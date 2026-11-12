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교육

26.11.12 13:21최종 업데이트 26.11.12 13:53

'교사 정치기본권 보장' 요구 시민단체들 "정부와 국회가 응답하라"

흥사단·한강YMCA·국민주권시국회의 등 일반 시민단체도 나서... "교사 시민권 회복 없이는 민주주의 완성 없어"

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국민주권사회대개혁전국시국회의, 흥사단, 한강YMCA를 비롯한 교사노동조합연맹, 전국교직원노동조합 관계자들이 12일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 교사 정치기본권 회복을 위한 시민사회 기자회견을 열고 교사의 정당 가입과 정치활동을 금지하는 현행 제도의 개선을 촉구하며 교사의 정치기본권 보장을 요구하고 있다.
국민주권사회대개혁전국시국회의, 흥사단, 한강YMCA를 비롯한 교사노동조합연맹, 전국교직원노동조합 관계자들이 12일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 교사 정치기본권 회복을 위한 시민사회 기자회견을 열고 교사의 정당 가입과 정치활동을 금지하는 현행 제도의 개선을 촉구하며 교사의 정치기본권 보장을 요구하고 있다. ⓒ 유성호

'교사 정치기본권 보장' 요구 행동에 흥사단, 한강YMCA, 국민주권사회대개혁전국시국회의 등 일반 시민단체들까지 나섰다. "교사의 입을 막는 민주주의는 반쪽짜리 민주주의"라고 강조하면서다.

"교사도 국민, 교사의 정치기본권 보장하라"

12일 오전 11시, 시민사회 3단체는 청와대 분수광장 앞에서 연 '교사 정치기본권 회복을 촉구하는 시민사회 기자회견'에서 "교사도 국민이다. 교사의 정치기본권 보장하라", "민주주의 완성의 지름길, 교사 정당 가입 허용하라"라고 외쳤다.

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교사 정치기본권 보장 요구 기자회견을 교원단체가 아닌 전국 규모의 중도·진보 성향의 일반 시민단체가 연 것은 무척 드문 일이다. 지난 10일에는 전국 시도 교육감 9명이 '교사 정당 가입 허용'을 요구하는 공동 기자회견을 연 바 있다. 교사들의 정치기본권 보장을 요구하는 목소리가 학교 밖에서 더 커지는 모양새다(관련 기사: 사상 처음, 교육감 9명 "교사 정당 가입 허용해야" https://omn.kr/2kgwv).

이 단체들은 기자회견문에서 "교사의 정치적 시민권 없이 민주주의를 말할 수 없다"라면서 "교사의 온전한 정치기본권 보장, 이제 이번 정기국회에서 정부와 국회가 응답하라"라고 요구했다.

이들 단체는 "이재명 대통령은 대선 당시 근무 시간 외 정치적 자유를 보장하겠다고 국민에게 약속했다. 이제 그 약속을 이행해야 한다"라면서 "교사가 자유로운 시민이어야 학생도 당당한 민주시민으로 성장할 수 있다. 교사의 입을 막는 민주주의는 반쪽짜리 민주주의"라고 강조했다.

서울 지역 YMCA 조직인 김경민 한강YMCA 사무총장은 이날 "정당법, 공직선거법, 국가공무원법, 교원노조법 등 교사의 손발을 꽁꽁 묶고 있는 시대착오적인 악법들을 전면 개정해야 한다"라면서 "교사의 입을 막아 놓고 아이들에게 민주 시민이 되라고 가르치는 것은 명백한 모순"이라고 짚었다. 그러면서 "교사의 정치적 시민권 회복 없이는 교육 민주화도, 대한민국 민주주의의 완성도 없다"라고 지적했다.

문성근 흥사단 사무총장도 "스스로 민주시민의 모범이 되어야 할 교사들이 정치적 기본권을 상실한 채 어떻게 제대로 된 교육을 할 수 있겠느냐. 이런 교사를 바라보는 학생들은 민주주의를 어떻게 받아들이겠느냐"라면서 "이것은 교사에게 특권을 주라는 게 아니다. 교실 밖에서 교사는 다시 대한민국 시민으로 돌아와야 한다"라고 밝혔다.

참교육동지회 조희주 회장 "교사의 정당 가입서 안 받아주면 우리가 정당 만들자"

조희주 참교육동지회 회장 "교사의 정당 가입서 안 받아주면 우리가 정당 만들자" 유성호

지난 10월 21일 전국 교사 5206명이 정당 가입서를 작성해 더불어민주당과 국민의힘에 제출하려고 시도한 활동과 관련, 조희주 전국참교육동지회 회장은 "지금 정당에서 교사들의 정당 가입을 받아주지 않는다면, 우리가 정당을 만들어서 정치 활동을 해버리자"라면서 "선을 넘자"라고 제안하기도 했다(관련 기사: 정당 가입서 5206장 들고 민주당·국힘 당사 들어간 교사들 https://omn.kr/2k7kz).

국민주권사회대개혁전국시국회의, 흥사단, 한강YMCA를 비롯한 교사노동조합연맹, 전국교직원노동조합 관계자들이 12일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 교사 정치기본권 회복을 위한 시민사회 기자회견을 열고 교사의 정당 가입과 정치활동을 금지하는 현행 제도의 개선을 촉구하며 교사의 정치기본권 보장을 요구하고 있다.
국민주권사회대개혁전국시국회의, 흥사단, 한강YMCA를 비롯한 교사노동조합연맹, 전국교직원노동조합 관계자들이 12일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 교사 정치기본권 회복을 위한 시민사회 기자회견을 열고 교사의 정당 가입과 정치활동을 금지하는 현행 제도의 개선을 촉구하며 교사의 정치기본권 보장을 요구하고 있다. ⓒ 유성호

김영주 국민주권사회대개혁전국시국회의 상임공동대표와 김경민 한강YMCA 사무총장, 문성근 흥사단 사무총장이 12일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 열린 교사 정치기본권 회복을 위한 시민사회 기자회견에서 교사의 정치기본권 보장을 촉구하는 의견서를 청와대 경청수석실에 전달하고 있다.
김영주 국민주권사회대개혁전국시국회의 상임공동대표와 김경민 한강YMCA 사무총장, 문성근 흥사단 사무총장이 12일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 열린 교사 정치기본권 회복을 위한 시민사회 기자회견에서 교사의 정치기본권 보장을 촉구하는 의견서를 청와대 경청수석실에 전달하고 있다. ⓒ 유성호



#교사정치기본권#흥사단#YMCA

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