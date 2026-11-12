돌봄반장으로 촘촘하게... 마을공동체에 진짜 중요한 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲[그림 1] 일반 시민과 공동체 활동 참여 시민의 사회적 자본 차이주: 점수 차가 파란색인 항목은 통계적으로도 그 차이가 유의미함을 의미함 출처: 군포시 마을공동체 정책지원성과 측정 용역(한국협동조합연구소, 2025) ⓒ 한국협동조합연구소 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 글쓴이는 한국협동조합연구소 사회적협동조합 소장입니다. 이 기사는 경기도마을공동체지원센터 홈페이지에도 실립니다.

2026년은 우리나라 사회연대경제 정책의 중요한 전환점입니다. 오랫동안 논의되어 온 <사회연대경제기본법>이 제정되고, 관계 부처 합동으로 <사회연대경제 발전 종합계획>도 발표되었습니다. 관련 예산과 정부 추진체계가 확대·정비되고 있다는 점에서 의미 있는 변화입니다.하지만 법과 예산만으로 사회연대경제가 지속 가능해지는 것은 아닙니다. 새로운 조직을 설립하는 것과 그 조직이 지역사회에 뿌리내리고 본래의 사회적 목적을 유지하며 활동하는 것은 별개의 문제입니다. 기업의 경영 역량뿐 아니라 지역사회에 축적된 신뢰와 협력 경험이 중요한 이유입니다.필자는 주민들이 서로 신뢰하고 공동의 문제를 해결하는 힘을 '사회력'이라고 부르고자 합니다. 사회력은 주민들이 공동의 문제를 발견하고 의견을 조정하며 함께 해결하는 과정에서 형성됩니다. 이러한 사회력을 키우는 중요한 토양이 바로 마을공동체입니다.2025년 <군포시 마을공동체 정책지원성과 측정> 연구에서도 공동체 활동 참여 주민들은 일반 주민보다 지역에 대한 관심과 소속감, 정주 의향 등 사회적 자본 관련 지표에서 높은 점수를 보였습니다. 일부 항목은 통계적으로 유의미한 차이도 확인됐습니다. 공동체 참여 경험이 지역의 지속가능성과 연결될 가능성을 보여주는 결과입니다.실제 사례도 있습니다. 경기도 여주시 구양리는 주민들이 공동자산을 관리해 온 경험을 바탕으로 햇빛두레발전협동조합을 설립했습니다. 약 1MW 규모의 태양광 발전시설 수익을 공동식사와 마을버스 등에 활용하고 있습니다.충남 홍성군 장곡면에서는 오랜 공동학습과 주민자치 활동이 돌봄 의제로 발전했고, 함께하는장곡사회적협동조합을 중심으로 28개 행정리에 돌봄반장을 두는 등 촘촘한 돌봄체계를 구축했습니다. 서울 은평구 살림의료복지사회적협동조합 역시 기존 지역 조직들의 신뢰와 관계망을 바탕으로 설립되어 의료와 돌봄, 주민 건강활동으로 영역을 넓혔습니다.세 사례의 공통점은 사회연대경제조직이 먼저 만들어진 것이 아니라, 주민들의 관계와 협력 경험이 조직의 설립과 성장을 뒷받침했다는 것입니다.공동체는 사회연대경제의 토양이 되고, 사회연대경제는 다시 주민의 관계망과 공동체 활동을 확장합니다.이러한 기반은 일부 우수사례에 머물러서는 안 됩니다. 국가데이터처의 '2025년 사회조사'에 따르면 몸이 아플 때 집안일을 부탁할 사람이 있다는 응답은 75.1%에 그쳤고, 평소 외로움을 느낀다는 응답은 38.2%였습니다. 우리 사회 곳곳에 일상을 지탱할 관계망이 충분하지 않다는 뜻입니다. 고령화와 돌봄 공백, 사회적 고립, 기후재난 등 복잡한 지역문제에 대응하려면 행정과 시장만으로는 한계가 있습니다.주민들이 일상에서 서로를 살피고 협력하는 공동체가 필요합니다.개인과 국가 사이에 다양한 규모의 공동체와 네트워크, 즉 '부분사회'를 촘촘하게 형성해야 합니다. 마을 소모임과 자생조직, 주민자치조직, 시민사회단체, 협동조합 등이 서로 연결될 때 지역사회의 문제 해결 역량과 회복력도 높아질 수 있습니다.이러한 점에서 '마을공동체 활성화 기본법' 제정은 사회연대경제와 별개의 과제가 아닙니다. 공동체의 형성과 성장을 지속적으로 지원하고 주민의 협력 역량을 키우기 위한 제도적 기반입니다. 공동체의 관계와 신뢰는 오랜 시간에 걸쳐 쌓이지만, 정책의 공백은 이를 빠르게 약화시킬 수 있습니다. 국가와 지방정부의 책무를 명확히 하고 중장기 계획과 재정지원, 중간지원조직 및 활동가 지원체계를 안정적으로 마련해야 합니다.법 제정과 함께 구체적인 정책도 필요합니다.첫째, 주민모임과 공동학습 등 공동체 형성 초기 단계에 다년도 지원을 확대해야 합니다.둘째, 주민을 연결하고 공동의 문제를 발굴하는 활동가와 일상적인 공동체 거점공간에 투자해야 합니다.셋째, 공동체가 생활문제를 발견하고 주민자치가 공동의 의제를 결정하며 사회연대경제조직이 필요한 사업을 실행하는 협력체계를 구축해야 합니다.넷째, 주민 공동기금과 국공유 유휴공간 활용을 지원해 공동자산을 형성해야 합니다. 다섯째, 공동체의 성과를 조직 수나 행사 건수가 아니라 신뢰와 참여, 상호돌봄, 문제 해결 역량의 관점에서 평가해야 합니다.물론 모든 공동체가 협동조합이나 마을기업으로 발전해야 하는 것은 아닙니다. 관계 형성과 상호돌봄 자체로도 공동체는 충분한 가치를 갖습니다. 중요한 것은 주민의 자율성을 존중하면서 필요한 경우 사회연대경제와 연결할 수 있는 다양한 경로를 마련하는 것입니다.사회연대경제의 지속가능성은 기업에 대한 지원만으로 완성되지 않습니다. 주민들이 관계를 맺고 공동의 문제를 해결하는 사회력이 뒷받침되어야 합니다. 마을공동체가 사회연대경제의 토양을 튼튼하게 만들고, 사회연대경제가 다시 주민의 삶과 관계망을 풍요롭게 하는 선순환. 이제 마을공동체를 사회연대경제 생태계의 핵심 기반으로 바라보고, 이를 뒷받침할 제도와 정책을 마련해야 할 때입니다.