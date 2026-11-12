대전시 내년 예산안 8조 85억 원... 13.5% 늘어

큰사진보기 ▲대전광역시청사 ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전시는 2027년도 예산안을 8조 85억 원 규모로 편성했다고 밝혔다. 사진은 임재진 대전시 기획조정실장 브리핑 장면. ⓒ 대전시 관련사진보기

대전시가 2027년도 예산안을 올해보다 9503억 원(13.5%) 늘어난 8조 85억 원 규모로 편성했다. 도시철도 2호선 건설에 2711억 원을 반영하고, 온통대전 2.0 발행과 소상공인 초저금리 지원에 각각 600억 원과 349억 원을 배정했다.대전시는 지난 9일 이 같은 내용의 예산안을 대전시의회에 제출했다고 12일 밝혔다. 일반회계는 6조 5565억 원으로 올해보다 8171억 원(14.2%), 특별회계는 1조 4520억 원으로 1332억 원(10.1%) 늘었다.대전시는 지방교부세가 당초 기대에 미치지 못하는 상황에서 관행적인 지출을 줄이고, 대규모 사업은 공정률과 향후 투자계획을 살펴 예산을 배분했다고 설명했다. 민생경제 회복과 미래산업 육성, 시민 안전과 복지를 우선 투자 분야로 꼽았다.민생경제 분야에서는 지역화폐 발행과 초저금리 지원 외에도 전통시장·상점가 현대화와 주차환경 개선에 107억 원, 소상공인 임대료 지원에 29억 원을 편성했다. 중소기업 경영안정자금과 창업자금 대출이자 지원에는 99억 원을 반영했다.미래산업 분야에는 카이스트 개방형 양자팹 구축과 바이오창업원 조성에 각각 70억 원, 카이스트 혁신 디지털 의과학원 구축에 30억 원을 담았다. 행정 업무에 인공지능을 활용하는 지능형 업무관리 플랫폼 '온AI' 구축에는 9억 원을 배정했다.복지·돌봄 분야에서는 아이맞이 지원금 129억 원, 아동기본수당 68억 원, 교사 대 아동 비율 개선 160억 원을 신규 사업에 반영했다. 기초연금에는 6738억 원, 영유아보육료에는 1429억 원, 노인일자리 지원에는 1122억 원을 편성했다. 무상 학교급식 확대 지원에는 448억 원을 담았다.청년 지원 예산으로는 청년부부 결혼장려금 180억 원, 청년 월세 지원 141억 원, 미래두배 청년통장 52억 원, 청년인턴 지원 26억 원 등을 편성했다. 주민참여예산에는 무주택 청년의 부동산 중개보수·이사비 지원 3억 원과 청년 1인 가구 소규모 집수리 지원 1억 5000만 원이 포함됐다.교통 분야에서는 도시철도 2호선 건설 외에 대중교통비 환급 지원에 223억 원, 어르신 무임교통 지원에 216억 원을 배정했다. 어르신 무임교통은 현행대로 이용 횟수 제한 없이 지원한다는 방침이다. 대전의료원 설립에는 70억 원, 중부소방서 신축에는 79억 원, 2027 충청권 하계세계대학경기대회 운영과 경기장 개보수에는 241억 원을 반영했다.임재진 대전시 기획조정실장은 "어려운 재정 여건을 고려해 불요불급한 지출은 줄이고, 기존 대규모 사업도 공정률과 추진 상황, 향후 투자계획 등을 면밀히 검토해 예산을 배분했다"고 밝혔다.예산안은 대전시의회 심사와 의결을 거쳐 12월 15일 최종 확정될 예정이다.