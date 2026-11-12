3·1운동의 숨은 거목, 독립운동가 김세환 선생 집터를 가다

큰사진보기 ▲김세환 선생이 살았던 집터 ⓒ 김형기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김세환 선생 집터임을 알리는 표지판 ⓒ 김형기 관련사진보기

"금후에도 독립운동을 계속할 것인가?"

"그렇다."

큰사진보기 ▲바로 근처에 팔달문이 있다. ⓒ 김형기 관련사진보기

큰사진보기 ▲바로 앞 수원 종로거리 ⓒ 김형기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 광교노인복지관뉴스에도 실립니다.

수원 팔달문(八達門)을 지나 종로(鐘路) 길가에 1층이 한약방으로 운영되는 3층 건물이 있다. 수원의 독립운동가 김세환(金世煥, 1889-1945) 선생의 집터이다. 집터 앞에 사진과 표지판이 있어 선생의 집터를 알리고 있다. 독립운동가 김세환 선생은 일제강점기 수원의 민족교육을 이끌고 3·1운동 민족 대표 48인으로서 경기·충청 지역의 만세운동을 주도한 인물이다.기자는 11월 12일 독립운동가 김세환 선생의 집터를 방문하였다. 건물을 바라보니 이제는 그의 숨결만이 지나는 이들의 발길을 잡고 있다. 건물 옆에는 청과물 가게가 있고 오가는 사람들로 분주하기만 하다.김세환 선생은 1889년 11월 18일 경기도 수원군 수원면 남수리에서 태어났다. 어린 시절 수원 종로교회에 출석하며 기독교 신앙을 받아들였고, 교회를 중심으로 활동하던 애국지사들의 가르침 속에서 자연스럽게 민족의식을 키웠다.1906년 관립 한성외국어학교를 거쳐 일본으로 건너간 선생은 주오대학(中央大學)에서 신학문을 배운 뒤 1909년 말 고향 수원으로 돌아왔다. 귀국 후 현재 수원고등학교의 전신인 수원상업강습소에서 직조감독관과 교사, 소장 등을 역임하며 청년들에게 실업 교육을 가르쳤다.선생은 1913년에는 미국인 선교사 밀러(Lulu Adelia Miller)의 요청으로 현 매향중·매향여자정보고등학교인 삼일여학교의 교사 겸 학감으로 부임했다. 선생은 교장 대신 학교 운영을 도맡으며 학교 건물 외벽에 한반도 지도를 조각해 새겨 넣었다. 학생들이 등하교할 때마다 조국의 모습을 바라보며 민족정신을 잃지 않도록 배려한 깊은 뜻이었다. 또한 수원천의 징검다리를 건너 통학하던 여학생들을 위해 학교 앞 개울에 다리를 놓아줄 만큼 제자들을 아꼈다.1919년 2월, 서울 중앙기독교청년회(YMCA) 간사 박희도로부터 전국적인 독립만세운동 계획을 전해 들은 선생은 기꺼이 거사에 동참했다. 2월 21일 이갑성의 집에서 열린 기독교 측 대표들의 철야 회합에 참석한 선생은 지방의 동지를 규합하는 '순회위원'이라는 중책을 맡았다.선생은 즉시 서울을 떠나 수원, 이천은 물론 천안, 공주, 대전, 논산, 청주 등 경기 남부와 충청 일대를 숨 가쁘게 누비며 지역 교계 지도자들과 독립운동 인사들을 설득해 만세운동의 거점을 마련했다. 동시에 수원에서는 삼일여학교와 수원상업강습소 학생들을 중심으로 만세 시위를 치밀하게 준비했다.3월 1일 서울 만세 시위에 참여한 뒤 수원의 만세운동을 독려하던 선생은 3월 13일 일본 경찰에 체포되었다. 민족 대표 48인의 한 사람으로 법정에 선 선생은 서슬 퍼런 일제의 재판 앞에서도 조금도 흔들리지 않고 조선 독립의 정당성을 당당히 역설했다.검사의 위협적인 심문에도 단호하게 내뱉은 이 한마디는 듣는 이들의 울림을 주었다. 선생은 약 1년 7개월간 모진 옥고를 치른 끝에 1920년 10월 30일 경성복심법원에서 무죄 선고를 받고 출옥했다.출옥 후에도 선생의 발걸음은 멈추지 않았다. 일제의 감시 속에서도 1923년 '한국인에 의한 대학 설립'을 목표로 한 조선민립대학설립기성회 발기회에 수원 지역 대표로 참여했으며, 수원엡윗청년회 총간사를 맡아 청년 운동과 소년 운동을 이끌었다. 1928년에는 항일 비밀결사 단체인 신간회(新幹會) 수원지회장에 선출되어 지역 사회의 민족 역량을 하나로 모았고, 1929년 수원체육회 회장을 역임하며 체육을 통한 민족의 단결을 도모했다.1930년대 후반 일제의 전시 체제와 교육 탄압이 극심해지자, 선생은 다시 학교를 지키는 일에 온 힘을 쏟았다. 1939년 재정난으로 폐교 위기에 처한 삼일학교를 구하기 위해 지역 자산가를 설득하여 학교를 인수·존속시켰으며, 1941년에는 독지가 홍사훈을 설득해 현 수원중·고등학교의 전신인 수원상업학교를 설립하고 직접 교단에 서서 후학 양성에 헌신했다.동반한 박천일 수원근대여행해설사는 집터를 바라보며, "선생의 독립운동 헌신은 하나의 대 서사(敍事)"라며, "당신이 있어 오늘의 우리가 있다"고 강조했다.오직 조국의 독립과 인재 양성에 모든 것을 바쳤던 김세환 선생은 꿈에 그리던 광복을 맞이한 지 불과 한 달여 만인 1945년 9월 26일, 향년 57세로 영면했다.대한민국 정부는 선생의 숭고한 공훈을 기려 1963년 건국훈장 독립장을 추서했으며, 1968년 유해를 국립서울현충원 독립 유공자 묘역에 안장됐다. 현재 고향 수원에는 선생의 생가터(현 팔달로2가 가빈갤러리)와 옛 삼일여학교 터가 '수원 독립운동의 길'의 주요 거점으로 보존되어 후손들에게 꺼지지 않는 항일 정신을 전하고 있다.