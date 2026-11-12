'교사 정치기본권 보장' 요구 시민단체들 "정부와 국회가 응답하라"

▲국민주권사회대개혁전국시국회의, 흥사단, 한강YMCA를 비롯한 교사노동조합연맹, 전국교직원노동조합 관계자들이 12일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 교사 정치기본권 회복을 위한 시민사회 기자회견을 열고 교사의 정당 가입과 정치활동을 금지하는 현행 제도의 개선을 촉구하며 교사의 정치기본권 보장을 요구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기