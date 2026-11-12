'방사청 불도저' 이용철, 검찰개혁 완수할 수 있을까

큰사진보기 ▲이용철 법무부 장관 후보자 첫 출근이용철 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 송파구 법조타운 내 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근하며 취재진과 일문일답을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"조용하게 업무하는 스타일이에요. 튀는 성격은 아니에요."

"그 당시에 굉장히 열심히 했었던 기억이 나요. 산업진흥재단에서 중소기업 지원이나 새로운 정책도 많이 했고요."

"완전히 불도저더라고요."

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"그 당시 경영평가에서도 최우수를 받았던 것으로 기억해요."

"그 당시에 대장동을 예측해서 점수를 줬다는 건 무슨 미래 예측을 한 것도 아니고요."

큰사진보기 ▲이용철 법무부 장관 후보자 첫 출근이용철 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 송파구 법조타운 내 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근하며 취재진과 일문일답을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"이 양반은 주로 기득권자의 권한을 빼앗아서 새로운 기관을 만드는 게 주특기예요. 그걸 이미 했어요."

이용철 법무부 장관 후보자를 성남 시절부터 지켜본 청와대 관계자의 말이다. 이 관계자는 10일 <오마이뉴스>와의 통화에서 이 후보자가 성남산업진흥재단 대표이사로 일하던 시절을 떠올렸다.그런데 참여정부 시절 이 후보자의 방위사업청 설립 과정을 지켜본 김종대 전 정의당 의원의 평가는 사뭇 다르다.한쪽에서는 조용한 실무자, 다른 한쪽에서는 기득권의 저항을 뚫는 개혁가. 상반돼 보이는 두 평가는 이 후보자의 서로 다른 공직 경험에서 나왔다.지난 6일 이재명 대통령이 법무부 장관 후보자로 지명한 이용철 방위사업청장. 20년 전 군의 무기 획득체계를 개편했던 그가 이번에는 검찰청 폐지 이후 새로운 형사사법체계를 안착시켜야 할 자리에 섰다. 다만 지명 이후 성남 시절 인사평가와 징계, 과거 변호사 경력 등을 둘러싼 논란이 이어지고 있다.1960년 전북 순창에서 태어난 이 후보자는 연세대 법학과를 졸업하고 사법연수원 21기를 수료했다. 민주사회를 위한 변호사모임(민변)에서 활동했고, 참여정부 청와대에서 민정2비서관과 법무비서관을 지냈다.이 대통령과는 성남 지역에서 변호사로 활동하며 인연을 맺었다. 두 사람은 법무법인 새길에도 함께 몸담았다. 이 후보자는 2010년 성남시장직 인수위원회에 참여했고, 이듬해부터 2015년까지 성남산업진흥재단 대표이사를 지냈다. 청와대 관계자는 당시 업무 성과를 긍정적으로 기억했다.이 후보자가 재단 대표로 재직한 기간 재단은 성남시 출연기관 경영평가에서 최고등급을 유지했다. 이 시기 재단은 조직을 개편하고 중소기업 지원체계를 클러스터 중심으로 전환하는 등 산업지원 정책을 추진했다.하지만 국민의힘은 이 후보자가 김현지 청와대 제1부속실장, 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장 등과 성남시장직 인수위원회에서 함께 활동한 이력을 들어 '성남 라인' 인사라고 비판한다. 이 후보자는 인수위원회에서 일하기 전까지 이들과 별다른 친분이 없었다는 입장이다.청와대 관계자는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에 대한 인사평가를 훗날의 대장동 사건과 연결하는 시각에도 선을 그었다.당시 평가의 적절성은 따져봐야 하지만, 이후 발생한 사건만으로 과거 평가의 의도까지 단정하기는 어렵다는 설명이다.이 후보자가 마주한 가장 민감한 현안은 이 대통령 사건 관련 공소취소 문제다. 11일 서울 송파구 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근한 이 후보자는 손바닥 크기의 메모지를 꺼냈다. 붉은색 펜으로 주요 단어를 적은 메모를 두 차례 살피며 취재진의 질문에 답했다.공소취소 지휘 여부에 대해서는 "진상 규명이 시작되지도 않았는데 예측, 예단과 억측을 전제로 한 논란에 의견을 드리는 건 적절치 않다"고 밝혔다. 특검 활동을 선입견 없이 지켜보겠다면서 자신은 공소취소 관련 모임의 구성원도, 특검 대상 사건의 변호인도 아니었다고 설명했다. 향후 공소취소 지휘 가능성을 명시적으로 배제하지는 않았다.이 후보자는 12일 출근길에는 "새로운 형사사법 체계를 안착시키는 일을 최우선적으로 노력하겠다"고 밝혔다. 공소청의 공정한 인사와 인력 확충, 조직 안정, 범죄 피해자 보호도 강조했다.대통령과 오랜 인연을 맺은 법무부 장관 후보자에게 공소취소 문제는 정치적 독립성을 입증해야 할 시험대다.성남 시절의 일부 결정도 검증 대상이다. 이 후보자는 2010년 성남시설관리공단 임원추천위원으로 참여해 유동규 전 본부장에게 90점을 줬다. 경쟁 후보자에게 준 점수는 76점이었다. 국민의힘은 특혜 의혹을 제기했고, 민주당은 다른 위원들도 유 전 본부장을 높게 평가했다고 반박했다.법 위반이 인정된 사안도 있다. 이 후보자는 2014년 직원에게 법정 한도를 넘는 감봉 처분을 내려 근로기준법 위반으로 벌금 70만 원의 선고유예 판결을 받았다. 재단이 해당 직원 등을 상대로 제기한 약 5800만 원의 손해배상 소송에서도 패소했다. 후보자 측은 법령을 세심하게 살피지 못한 점을 사과했다.당시 재단 측 소송을 이 후보자가 과거 대표변호사를 지낸 법무법인 새길이 맡은 사실도 논란이 됐다. 후보자 측은 소송대리인 선임에 관여하지 않았다고 밝혔다. 새길이 2013년 김현지 청와대 제1부속실장의 명예훼손 관련 형사·민사사건을 맡았다는 보도도 나왔다. 후보자 측은 자신이 2010년 퇴직한 이후 수임된 사건으로 관여하지 않았다고 설명했다.변호사 시절의 이력도 도마에 올랐다. 이 후보자가 2003년 '양평 중미산 통나무집 일가족 살인사건' 피고인의 대법원 상고심 변호인단에 이름을 올린 사실이 알려졌다. 피고인은 일가족 4명을 살해한 혐의 등으로 기소돼 사형이 확정됐다. 후보자 측은 소속 법무법인이 사건을 수임하면서 형식적으로 이름이 포함됐을 뿐 실제 변론에는 관여하지 않았다고 밝혔다.이재명 정부가 이 후보자에게 기대를 거는 가장 큰 이유는 방위사업청 설립 경험이다. 그는 참여정부 시절 국방획득체계 개편에 참여했고, 2006년 출범한 방위사업청의 초대 차장을 맡았다. 각 군에 흩어져 있던 무기 획득·구매 기능을 별도 기관으로 통합하는 작업이었다. 기존 군 조직의 권한을 재편해야 했던 만큼 반발도 거셌다. 김종대 전 의원은 유튜브 '역전의 용사들'에서 이 후보자의 역할을 이렇게 평가했다.검찰청을 폐지하고 수사·기소 기능을 새로운 조직에 나누는 이번 개혁 역시 기존 기관의 권한과 인력을 재배치해야 한다는 점에서 방위사업청 설립과 닮아 있다.이 후보자는 2007년 삼성그룹의 로비 의혹을 폭로한 인물이기도 하다. 청와대 법무비서관 시절 삼성 측으로부터 명절 선물 명목의 현금 500만 원을 받았다가 돌려보냈다고 공개했다. 전임 법무부 장관인 정성호 민주당 의원도 12일 민주당 유튜브 방송에서 이 후보자를 "청렴하고 강직"한 인물로 평가하며 방위사업청 출범에 기여한 경력을 강조했다.물론 이 같은 경력이 검찰개혁의 성공을 보장하지는 않는다. 군의 무기 획득체계와 국민의 기본권에 직접 영향을 미치는 형사사법체계는 성격부터 다르다. 검찰청 폐지 이후에는 공소청과 중대범죄수사청의 인력 배치, 수사·기소 기능 조정, 범죄 대응 공백 방지, 피해자 보호 등 해결해야 할 과제가 남아 있다. 기존 조직의 저항을 돌파하는 추진력과 새로운 제도를 안정적으로 운영하는 실무 능력이 동시에 필요하다.결국 이 후보자에게 놓인 당장의 과제는 두 가지다. 청문회에서 제기된 의혹에 책임 있게 답하고 정치적 독립성에 대한 신뢰를 얻는 일, 새로운 형사사법체계를 국민 불편 없이 안착시키는 일이다. 20년 전 이용철은 기존 군 조직의 권한을 재편해 새로운 기관을 출범시키는 데 참여했다. 법무부장관 후보자가 된 지금은 국민의 권리와 직결된 형사사법체계를 바꿔야 한다. 조직을 바꾸는 추진력을 넘어 새로운 제도를 안착시키는 능력까지 보여줄 수 있을지가 관건이다.