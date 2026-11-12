버섯은 말려서, 잎채소는 물에 담가서... 냉장고 없이 삽니다

큰사진보기 ▲신영은 활동가가 12일 충남 홍성에서 '냉장고 없이 산' 지난 5년간의 이야기를 풀어 놓았다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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"여름은 냉장고 없이 사는 데 가장 신경을 써야 할 일이 많은 계절이다. 처음 냉장고 없이 살기를 시작할 때는 7~8월을 제외하고는 음식이 쉽게 상하지 않았다. 그러나 최근에는 매년 여름이 점점 더 빨리 오고 오래 지속되고 있다. 식재료 보관도 더 어려워졌다."

"식재료와 음식물이 변하는 과정을 보면서 모든 것들이 살아 있다는 생각이 든다. 잘 돌보지(관리하지) 않으면 식재료도 금방 썩어서 버리게 된다. 냉장고 없이 산 후에는 음식물(혹은 식재료)을 더 많이 관찰하게 된다. 음식과 식재료가 상하는 것을 보다 보니 음식과 식재료를 더 잘 돌보고 관찰하게 되는 습관이 생겼다.

잎채소는 물에 담가 두면 한 2~3일 정도는 신선도가 유지된다. 두부는 한여름에도 12시간 정도 실온에 두어도 된다. 버섯, 가지, 호박, 감자순으로 빨리 상한다. 그래서 버섯은 말린 버섯을 주로 먹는다. 먹기 전에 물에 담가 놓는다. 사과는 실온에서도 오래 신선함을 유지한다. 무조건 냉장고에 음식물을 넣지 않아도 된다. 식재료의 특징을 하나씩 관찰하면서 냉장고 사용을 줄이는 것도 실천하면 좋을 것 같다."

"약간 느리고, 조금 불편하게 사는 것도 습관이 될 필요가 있다. 속도가 빠른 삶은 그만큼 에너지가 많이 들고 탄소 배출량도 증가시킨다. 그렇게 되면 지구의 온도가 올라간다. 지금 우리 모두가 그 영향을 받고 있다. 어렵지만 우리 모두 일상에서 습관 하나와 생활 방식을 조금씩 바꾼다면 기후 변화를 늦추는 데도 조금은 도움이 되지 않을까 하는 생각이 든다."

냉장고 없이 사는 게 가능할까. 키후위키 신영은 활동가는 '약간의 불편'을 감수한다면 가능하다고 말한다.충남 홍성군 홍동면과 홍성, 광천 등지에서는 지난 9일부터 '비건 축제'가 열리고 있다. 12일 홍성 젤리스라운지에서는 신영은 키후위키 활동가가 '냉장과 없어 사이'란 주제로 지난 5년간 냉장고 없이 살며 겪은 이야기를 털어 놓았다. 시작은 단순했다. 기후위기 시대, 개인이 할 수 있는 일을 고민하던 그는 '냉장고 없이 사는 것도 가능하지 않을까, 한번 해 볼까' 하는 마음에 덜컥 냉장고 없는 삶을 선택했다.신영은 활동가는 이날 "어느 순간 남은 음식들이 거대한 음식물 쓰레기로 느껴졌다"라며 "식재료들이 냉장고 없이도 신선도를 유지할 수 있는 기간을 알게 되면서 음식을 계획적으로 먹게 됐다"고 말했다.그러면서 "베란다에 식재료를 보관하는데, 겨울에는 식재료가 잘 언다. 요즘같이 선선한 가을이 식재료를 보관하기에는 가장 좋은 계절이다"라고 말했다. 신 활동가는 냉장고 없는 삶을 통해 오히려 기후 변화를 좀 더 현실적으로 체험하고 있다고 했다.냉장고 없이 사는 삶은 불편을 감수해야 하는 일이기도 하다. 신 활동가에 따르면 음식이 상하거나 변하기 전에 빨리 먹어야 하는 부담도 있다. 또 식재료 양도 먹을 만큼만 잘 조절해서 장만해야 한다. 그러다 보면 자연스럽게 시각과 후각이 예민해진다. 신 활동가는 시각과 냄새를 통해 대략 식재료의 '신선도가 유지되는 기간'을 알 수 있다고 했다.신 활동가는 식재료들을 관찰하다 보면 오히려 유통기한이 유난히 긴 식재료에 대해 의문을 품게 된다고 했다. 그는 "요즘은 오래 보관 가능한 식재료들을 보면 살짝 걱정이 되기도 한다. 날짜가 오래되어도 상하지 않는 음식을 보면 상해야 하는데, 왜 이렇게 멀쩡하지 생각하게 된다"라고 말했다. 이야기는 돌고 돌아 결국 기후위기 문제로 옮겨갔다.