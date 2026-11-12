곡성군, 2031 국제정원박람회 유치 나서

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 곡성군이 지난 11일 전남광주동부청사에서 전남광주통합특별시와‘2031곡성국제정원박람회’의 성공적인 유치 및 개최를 위한 업무협약을 체결했다. ⓒ 곡성군 관련사진보기

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전남광주통합특별시 곡성군이 섬진강기차마을과 침실습지 등 지역의 정원·생태 자원을 연계한 '2031 곡성국제정원박람회' 유치에 나섰다.곡성군은 지난 11일 전남광주동부청사에서 전남광주통합특별시와 박람회 유치·개최를 위한 업무협약을 맺었다고 12일 밝혔다. 협약식에는 민형배 특별시장과 조상래 곡성군수 등이 참석했다.협약에 따라 두 기관은 ▲국제행사 승인 신청과 유치 활동 ▲박람회 공동 개최·운영 ▲사후관리 ▲국내외 홍보와 교류에 협력하기로 했다.곡성군은 그동안 산림청과 기획예산처 등 관계기관을 찾아 박람회 개최 구상과 추진 방향을 설명해 왔다.군은 2031년 4월부터 7월까지 4개월간 곡성군 오곡면 일원 약 90㏊에서 박람회를 열 계획이다. 총사업비는 300억 원으로 구상하고 있다. 장미 1004종을 보유한 섬진강기차마을과 동화정원, 침실습지 등 지역 관광자원을 연계해 농촌형 정원박람회를 열겠다는 구상이다.장미와 수국 등 계절별 꽃을 전시하고, 농작물을 정원에 접목한 '키친가든'도 선보일 예정이다. 관람객이 정원에서 농작물을 직접 가꾸고 수확하는 체험 프로그램도 마련할 계획이다.군은 이달 중 국제행사 개최계획서를 제출하고, 2027년 국제행사 심사 대상 선정과 정책성 등급 조사에 대비할 예정이다. 국제원예생산자협회(AIPH) 승인 절차도 단계적으로 추진한다. 이후 기본·실시설계와 박람회장 조성을 거쳐 2031년 개최를 준비하기로 했다조상래 곡성군수는 "곡성의 풍부한 정원자원을 관광과 산업으로 연결해 관광객 유입과 일자리 창출을 이끌고, 인구 감소와 지방소멸 위기에 대응하는 지역 발전의 전환점으로 만들겠다"라고 말했다.이어 "박람회가 일회성 행사에 그치지 않고 지역의 지속가능한 성장동력으로 이어질 수 있도록 특별시와 긴밀히 협력해 성공적인 유치와 개최에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.