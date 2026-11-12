정청래 "김민석 대화 피하지 않겠다... 사과부터 제대로"

큰사진보기 ▲신천지 교인의 집단 입당 의혹 제기와 관련해 김민석 더불어민주당 대표의 공개 사과를 요구한 정청래 더불어민주당 전 대표가 5일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 동료 의원과 대화하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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정청래 더불어민주당 의원이 12일 신천지 개입 의혹을 둘러싼 당 내홍과 관련해 "(김민석 대표가) 굳이 대화를 걸어 온다면 피할 생각도 없다"라고 밝혔다. 같은 날 김 대표가 민주당 유튜브 방송 '민티07'에서 정 의원과 만나 갈등을 풀라는 중진 의원들의 제안에 "그렇게 하려고 생각하고 있고, 그런 노력을 하고 있다"라고 말한 데 대한 반응이다.정 의원은 이날 자신의 페이스북에 '기본과 원칙에 충실합시다'라는 제목의 글을 올려 "전당대회 이후 지금까지 전화 통화 한번 한 적이 없지만"이라고 전제한 뒤 이같이 밝혔다. 그러면서 "뭐라고 대화를 걸어올지 나도 궁금하다"라고 덧붙였다.다만 정 의원은 대화에 앞서 김 대표가 제대로 사과해야 한다고 재차 요구했다. 김 대표는 8.17 전당대회 과정에서 '반명·분열주의·신천지의 3자 비밀연합'을 처음 제기했다. 직전 당대표이자 경선 경쟁자였던 정 의원은 해당 의혹 제기가 사실상 자신과 친청(친정청래)계 후보들을 겨냥한 것이라고 의심해왔다. 김 대표는 최근 비공개 의원총회에서 '자체 조사 결과 3자 비밀연합 의혹의 증거가 없었다'며 사과했지만, 친청계는 공개 사과와 정치적 책임을 요구하며 반발하고 있다.정 의원은 이날 글에서 "사과의 3원칙이 있다"라며 ▲ 무엇을 잘못했는지 구체적으로 말할 것 ▲ 피해자에게 직접 말할 것 ▲ 재발방지책을 분명하게 말할 것을 제시했다. 이어 "일단 사과부터 제대로 하시라"라고 촉구했다.또한 "지난번에도 말했듯이, 김민석·정청래 둘이서 술 마시다 벌어진 폭행사건이 아니다. 둘이서 만나서 풀고 말고 할 사안이 아니다"라며 "성공한 정치공작이라서 이제는 사과 운운, 대화 운운하는가"라고 지적했다.정 의원은 "아직도 피해자들은 고통스럽다. 지금도 피해자들에 대한 조롱과 폄훼가 지속되고 있다"라며 "일부 국회의원들도 본질 흐리기에 앞장서고 있다"라고 주장했다. 그러면서 "잘못한 것을 사과한 것에 어찌 미화하고 찬양하는가. "당을 이렇게 망쳐 놓고... 사과 한마디가 구국의 결단이라도 되는가"라고 비판했다.그는 "중요한 건 진짜 피해자들인 당원들이다. 이분들이 용서할지 안 할지는 전적으로 가해자의 태도에 달려 있다. 나는 그다음"이라고 덧붙였다. 김 대표가 방송을 통해 대화 의지를 밝힌 방식을 두고도 "대화를 하겠다면서 방송에 나가서 요란하게 먼저 떠드는 것 아니다"라며 "자기 장사 아닌가"라고 꼬집었다.