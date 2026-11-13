제힘으로 담근 김장, 어른이 되어가는가 싶고요

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큰사진보기 ▲붉은 열매나무들은 여름 동안 숨겨 두었던 열매에 물을 들여 새들에게 먹이로 내어 준다. ⓒ 김현진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그와 브런치스토리에도 실립니다.

지난 토요일(7일)은 입동이었다. 기다렸다는 듯 아침 기온이 영하로 떨어졌다. 이날부터 겨울이 시작된다고 하여 입동(立(설 입) 冬(겨울 동))이라 부른다. 예부터 입동 무렵이면 밭에서 무와 배추를 뽑아 김장을 하기 시작했고 입동을 전후하여 5일 내외에 담근 김장이 맛이 좋다고 했다.우연히 입동에 김장을 담갔다. 김장 초짜인지라 마트에서 절임 배추를 판다는 공고를 보고 움직였을 뿐이다. 배추 수령일을 지정하고 보니 입동 전날이었다. 참고로 요즘은 온난화로 오히려 김장철이 늦어지는 추세라고 한다.호기롭게 절임 배추를 주문했지만, 날짜가 다가오자 슬슬 걱정이 일었다. 고작 이십 킬로 그램짜리 한 상자에 머리 위로 먹구름이 든 것 같았다. 나 어릴 적 오십 포기, 백 포기 씩 김장을 하던 어머니들은 도대체 어떻게 그걸 해냈을까. 새삼 커다란 존경심이 몰려왔다.친정엄마의 진두지휘 아래 손을 거들기만 했던 김장은 오육 년 전이 마지막이었다. 연로하신 엄마에게 김장 좀 그만하자고 몇 년간 설득한 끝에 가능했던 일이다. 몸이 약하신 시어머님은 더 일찍 김장을 접으셨는데, 그때만 해도 김치가 아쉬워지는 날이 올 줄은 꿈에도 몰랐다.평소 김치를 즐겨 먹는 편이 아니라 조금씩 사다 먹는 것으로 충분했다. 아이가 자라 어느덧 나보다 더 매운 음식을 찾게 되었고 그런 아이가 가장 좋아하는 집밥 메뉴 중 하나가 김치찌개가 되면서 사정이 바뀌었다. 만들기 쉬운데 아이와 남편 둘 다 찌개 하나에 평소보다 달게 밥을 먹으니 마다할 이유가 없었다.마트에서 사 온 비싼 김치를 찌개에 넣을 때마다 '이게 맞나?' 의아했다. 아삭하고 싱싱한 김치로 찌개를 끓이는 일이 거듭되자 푹 익은 김치, 양념이 잘 베어든 김치가 그리웠다. 친정이나 시댁에서 김치를 얻어먹던 시절, 냉장고에서 김치 떨어질 일이 없던 때가 호시절이었구나 싶었다.그랬던 경험이 김장을 해보자는 결심으로 이어졌다. 주말을 앞두고 딸아이와 같이 김치 담그는 법을 유튜브 영상으로 예습했다. 간단명료한 요리법을 전수하는 친절한 선생님들이 유튜브 안에 계셨다. 필요한 재료를 메모하고 순서를 익혔다. 김장 전날 저녁 마트에 들러 절임 배추를 받으면서 무와 갓, 쪽파와 마늘, 생강과 멸치액젓과 새우젓을 사 왔다. 커다란 볼과 채반도 준비했다.드디어 내 인생에서 처음으로 어른의 도움 없이 김장을 담그는 날이 왔다. 오전에는 준비해 둔 채소를 씻고 마늘을 다졌다. 점심 즈음엔 찹쌀풀을 쑤었고 그사이 절임 배추의 물기를 뺐다. 남편이 썰어 놓은 무채에 고춧가루를 버무려 둔 뒤, 갓과 쪽파를 썰어 넣고, 멸치액젓과 새우젓, 다진 마늘과 생강, 설탕 약간 그리고 찹쌀풀을 차례로 넣어 양념을 만들었다.양념이 완성된 뒤에는 금방이었다. 절인 배추에 적당히 속을 넣는 건 한 시간도 채 걸리지 않았다.얼마 전에는 난지 생태습지원에서 철새 탐방 수업을 들었다. 가을이 깊어진 습지원에서 나무들은 빨간색과 보라색, 검은빛 열매를 달고 새들을 유혹하고 있었다. 나무는 애써 키운 알록달록한 열매를 기꺼이 새들에게 내어준다. 거기에 나름의 이유와 지혜가 숨어 있다고 해설사는 설명했다.나무는 익기 전에는 새들의 먹이가 되지 않도록 열매를 보호색인 연두색, 녹색으로 감추어 둔다. 열매가 무르익고 씨앗이 단단하게 여물면 뒤늦게 빨강, 보라, 검정으로 색을 들인다. 때가 되면 열매를 눈에 잘 띄는 진한 색으로 탈바꿈시켜 새들을 유인한다. 그러면 새들은 열심히 열매를 먹고 멀리 날아가 배설물로 씨앗을 옮겨 준다.나무는 마음씨가 좋아 한없이 열매를 내어주는 것이 아니었다. 자신의 번식을 위해 빼어난 전략을 쓰고 있는 것. 그런데 그 전략이 나무와 새, 서로를 먹이고 살찌우는 방향을 향하니 이기적이면서도 이타적이다. 이처럼 자연에서는 각기 다른 개체가 서로의 삶에 깊이 연루되어 순환의 고리를 형성한다. 그 고리가 촘촘하게 연결될수록 풍요로워진다.올해는 배추가 풍년이라고 한다. 잘 익어 속이 꽉 찬 배추에 무와 갓, 쪽파, 마늘과 생강에 갖은양념을 넣어 김장을 마치고 나니 중요한 겨울 채비를 챙긴 기분이다. 겨울을 나기 위한 하루의 수고와 풍성해진 우리 집 냉장고 형편이 언제 어디서 시작되어 흘러온 결과인지 헤아려 본다.지난겨울부터 준비했을 땅의 움직임과 한 해 동안의 해와 바람의 일이 거기 담겼겠지. 봄과 여름을 거쳐 가을까지, 씨 뿌려 배추를 키웠을 농부의 땀과 손길도 보태졌을 것이다. 배추를 다듬어 절이고, 소비자가 있는 곳까지 옮겨온 무수한 팔과 다리도 그 일을 거들었다. 자연의 순환에 여럿의 노력이 더해져 내게로 온 풍요다.선조들은 입동에 치계미(雉鷄米)라는 미풍양속을 행했다고 한다. 계절별로 마을에서 음식을 모아 양로 잔치를 벌였는데, 특히 입동(立冬), 동지(冬至), 제석(除夕) 날에 일정 나이 이상의 노인들을 모시고 음식을 대접하는 것을 치계미라 불렀다.본래 치계미란 사또의 밥상에 올릴 반찬값으로 받는 뇌물을 뜻하였는데, 마을의 노인들을 사또처럼 대접하려는 데서 기인한 풍속인 듯하다고 한국 민속대백과사전에서는 전한다. 마을에서 아무리 살림이 없는 사람이라도 일 년에 한 차례 이상은 치계미를 위해 출연을 했다고 하니, 나무와 새가 서로를 먹이고 살리는 것처럼 사람들도 오래전부터 순환의 고리를 만드는 데 동참했구나 싶다.김치를 담그고 나니 냉장고에 다 넣을 수 없을 만큼 김치 부자가 되었다. 시댁에 한 통, 친정에 한 통 가져다 드렸다. 김치 한 통에 어르신들이 어찌나 반기시던지, 매번 반찬을 얻어먹기만 했던 그간의 사정을 돌아보았다. 제힘으로 김장을 치르고 나니 이제야 '어른'의 'ㅇ' 안으로 한 발 내디딘 기분이다.뿌듯하면서 헛헛했다. 어른의 도움 없이 내 힘으로 해내야 하는 일이 더 많아질 것 같아서다. 그 막막함을 묵묵히 살아낸 내 앞의 어른들을 헤아린다. 누군가를 먹이고 살리기 위해 기꺼이 자신이라는 열매에 색을 들였던 이들을. 'ㅇ'을 골똘히 바라본다.