마을공동체와 사회연대경제, 경기도가 연결해야 한다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲사회연대경제기본법 제정에 따른 경기도사회연대경제 활성화 방안 포럼에필자가 좌장으로 참여하고 있다. ⓒ 이기대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 경기도마을공동체지원센터 홈페이지에도 실립니다.

사회연대경제가 지역에 뿌리내리려면 주민의 참여와 조직 간 협력을 지속적으로 뒷받침할 제도가 필요하다. 마을공동체가 발견한 생활의 문제를 사회연대경제 조직의 전문성과 연결하고, 그 성과가 다시 지역으로 돌아오는 구조를 만들어야 한다.나는 그동안 서울특별시협동조합지원센터에서 협동조합의 설립과 운영을 지원하고 사회연대경제 정책 개선 활동에 참여해 왔다. 이러한 경험을 통해 사회연대경제는 개별 조직의 노력만으로 성장할 수 없다는 사실을 확인했다. 주민의 신뢰와 참여, 활동 공간, 전문인력, 안정적인 지원체계가 함께 마련되어야 한다.2026년 8월 제정된 <사회연대경제기본법>은 이러한 협력을 뒷받침할 법적 토대를 마련했다. 주요 규정의 시행을 앞둔 지금, 경기도는 법의 취지를 지역에서 실현할 정책과 지원체계를 준비해야 한다. 나는 경기도의회 경제노동위원회 위원으로서 현장의 경험을 바탕으로 이러한 기반을 만드는 데 힘을 보태고자 한다.마을공동체는 주민이 생활 속 문제를 발견하고 해결의 주체로 나서는 기반이다. 혼자 식사를 챙기기 어려운 이웃을 살피거나 아이들이 안전하게 머물 공간을 찾는 일처럼 공동체의 활동은 일상에서 시작된다.사회연대경제 조직은 이러한 주민의 문제의식을 지속적인 서비스와 일자리로 연결할 수 있다.주민모임이 돌봄 수요를 파악하고 사회적협동조합이 전문인력과 서비스 운영을 맡는 방식이 한 예다. 공동체의 참여와 사회연대경제의 전문성이 결합하면 일회성 활동을 넘어 지속가능한 지역사업으로 발전할 수 있다.다만 모든 공동체가 협동조합이나 마을기업으로 발전해야 하는 것은 아니다. 친목과 상호돌봄, 문화활동 자체도 중요한 가치다. 주민의 자율성을 존중하면서 경제활동을 선택한 공동체에는 설립과 경영을 지원하고, 자발적 활동을 이어가는 공동체에는 참여와 교류의 기반을 마련해야 한다.첫째, 마을공동체와 사회연대경제 정책의 제도적 연결을 강화해야 한다. 관련 조례와 기본계획을 점검하고, 공동체·사회연대경제·돌봄 등 관계 부서가 공동의 과제를 발굴하고 협력하도록 해야 한다. 단순히 지원사업을 합치는 것이 아니라 각 영역의 목적과 전문성을 존중하면서 필요한 자원을 연결하는 것이 중요하다.둘째, 현장 지원기관 간 협력체계를 구축해야 한다. 마을공동체 지원기관은 주민의 관계 형성과 의제 발굴을 돕고, 사회연대경제 지원기관은 조직 운영과 사업화, 금융과 판로를 지원한다. 어느 기관에서 상담하더라도 필요한 지원으로 연결될 수 있도록 공동 상담과 연계 절차를 마련해야 한다. 경기도는 전문인력과 시·군 간 협력을 지원하고, 시·군은 생활권의 수요에 맞춰 사업을 설계하는 역할 분담도 필요하다.셋째, 공동체 활동을 지속할 사람과 공간에 투자해야 한다. 주민의 의견을 모으고 조직 간 이해관계를 조정하는 활동에는 시간과 전문성이 필요하다. 활동가의 안정적인 활동 여건과 교육·자문을 지원하고, 주민들이 일상적으로 만날 수 있는 마을공간과 유휴 공공시설의 활용도 확대해야 한다.넷째, 금융과 판로를 지역의 필요에 맞게 연결해야 한다. 공동체가 협력을 준비하는 초기에는 의제 발굴과 공동기획을 지원하고, 사업화 단계에는 전문 자문과 운영자금, 금융을 연계해야 한다. 공공구매와 서비스 위탁에서도 지역의 필요를 먼저 파악하고 작은 조직들이 공동으로 참여할 수 있도록 역량을 지원할 필요가 있다.경기도의회는 제도와 예산이 실제 현장에서 작동하는지 확인해야 한다. 나는 경제노동위원회 위원으로서 세 가지 역할을 수행하고자 한다.먼저 현장 간담회와 의견 수렴을 통해 주민과 활동가, 사회연대경제 조직의 목소리를 조례와 정책에 반영하겠다. 다음으로 예산 심의에서 사업의 필요성과 성과, 지원의 연속성을 살피고, 공동체와 사회연대경제의 협력을 위한 예산이 적절하게 편성되었는지 점검하겠다. 마지막으로 행정사무감사를 통해 기관 간 협력이 실제로 이루어지는지, 주민의 제안이 정책과 사업으로 연결되는지 확인하겠다.성과 역시 지원 조직의 수나 사업비 집행률만으로 평가해서는 안 된다. 주민의 참여가 확대되었는지, 지역의 돌봄과 생활서비스가 개선되었는지, 조직 간 협력이 지속되고 있는지를 함께 살펴야 한다.마을공동체의 자발성과 사회연대경제 조직의 전문성이 만나면 지역은 스스로 문제를 해결할 역량을 키울 수 있다. 경기도는 그 협력이 지속될 제도와 환경을 마련하고, 의회는 정책과 예산이 제 역할을 하는지 확인해야 한다.주민이 지역의 문제를 발견하고, 조직이 함께 해법을 만들며, 그 성과가 다시 주민의 삶으로 돌아오는 경기도. 현장에서 쌓아 온 경험을 의회의 책임으로 이어가며 이러한 변화를 만들어 가겠다.이기대 경기도의원(경기도의회 경제노동위원회)