바이낸스 8조 해킹 후폭풍... 금융당국, 코인거래소에 '금융회사 수준' 보안 적용

큰사진보기 ▲블록체인은 해킹에 강한 기술로 알려져 있다. 그런데 왜 가상자산 거래소에서는 수조 원대 코인이 털리는 사고가 벌어질까. 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스에서 8조 4천억 원 규모의 자산이 탈취된 것으로 추정되고 국내 가상자산 거래소에서도 침해 사고가 잇따르면서 이런 의문이 커지고 있다. 사진은 2일 서울 서초구 가상자산 거래소 빗썸 라운지 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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세계 최대 가상자산거래소 바이낸스에서 8조 원 규모의 코인이 털리는 등 국내외 거래소 해킹 사고가 잇따르자 금융당국이 보안 고삐를 죄고 나섰다. 관련 법이 만들어지기 전이라도 가상자산거래소에 '금융회사 수준'의 보안 기준을 가이드라인으로 먼저 적용하기로 했다.금융위원회는 12일 신진창 부위원장 주재로 가상자산업권 보안 대책회의를 열고 '보안사고 비상대응 가이드라인' 등을 논의했다. 회의에는 두나무·빗썸·코인원 등 가상자산거래소와 금융감독원, 금융보안원 관계자가 참석했다.은행·증권사 같은 금융회사는 현행법에 따라 전산 보안 기준을 지키고 사고가 나면 당국에 보고해야 한다. 하지만 현재 가상자산거래소는 이 법을 적용받지 않는다. 정부는 새로 만들 '디지털자산법'에 거래소의 보안 의무와 손해배상책임을 담을 계획이지만, 법안은 아직 준비 중이다. 그 사이의 공백을 가이드라인으로 메우겠다는 게 이번 대책의 주요 골자다.이번 가이드라인에 따르면, 앞으로 거래소는 금융회사처럼 보안 기준을 세우고 전산시스템의 취약점을 점검해 보완해야 한다. 해킹 사고가 나거나 수상한 접근 시도가 발견되면 곧바로 당국에 알려야 한다.코인 시장이 24시간 돌아간다는 점을 감안해 감시 인력도 상시 배치해야 한다. 여력이 없는 거래소는 감시가 가능한 시간에만 입출금을 처리해야 한다. 인터넷에 연결된 지갑(핫월렛)에는 거래에 필요한 최소한의 코인만 두고, 해킹 피해에 대비한 보험과 준비금도 충분히 쌓도록 했다. 현재 전체 거래소 기준으로 이용자 코인의 95% 이상은 인터넷과 분리된 지갑(콜드월렛)에 보관돼 있다.아울러 앞으로는 거래소가 해킹을 의심하는 단계에서도 입출금을 막을 수 있게 된다. 지금은 해킹이 명백할 때만 입출금을 차단할 수 있게 돼, 의심 단계에서 미리 막아도 되는지 불분명하다는 업계 지적이 있었다. 금융위는 이에 대해 문제 삼지 않겠다는 '비조치 의견서'를 내주기로 했다.보안 점검도 더 강화된다. 국내 28개 가상자산사업자 가운데 금융권 보안 전문기관인 금융보안원의 회원인 곳은 원화 거래소 5곳뿐이다. 금융위는 나머지 사업자의 가입을 추진하고, 거래소에 맞춘 보안 점검 기준을 연내 새로 마련하기로 했다.신진창 부위원장은 최근 바이낸스에서 발생한 가상자산 탈취 사건을 언급하면서 "가상자산사업자는 이용자의 자산을 수탁하여 보관하고 관리한다는 점에서 전통적인 금융회사와 동일한 수준의 보안체계를 갖출 필요가 있다"며 "현 단계에서 가용한 모든 수단과 조치를 동원해야 한다"고 강조했다. 또 "금융당국도 업계의 쇄신 노력을 빈틈없이 지원하는 한편 관련 제도를 지속 정비해 나가겠다"고 밝혔다.