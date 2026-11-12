인천 송도서 11월 14일 '공정무역 페스티벌'... 시음·체험에 골든벨까지

큰사진보기 ▲인천시가 11월 14일 송도 센트럴파크 잔디광장에서 '2026 인천 공정무역 페스티벌'을 연다. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시가 오는 14일 송도 센트럴파크 잔디광장에서 '2026 인천 공정무역 페스티벌'을 연다. 오전 11시부터 오후 5시 30분까지 공정무역 제품 시음·시식과 체험 부스, 축하공연, 골든벨 등이 이어진다.인천시가 주최하고 (사)인천공정무역협의회가 주관하는 이번 축제는 시민들이 공정무역(Fair Trade)을 일상에서 친숙하게 접하도록 하자는 취지로 마련됐다. 공정무역은 개발도상국 생산자에게 정당한 대가를 지불하고 제품을 거래해 생산자의 자립을 돕는 무역 방식이다.행사장 부스는 행사 시간 내내 운영된다. 공정무역 커피와 제품을 무료로 맛볼 수 있는 시음·시식 코너가 중심이다. 인천공정무역협의회의 단체별 체험 프로그램과 전문위원 체험 프로그램, 인천청소년 공정무역연합의 학교별 프로그램도 마련된다. 공정무역 인증·실천 커뮤니티를 알리는 홍보전시관과 한국공정무역협의회 단체별 제품 전시·판매전도 열린다.특설무대 행사는 오후 1시 30분 식전공연으로 시작한다. 오후 2시 개막식에 이어 오후 3시부터 한 시간 동안 뮤지컬 갈라쇼와 팝페라 축하공연이 펼쳐진다. 오후 4시와 5시에는 참여 이벤트인 '공정무역 도시 인천, 도전 골든벨'과 '공정무역 제품 빨리 먹기 이벤트'가 차례로 열린다.인천시는 2010년 공정무역도시를 선언한 뒤 해외 생산지 지원, 기초지자체 조례 제정 지원, '찾아가는 공정무역 교육' 등을 이어왔다. 2017년 10월에는 한국공정무역마을위원회로부터 국내에서 처음으로 공정무역도시 인증을 받았고, 2025년 네 번째 재인증을 받았다.김준성 인천시 경제국장은 "이번 행사는 공정무역의 일상화와 대중화를 자연스럽게 확산하는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 "시민 여러분의 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.인천시는 앞으로 지역 공동체와 연계한 프로그램을 다양화하고, 생활 속 공정무역 실천 정책을 확대해 나갈 방침이다. 행사 관련 문의는 인천공정무역협의회(☎ 032-422-6116, 032-435-7100)로 하면 된다.