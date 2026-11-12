엔비디아 이사회, 젠슨 황 해임 논의... 불륜 추가 폭로

큰사진보기 ▲지난 10월 13일 파리에서 열린 기자회견에서 미국 기술 기업 엔비디아(Nvidia)의 공동 창업자이자 사장 겸 최고경영자(CEO)인 젠슨 황이 지켜보고 있는 모습. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

AD

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 외도 사실을 시인한 지 불과 3일 만에 해임 위기에 몰렸다.월스트리트저널(WSJ)은 11일(현지시각) 사안에 정통한 관계자들을 인용해 "엔비디아 이사회가 황 CEO를 해임할 준비를 하고 있다"라며 "이르면 이날 회의를 열어 황 CEO의 거취를 결정할 예정"이라고 전했다.황 CEO가 지난 8일 외도를 인정하면서도 회사를 계속 이끌겠다는 의지를 나타냈고, 이사회도 "국가 안보나 엔비디아 기밀이 유출됐다고 볼 근거는 없다"라며 경영진을 신뢰한다는 입장을 보였다가 상황이 뒤바뀐 것이다.이사회는 외부 업체와 협력해 후임 CEO를 찾고 있는 것으로 알려졌다. 또한 정식 CEO를 찾는 동안 임시로 회사를 이끌 경영자를 임명하는 방안도 함께 검토하고 있다.실제 해임으로 이어진다면 엔비디아는 1993년 공동 창업 이후 33년간 회사를 이끌어온 황 CEO가 떠나게 된다.이사회가 해임을 추진해도 황 CEO에게는 이를 막을 의결권이 없다. 엔비디아는 실리콘밸리의 다른 창업자 중심 빅테크와 달리 차등의결권 구조를 두지 않았으며, 황 CEO의 지분은 약 3.6% 수준이다.앞서 중국 스파이로 지목된 여성과의 외도로 곤경에 처한 황 CEO는 회사의 여성 임원과도 불륜 관계였다는 보도까지 나왔다.뉴욕타임스(NYT)는 이날 5명의 엔비디아 관계자를 인용해 황 CEO가 킴벌리 파월 엔비디아 헬스케어 담당 부사장과 혼외 관계였다고 전했다.이들에 따르면 황 CEO와 파월 부사장은 지난 3월 캘리포니아주 산호세에서 열린 엔비디아 연례 개발자 콘퍼런스(GTC) 기간 중 인근 호텔에서 애정 표현을 나눴다. 황 CEO와 파월 부사장은 둘 다 기혼이다.당시 현장에 있던 한 목격자가 이 장면을 휴대전화 영상으로 촬영하자, 이를 본 황 CEO의 경호팀이 목격자를 격리한 뒤 비밀유지 계약에 서명하도록 한 것으로 알려졌다.황 CEO는 NYT와의 전화 인터뷰에서 파월 부사장과의 관계에 대한 질문을 받자 "나에게 직접 연락해서는 안 된다고 생각한다"라며 말하며 바로 전화를 끊었다. 엔비디아 측은 공식 논평을 내놓지 않았으며, 파월 부사장 역시 취재 요청을 거부했다.2008년 회사에 합류한 파월 부사장은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)를 의료 영상 장비에 적용하는 사업을 전담하고 있다.NYT는 "엔비디아의 사내 행동 강령에는 '개인적 인간관계를 포함해 이해충돌을 일으키는 상황을 피하라'고 돼 있다"라며 "이런 부정행위가 신고됐을 경우 즉시 조사한다'고 규정돼 있다"라고 전했다황 CEO 해임 가능성과 추가 불륜 보도가 겹치면서 엔비디아의 주가는 이날 시간 외 거래에서 약 8% 떨어졌다.월가의 대표적인 기술주 전문가 댄 아이브스 요크빌 아이브스 애널리스트는 이날 고객들에게 보낸 메모에서 "황 CEO가 엔비디아에서 일할 날이 얼마 남지 않은 것 같다"라면서도 "엔비디아의 최첨단 GPU 기술은 계속될 것이며, AI 혁명 경쟁에서 엔비디아가 확고히 자리 잡은 위치는 변하지 않을 것"이라고 밝혔다.