. 2명은 그렇다고 했고, 2명은 아니라고 답했다. 어떻게 참가하게 됐는지 물었더니 "친구가 도와달라고 해가지고"라는 답이 돌아왔다. 패션쇼를 준비하는 데 얼마나 걸렸느냐는 질문에는 한 참가자는 약 6개월이라고 답했다.학생 모델인 고준우 학생(숭실고3)은 무대마다 다른 콘셉트의 옷을 입어 새롭고 뿌듯했다고 말했다. 준비하면서 가장 기억에 남는 순간으로는 "선생님에게 워킹 지도를 받고 무대에서 어떻게 움직일지 배웠던 때"를 꼽았다. 앞으로 어떤 모델이 되고 싶은지 묻자 이렇게 답했다.패션쇼 행사가 시작하자 무대에서는 의상에 어울리는 음악이 흘렀다. 권선청소년청년센터 행사장을 가득 메운 관람객들은 음악과 함께 런웨이를 즐겼다. 패션쇼 마지막에는 학생 디자이너와 학생 모델이 한 자리에 모여 단체 사진을 찍었다. 각자 다른 이유로 시작한 도전이 하나의 런웨이에서 만난 순간이었다.