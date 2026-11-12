딸의 전화 한 통에 바뀐 아빠의 마음

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"남대문시장에서 엄빠(엄마 아빠) 선물 샀어요. 요즘 핫템(요즘 인기 있는 물건)이래요."

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"오케이. 갈게. 그럼 가야지!"

"여기서 먹어보고 엄마 아빠도 꼭 모시고 오고 싶었다고 하더라고요."

"가끔 바람도 쐴 겸 놀러 오세요."

큰사진보기 ▲민트색, 분홍색 샤워글로브와 소금딸 부부가 남대문시장에서 부모를 생각하며 골라온 선물입니다. ⓒ 김남정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

얼마 전 큰딸에게 카카오톡이 왔다.그 한마디에 가족 단톡방이 부산해졌다. 작은딸이 곧바로 "나는?" 하고 자기 몫을 물었다. 선물 하나에 서로 한마디씩 보태며 한동안 대화방이 시끌시끌했다.김포에 사는 우리와 달리 큰딸 부부는 용인 수지에서 생활한다. 지난 주말에는 딸 부부의 초대를 받았다. 결혼한 지 얼마 되지 않은 두 사람이 먼 길을 오가는 부모에게 맛있는 저녁도 대접하고 하룻밤 자고 가라고 했다. 고마운 마음이 앞섰지만 선뜻 대답하기는 어려웠다.딸과 사위가 함께 살아가는 집은 어떤 모습일까. 식사는 잘 챙겨 먹는지, 살림은 어떻게 꾸려가는지 궁금했다. 가는 김에 냉장고에 넣어두고 먹을 밑반찬이라도 몇 가지 챙겨 가고 싶었다. 엄마 마음이란 그런 모양이다.남편은 조금 달랐다. 평소 새벽잠이 없는 사람이라 우리가 자고 가면 아침부터 부산스러워질까 걱정하는 눈치였다. 신혼인 두 사람에게 괜히 불편을 주는 건 아닐까 싶었던 모양이다. 초대가 반갑지 않은 것은 아니지만 선뜻 결정하지 못했다.그러던 목요일, 큰딸에게 전화가 왔다. 남편은 딸과 통화를 하다가 갑자기 태도를 바꾸었다.몇 번이나 생각을 거듭하던 일을 전화 한 통으로 결정해 버리니 웃음이 났다. 아이들에게 폐가 될까 걱정하던 사람이 맞나 싶었다. 딸의 목소리를 듣고 나니 망설임보다 보고 싶은 마음이 앞섰던 걸까.토요일 오후 도착한 딸의 집은 말끔했다. 거실과 주방은 가지런히 정돈되어 있었다. 우리가 온다고 신경 써서 치웠을 것이다. 그렇다고 물건이 잘 정리된 집이라는 인상만 남은 것은 아니었다. 두 사람이 함께 살아가는 공간이라는 느낌이 들었다.저녁에는 딸과 사위가 장어집으로 우리를 안내했다. 사위가 회사 회식 때 가본 곳인데 음식이 무척 맛있어 부모님을 꼭 모시고 오고 싶었다고 딸이 전했다.그 말을 듣고 나니 식탁에 놓인 음식이 조금 다르게 보였다. 사위가 장인 장모에게 맛있는 것을 대접하고 싶어 고른 자리라는 생각이 들었다. 네 식구가 둘러앉아 장어를 먹으며 이런저런 이야기를 나눴다. 식사 중 사위가 말했다.짧은 말이었지만 반가웠다. 딸 부부의 생활을 방해하지 않을까 망설였던 마음도 조금은 가벼워졌다. 함께 밥을 먹고 이야기를 나누는 평범한 시간이 그날 저녁에는 유난히 좋았다.식사를 마치고 집으로 돌아오자 딸이 남대문시장에서 사 왔다는 선물을 꺼냈다. 며칠 전 단톡방을 떠들썩하게 했던 바로 그 물건이었다.요즘 남대문시장은 예전과 조금 다른 풍경을 보여준다고 한다. 한때 중장년층이 주로 찾던 목욕용품 가게에 젊은 손님과 외국인 관광객의 발길이 이어진다. 때수건과 비누, 목욕 가방 같은 물건들이 SNS를 통해 이른바 '사우나템'으로 소개되면서 새로운 쇼핑 품목이 된 것이다.필요한 물건을 사러 가던 시장이 이제는 구경하고 비교하며 자기 취향에 맞는 물건을 찾는 나들이 장소가 된 셈이다. 가격 부담이 크지 않은 데다 색깔과 모양도 다양하고, 매대에 놓인 물건을 직접 만져보고 고르는 재미도 있다. 오래된 생활용품이 새로운 세대의 눈에는 색다른 발견이 된 것이다.딸과 사위도 시장을 함께 둘러보다 우리 생각이 났던 모양이다. 선물은 민트색과 분홍색 샤워 글러브 두 개, 비누 한 개였다. 벌집을 닮은 독특한 모양의 샤워 글러브는 색깔부터 눈에 띄었다. 비누 포장에도 작은 정성이 담겨 있었다.샤워 글러브를 손에 들고 살펴보았다. 딸이 시장 골목을 걸으며 이것저것 구경하다가 부모에게 어울릴 만한 것을 골랐을 모습이 떠올랐다. 비싼 물건도 아니고 특별히 대단한 선물도 아니었다. 그래도 딸이 우리를 생각하며 고른 물건이라는 사실만으로 충분했다.딸은 이제 자기 가정을 꾸리고 남편과 함께 살아가는 어른이다. 부모가 일일이 챙겨주지 않아도 집을 정리하고, 끼니를 준비하고, 둘이 의논하며 자기들만의 생활을 만들어간다. 부모가 해주던 일을 이제는 두 사람이 서로에게 해주고 있을 것이다.그 모습을 보는 일은 반갑다. 그러면서도 부모의 마음은 쉽게 달라지지 않는다. 잘 지내는지 궁금하고, 밥은 제대로 먹는지 걱정되고, 집에 가면 반찬이라도 놓아주고 싶어진다. 한편으로는 딸 부부의 생활에 지나치게 끼어들지 않으려 한 걸음 물러서게 된다.그날 남편은 딸의 전화 한 통에 망설임을 접었고, 나는 딸이 골라온 작은 선물을 손에 들었다. 아이들은 자기들 방식대로 부모를 초대하고 선물을 건넸다. 우리는 그 마음을 고맙게 받았다.집으로 돌아온 뒤에도 민트색과 분홍색 샤워 글러브가 눈에 들어왔다. 날씨가 더 추워지기 전에 딸이 선물해 준 용품을 챙겨 남편과 온천에 다녀와야겠다. 온천에 가서 샤워 글러브를 꺼내 들면 남대문시장 골목을 함께 구경하며 우리 선물을 골랐을 딸 부부의 모습이 떠오를 것 같다.딸이 골라준 샤워 글러브 두 개와 비누를 가방에 나란히 넣어두었다. 올겨울 온천에 가는 날, 남편과 하나씩 꺼내 써야겠다.