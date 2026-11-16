2차 공공기관 지방 이전, 노무현 정부의 경험에서 배우자

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 지난 9월 3일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능 개혁 관련 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 중부대학교 교수, 전 국토연구원장입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

지난 9월 이재명 정부는 올해 안에 2차 공공기관 지방 이전 계획을 확정하겠다고 공표하였습니다. 이 공표대로 추진된다면 노무현 정부 이후 약 20여 년 만에 수도권 공공기관 지방 이전이 다시 실행되는 것입니다. 이미 1차 이전의 성과를 경험한 비수도권 지방정부들은 이를 반기면서 선호하는 공공기관을 유치하기 위한 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 반면 수도권에 소재한 공공기관 종사자들은 자신의 직장이 어디로 이전하게 될지 촉각을 곤두세우고 있습니다.공공기관 이전 정책은 비수도권 지역에서 크게 반기는 정책이지만 결코 쉬운 정책은 아닙니다. 우선 어느 기관을 이전시키고 어느 기관을 수도권에 남겨둘지를 결정해야 합니다. 이전이 결정된 기관을 어느 지역에 어떤 기준으로 배치할 것인지도 어려운 문제입니다. 이때 거주지를 옮겨야 하는 이전 기관 종사자들의 반발과, 유치 경쟁 속에서 원했던 기관을 배치받지 못한 지방정부들의 불만이 표출될 수 있습니다. 가장 어려운 과제는 공공기관 이전이 실제 지역발전으로 연결되도록 하는 일입니다. 이러한 난제를 푸는 데 있어서 노무현 정부가 추진했던 1차 공공기관 지방 이전의 경험에서 좋은 시사점을 얻을 수 있습니다.노무현 정부가 추진했던 1차 공공기관 지방 이전 정책은 2005년 계획 발표 이후 2019년까지 약 150개 공공기관과 5만여 명의 종사자가 새로 건설하는 10개의 혁신도시 중심으로 이전한 대규모 국책 사업이었습니다. 중앙행정기관의 세종시 이전과 함께 우리나라의 고질적 수도권 집중 현상을 완화하려는 도전적인 시도였습니다. 그 성과로 수도권에 집중되었던 공공기능과 양질의 일자리가 지방으로 분산되었고, 수도권 순유입 인구가 산업화 이후 처음으로 마이너스로 전환되는 성과를 만들었습니다.노무현 정부의 경험에서 특히 주목해야 할 것은 정책 추진 과정입니다. 당시 정부는 국가균형발전특별법, 혁신도시특별법 등 관련 법률을 새로 제정하였고, 국가균형발전위원회를 중심으로 범정부적 추진체계를 갖추었습니다. 대통령의 강력한 추진 의지가 이를 뒷받침하였습니다. 이전기관의 지역 배치에서는 지역전략산업과 기관의 기능적 특성을 연계하는 효율성 원칙과, 지역 발전 정도를 고려하여 차등 배치하는 형평성 원칙을 함께 적용하였습니다.무엇보다 이해관계자들과의 사전 협의 과정이 있었습니다. 당시 정부는 최종 이전계획을 발표하기 앞서 시도지사들과 시도별 배치의 기본원칙과 방법에 관한 '중앙-지방간 기본협약'을 체결하였고, 한국노총 및 민주노총과 '노정간 기본협약'을 체결하였습니다. 이해당사자인 노동조합 및 지방정부의 협조 체계를 사전에 확보하여, 정책 추진 과정에서 필연적으로 나타날 갈등을 최소화할 수 있었습니다.노무현 정부의 공공기관 지방 이전 정책에서 아쉬웠던 점들도 살펴볼 필요가 있습니다. 공공기관은 원래 계획대로 지방으로 이전하였지만 연관 민간기업의 동반 이전과 지역산업의 연계 성장은 기대에 미치지 못했습니다. 이전기관이 지역의 기업 및 대학과 협력하여 새로운 혁신을 선도하겠다는 혁신도시의 취지도 충분히 실현되지 못했습니다. 공공기관 유치에 총력을 기울였던 지방정부들이 막상 기관 이전 이후에는 이들 기관을 지역발전에 적극 활용하는데 소극적이 되었습니다.이재명 정부가 추진하는 이번 2차 공공기관 이전을 둘러싼 정책 환경은 1차 이전 당시보다 여러 면에서 더 어렵고 복잡합니다. 1차 이전 당시 여러 가지 이유로 수도권 잔류를 결정했던 기관들을 대상으로 지방 이전 기관을 선정해야 합니다. 각 지방정부의 유치 경쟁도 당시보다 훨씬 치열합니다. 이전 대상 기관 및 종사자들이 요구하는 이주 대책 요구 수준도 더 높습니다. 그런데 혁신도시 개발이 이미 완성된 상태라 신도시 개발 이익을 통한 이전 비용 조달이 쉽지 않습니다. 당시 이전기관 종사자들의 주택 마련을 지원하기 위한 특별공급제도도 현재는 운영이 중단된 상태입니다.이재명 정부의 공공기관 이전 정책이 성공하려면, 노무현 정부의 성과와 한계를 성찰하면서 새롭게 달라진 정책 환경까지 감안해야 합니다. 이를 위해 다음 네 가지 점을 강조하고자 합니다.첫째, 이전 대상기관 선정과 지역 배치의 원칙과 기준이 명료하고 설득력이 있어야 합니다. 정부는 이미 수도권 잔류 최소화 원칙을 발표하였습니다만 현재 수도권에 남아있는 기관들은 노무현 정부 당시 수도권 잔류 이유가 있었던 기관들입니다. 이전해야 할 기관들과 종사자들에게 이전 이유를, 그리고 새로운 지역 배치 이유를 설득력 있게 제시해야 합니다. 그리고 서로 경쟁하던 지방정부들이 비록 처음 원했던 공공기관을 배치받지 못했다고 하더라도 이를 수용할 수 있게 해야 합니다.둘째, 이전기관 종사자들의 불만과 부담을 줄이기 위한 세심한 대책이 필요합니다. 정부가 이미 공표한 이주 수당 등 금전적 지원만으로는 충분하지 않습니다. 주택 마련과 자녀교육, 배우자의 직장, 교통 및 의료 환경 등 가족 전체의 삶에 영향을 미치는 여러 다양한 문제들에 대한 해결 의지를 보여주어야 합니다.셋째, 공공기관이 떠나는 수도권 지역에 대한 대책도 필요합니다. 공공기관 이전은 비수도권지역에는 양질의 일자리와 새로운 발전 기회를 제공하지만, 기관이 떠나는 수도권 지역에는 고용과 지역경제의 변화가 발생할 수 있습니다. 따라서 종전 부지의 활용방안과 지역 기능 재편 대책을 마련하여 이전에 따른 부정적 영향을 최소화해야 합니다.넷째, 이전이 성사된 이후, 이전한 공공기관을 지역발전의 동력으로 만드는 일이 무엇보다 중요합니다. 공공기관 이전의 궁극적 목표는 단순한 공공기능의 공간 재배치가 아니라 지역의 자생적 성장 기반을 확충하는 데 있습니다. 이전 기관을 중심으로 지역기업과 대학, 연구기관이 협력하는 혁신생태계가 형성되어야 합니다. 이를 위해 중앙정부의 지속적인 지원과 조정도 중요하지만, 무엇보다 지방정부의 적극적인 역할과 책임이 필요합니다. 지방정부는 공공기관을 유치하는 데 그치지 않고, 이전 기관을 활용하여 지역산업을 육성하고 혁신도시를 성장거점으로 발전시키는 데 앞장서야 합니다. 공공기관 유치를 중앙정부가 제공하는 일회성 시혜적 혜택으로 생각해서는 안 됩니다. 중앙정부 역시 지방정부에 필요한 권한과 지원을 제공하는 동시에 이전 이후 지역발전 성과에 대한 책임을 확실히 지게 해야 합니다.공공기관 이전 준비 단계부터 해당 지방정부에 구체적인 지역발전계획을 수립하도록 하고, 이전 이후에도 이행 성과를 모니터링하고 평가하는 제도적 장치를 마련해야 합니다. 지방정부가 공공기관 유치에는 적극적이지만 이전 이후 공공기관을 활용한 지역발전에는 소극적인 상황이 반복되어서는 안 됩니다. 노무현 정부의 1차 이전이 중앙정부가 주도하여 수도권 공공기관을 지방에 옮기는 것이 핵심 과제였다면, 이재명 정부의 2차 이전은 중앙정부와 지방정부가 협력하여 이전 기관을 활용한 지역발전의 성과를 만들어 내는 것이 핵심 과제가 되어야 합니다. 쉽지 않은 난제들을 슬기롭게 해결하여 이재명 정부의 공공기관 이전 정책이 국토 균형발전의 새로운 전기가 되기를 기대합니다.